Najsmutnejší kozmonaut: Najslávenšjeiho psa na svete zámerne vystavili krutej smrti

Oslavoval ju celý svet. Naša Lajka, hrdinka, prvý pes, ktorý letí ku hviezdam! Jedno však nadšení sovietski výskumníci akosi zabudli dodať. To, že Lajka sa z vesmíru nikdy nevráti! V mene vedy ju posielajú umrieť. Od jej krutej smrti uplynulo tento mesiac šesťdesiat rokov.

Psí mučeníci

Bola to vtedy veľká oslava sovietskej kozmonautiky. Najprv vypustili do kozmu družicu a vzápätí už dali Sputniku na palubu prvého živého tvora. Psíka, ktorý sa stane nesmrteľným, lebo vstúpi do dejín, vyberali lekári. Adeptov bolo niekoľko a vedec, ktorý sa na pokuse podieľal, ich po rokoch opísal takto: „Boli to múdre a chápavé psy, ktoré si vážili dobré zaobchádzanie, ochotné pracovať aj za kúsok chleba.“ Išlo totiž o psíky, ktoré „zachránili“ z ulice. Chudáci, v skutočnosti sa dostali z dažďa pod odkvap. Nielen Lajka vďaka krutým pokusom prišla o život.

Utrápená na smrť

Hoci sovietski vedci vedeli, že zďaleka nevychytali všetky muchy, aby mohol živý tvor letieť do vesmíru, bolo im to jedno. Za každú cenu chceli tromfnúť USA. No a čo, že pokusy s Lajkinými predchodcami jasne ukázali, že stav beztiaže je pre zviera nepríjemný, kabína sa prehrieva a uvoľňuje sa oxid uhličitý. Aj tak, za veľkej mediálnej slávy psa vzali a poslali do vesmíru. Už sa však nepísalo, ako s chladnou hlavou kalkulovali, že trápeniu bude vystavený asi sedem dní. Nakoniec tam však bolo Lajke oveľa horšie, vesmírne týranie vydržala „iba“ päť až sedem hodín. Za ten čas sa chvela od strachu a dusila od prehriatia, kým ju teplo a stres nezabili.

Vesmírny hrob

Jej mŕtvola krúžila vo vesmíre ešte skoro dvesto dní, kým Sputnik 2 definitívne nezhorel. Ľudia sa o osude Lajky dozvedali po kvapkách, niečo hneď, niečo až po rokoch, keď padol Sovietsky zväz. Dnes má Lajka svoj pamätník, pamätnú tabuľu a najnovšie vznikol o nej český animovaný film. Na tému, ako sa človek povýšil nad živé tvory a bohorovne rozhoduje o ich bytí a nebytí. Veď je to v mene vedy. Alebo pýchy a propagandy?

Je to normálne? Tento muž žije s kobrou kráľovskou. A pozrite si aj ďalších „magorov“, čo majú ako maznáčikov smrteľne jedovaté hady!

Neuveríte! Toto všetko podstupujú ženy, aby sa premenili na ľudské hračky

Naozaj netradičný vzťah – dôchodca a žena, ktorá zmenila pohlavie

Je to ešte normálne? Prerazila v modelingu až keď jej choroba znetvorila tvár a pripravila ju o ruky a nohy!