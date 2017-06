Namiesto výletu - na cintorín. Zuzana, mama zastreleného Tomáša ( †17), nevie ako bude ďalej žiť

Takúto tragédiu si tu nepamätáme! Tomáša sme denne stretávali, vieme, ako vyrastal, kto ho vychovával. Bol jedným z nás, a hoci mal len sedemnásť rokov, zrazu ho niet. Je mi to ľúto, bojím sa, že jeho najbližšia rodina sa utopí v žiali – chytí sa za srdce pani Anna, krstná mama Zuzany, ktorá pred pár dňami tragicky prišla o syna. Malá Lehota, v ktorej sa stretávame, je utešená horská dedina nad Novou Baňou. Tvorí ju sedemnásť štálov, neveľkých osád na kopcoch a úbočiach. Po jednom z nich sa ešte nedávno prechádzal aj Tomáš. „Povedal mi, mami, ešte si opravím pár známok a potom si konečne užijem prázdniny. Robím na tri zmeny, tešila som sa, že budeme mať na seba viac času. Teraz sa mi zdá, že nežijem, ale blúznim. A trasiem sa, či sa po prebudení zo sna psychicky nezrútim,“ priznáva sa pani Zuzana. Okolité lúky rozpaľuje letné slnko, horúci vietor sa opiera do sena. Kvety voňajú, vtáky na Debnárovom štále majú podvečerný koncert. Iba ona má oči plné sĺz.

Prečo krajné riešenie?

V nedeľu 18. júna policajná hliadka v Novej Bani prenasledovala osobné auto. Vodič na jej výstrahy nereagoval a začal unikať. Napokon jeden z policajtov namieril zbraň na auto. Jedna z guliek trafila Tomáša. „Vrahov, zlodejov a kadejakých grázlov spacifikuje polícia aj bez pištole. Prečo pálila na auto, ktoré šoféroval im známy mladík, chlapec bez vodičského preukazu? To sa nedalo riešiť inak?“ nezakrýva rozhorčenie Zuzana.

Šarm oslovil streleckého inštruktora, ktorý povedal, že na idúce auto by z idúceho auta určite nestrieľal. Stačí totiž závan vetra alebo skalka na ceste a náboj letí úplne inde než mal. Žiaci autoškôl a vodiči vedia, že raz ich policajti skontrolujú, nikto však neráta s tým, že ich budú naháňať. „Jedna z tém v autoškole slúži aj na to, aby vodiči vedeli, ako sa majú správať, keď ich polícia vyzve, aby predložili doklady. Hovoríme aj o tom, kde a ako majú zastaviť motorové vozidlo. Samozrejme, je to len teória,“ hovorí majiteľ autoškoly z Liptovského Mikuláša Jaroslav Grešo. Bývalý kriminalista Matej Snopko tvrdí, že mnohí šoféri spanikária už pri zapnutých majákoch. „Niekedy sa dokonca pokúsia o útek alebo na mužov zákona zaútočia,“ dodáva.

Musel zomrieť?

Tomáš z Malej Lehoty bol bezproblémový chalan. Nefajčil, nepil, krčma ho nebavila. O to radšej kosil, rúbal drevo, pomáhal mame a starej mame, ktoré ho vychovávali. Bláznil sa so psom Aslanom, jazdil na bicykli, mal rád speváka Kaliho. Keď sa z utešeného Debnárovho štálu vybral do mesta, rád sa pekne obliekol. „Čínske fejky nechcel nosiť, no určite nepotreboval k šťastiu rifle za sto eur. Miloval kuracie rezne, hranolčeky a tatársku omáčku. A najmä pizzu, pre ňu raz za čas zišiel autobusom do Novej Bane. Domov sa však vždy vrátil najneskôr o desiatej večer,“ pripomína pani Zuzana.

