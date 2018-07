Na tréningu uteká pred koňom! Boxeristka Jessica Triebeľová nestrávi leto na pláži, ale v ringu

Doma v kuchyni sme mali zavesené vrece, do ktorého sme od malička búšili. Ako deväťročná som už boxovala v klube, ktorý založil môj otec. Kamarátky obliekali bábiky, ja som stála v ringu. Box som však brala ako detskú hru a po tréningu som si ešte nejaké štyri roky obliekala ružové šaty. Hrala som na heligónke, chodila v kroji. No keď prišli víťazstvá aj na celoslovenských súťažiach, videla som, že idem správnym smerom. Box ma chytil a mimochodom: najradšej už nosím rifle a tričko,“ smeje sa stredoškoláčka, ktorá žije v oravskej dedine Klin. Leto je o zážitkoch a nových dobrodružstvách.

Jessica Triebeľová však prázdniny nestrávi na plážach ani diskotékach, ale v boxerských rukaviciach. „Chystám sa na svoje prvé majstrovstvá sveta junioriek a olympijské hry mládeže, ktoré budú v Argentíne. Sú pre mňa výzva, nemám čas sa bezcieľne potulovať,“ pokračuje trojnásobná majsterka Európy. A hoci jej otec Peter, ktorý je súčasne jej tréner, hovorí, že ďalších sto rokov si na trojnásobný triumf jeho dcéry nikto nesiahne, Jessica nespí na vavrínoch. V lete ju čaká tréning na Slovensku a Ukrajine.

Hodiny pred zrkadlom

„Ráno si idem zabehať. Vyberiem sa na lúky, často idem k soche Ježiša, ktorá stojí nad Klinom. Vedie k nej totiž poriadny kopec, ktorý mi dá zabrať! Niekedy mi otec naordinuje aj nezvyklú disciplínu – utekám pred koňom! Potom si precvičujem techniku boxu. Trénujem s otcom, alebo si údery sama zdokonaľujem. Hodinu a pol pri tom stojím pred zrkadlom. Nesledujem, či som pekne namaľovaná, ale či niečo netreba zlepšiť,“ vyratuje blondínka, ktorá nezabúda na to, že je mladá žena. Hoci topánky na opätku nenosí, v lete si rada natiahne šaty, skrášli sa drobným šperkom a kabelkou.

Po tréningu ju čaká práca. Postará sa o tri kone, psa, barany a sliepky, poupratuje dom. Potom sa s tromi mladšími súrodencami vyberie na obed k babke. „Mne varí osobitne: mäso, ryby, zeleninové šaláty. Bratom a sestre palacinky,“ chichoce sa. Večer má v telocvični, ktorú jej otec prerobil z pivnice v kultúrnom dome, ďalší dvojhodinový tréning. Čaká ju škola boxu, posilňovanie, údery do mecha. Alebo ide do ringu so sparing partnerom, najčastejšie s otcom. „Je prísny, ale viem, že mu ide o moje dobro,“ zhodnotí rodinnú spoluprácu dievčina, ktorá sa téme lások zatiaľ vyhýba.

Bez slovenského dresu

„V ringu bojujem, no v súkromí som priateľská a skôr hanblivá. A navyše je tu otec, ktorý mi stanovuje určité hranice,“ nezakrýva Jessica, ktorá po intenzívnom večernom tréningu regeneruje v kryokomore. Chlad v nej si nastaví na mínus stopäťdesiat stupňov Celzia, v treskúcom mraze vydrží dve-tri minúty. Niekedy sa ešte ide bicyklovať, alebo si obuje kolieskové korčule. Spať chodí o desiatej večer. „Do športu ma nikto nenúti. Box je môj život, podriaďujem mu všetko a viem, že mojou najväčšou zbraňou je disciplína,“ tvrdí športovkyňa, ktorá cenné kovy zo súťaží nedokáže zrátať. Zato vie, že nechty si maľuje, len keď ide na rodinnú oslavu a ku kaderníčke zájde raz za niekoľko mesiacov.

Po veľkých turnajoch sa cíti vyčerpaná. Ide si zajazdiť na koni, zaplávať, zajazdí si na traktore! Ale trvá to len pár dní. „Box mám rada. Z deväťdesiatdva zápasov som len dva prehrala. Takmer všade hrala slovenská hymna. Ako dospievam, čoraz viacej sa však stretávam so závisťou od ľudí, ktorí by náš šport mali podporovať. Jeden dokonca rozprával, že titul na majstrovstvách Európy som mala kúpený! Ak to bude aj naďalej pretrvávať, nevylučujem, že budem štartovať za inú krajinu,“ uzatvára Jessica Triebeľová. Žiaľ, nebola by ani prvým, ani posledným talentom, ktorý to takto cíti.

Z vlastného vrecka

„Som rovnaký ako každý otec, ktorý miluje svoje dieťa. Keď vyhráva, tlačia sa mi do očí slzy. No Jessice opakujem. Získaj zlato na olympiáde v roku 2020 a rob si, čo chceš. Máme na to, aby sme ho brali!“ hovorí Peter Triebeľ. Drvivú väčšinu výdavkov na športové aktivity našej reprezentantky platí z vlastného vrecka. Na rozdiel od štábov, ktoré vidí v cudzine, je nielen otec a tréner, ale aj psychológ, aj promotér v jednej osobe. Na ďalšie smerovanie nášho boxu má s jej vrcholnými predstaviteľmi rozdielne názory. Dcéru nimi nezaťažuje, no ona cíti, že jej otcovi robia napriek. A možno len závidia.

Vizitka

súťaží v kategórii juniorka do 57 kilogramov

3 x zlato z majstrovstiev Európy junioriek

zlato z najväčšieho ženského turnaja Golden Girl Švédsko

niekoľkonásobná majsterka Slovenska, viacnásobná víťazka prestížnych zahraničných turnajov

páčilo sa jej na Kube a Írsku, kde mesiac žila, chodila do školy a trénovala v ringu

sleduje úspechy slovenských športovcov Dominiky Cibulkovej, Petry Vlhovej, Naste Kuzminovej aj Petra Sagana