Tentoraz neprišiel. Zahynul pri policajnej naháňačke za Hronským Beňadikom. „Tomáš bol stredobodom môjho sveta. Bez neho mám v duši neuveriteľnú prázdnotu. Plačem, nespím. Viem, že syna mi nič nevráti, no dookola sa pýtam: Musel takto zomrieť? A prečo na auto plné mladých ľudí policajti strieľali, keď to nerobia ani pri drogových díleroch?“ pýta sa pani Zuzana. Jej syn sa tešil na prázdniny, ktoré chcel v Malej Lehote stráviť s mamou. V sobotu ho pochovala a odteraz bude za ním chodiť už len na cintorín...

Netrúfa si

Guľka, ktorá trafila Tomáša, zrejme prešla cez kufor. „Pri streľbe z pištole na statický terč mám osobný rekord štyridsaťšesť z päťdesiatich. Pri streľbe z idúceho vozidla na pneumatiku predchádzajúceho vozidla, hoci na rovnakú vzdialenosť, si netrúfnem ani len odhadnúť, koľkokrát by som trafil pneumatiku a koľkokrát inú časť vozidla,“ hovorí dopravný analytik Jozef Drahovský, ktorý je súčasne športový strelec.

Nekonečná prestrelka?

„Som zo starej policajnej školy. Nás neučili len strieľať, ale aj to, ako reagovať vo vypätých situáciách, aby sme predišli použitiu zbrane!“ hovorí bývalý kriminalista Matej Snopko (53). Tieto pravidlá si jeho predchodcovia osvojili z rokov vlastných skúseností, ale aj od ruských policajtov, pápežovej ochranky a amerických agentov, ktorí slúžili na uliciach v rizikových štvrtiach. „Keby tam strieľali na každého, kto si z nich robí posmech, je tam nekonečná prestrelka,“ pokračuje. Spomenie samurajský zákon, ktorý hovorí, že ak vytiahneš meč, musíš si uvedomiť, že ideš bojovať! „Ak sa predsa len strieľa, každý policajt musí vedieť, že ide o posledné riešenie. A možno existuje veľa vecí, ktoré predtým zanedbal. Aj motorové vozidlá sa dnes dajú zastaviť inak ako strieľaním: napríklad súčinnosťou viacerých hliadok,“ pokračuje Matej Snopko. „Dnes toho policajta trápi svedomie, hovorí si, že mohol konať aj inak. Určite však nestrieľal na unikajúce auto z ľahkovážnosti,“ domnieva sa.

Na rade je inšpekcia

„Michal z okresu Zlaté Moravce viedol motorové vozidlo v čase, keď mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, pričom išlo v poradí už o tretí takýto zákaz,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Hliadka zapla výstražné zvukové a svetelné znamenie, no Michal dupol na plyn. Predbehol vozidlo idúce pred ním, čím ohrozil aj ďalšie vozidlo jazdiace v protismere. Prípadom sa už zaoberá inšpekcia ministerstva vnútra a začal sa oň zaujímať aj prezident Andrej Kiska...

Ošacujte vodiča

„Keď sadáte k niekomu do auta, treba okrem iných vecí zvážiť aj postoj vodiča k polícii. Ak je to niekto, kto pred ňou bude z nejakého dôvodu unikať, významne vzrastá riziko nielen dopravnej nehody, ale aj zasiahnutie strelnou zbraňou. A to bez ohľadu na to, či ju policajt použije oprávnene alebo nie,“ myslí si Jozef Drahovský.

Prípad z Česka

Podobný prípad ako pri Novej Bani sa kedysi stal aj v českom meste Mělník. Polícia tam prenasledovala auto, ktorého vodič na výzvy nereagoval. Policajti vystrelili dve rany, jeden projektil však zasiahol ženu idúcu po chodníku. Matka dvoch synov zomrela kúsok od domu, kde žila. Vyšetrovateľ uviedol, že policajt mal myslieť na rýchlosť prenasledovaného aj policajného vozidla, ľudí na ulici aj na ich pohyb. K tejto verzii sa priklonil i súdny znalec.

