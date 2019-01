Nápad za milión. Firma opatruje dovolenkárom deti na Liptove a v Tatrách

Na gymnáziu sa učila na samé jednotky a na podnet výchovných poradcov začala študovať právo. „Vnútorne som cítila, že to nebude správna cesta. Páčilo sa mi povolanie mojej starkej, ktorá bola učiteľka, no dala som sa zlákať prestížou povolania. Až neskôr som však zistila, že nie je všetko zlato, čo sa blyští,“ hovorí Zuzana Čatlochová. Z právnickej fakulty napokon odišla v poslednom semestri. Svojím rozhodnutím vydesila rodinu, no ostala neoblomná. Dnes má firmu, ktorá tristošesťdesiatpäť dní v roku opatruje deti dovolenkárom, ktorí prišli na Liptov alebo do Tatier.

Turisti nevolali

Na začiatku si Zuzana založila web, odišla na školenie do Česka, kde sa opatrovaním detí inšpirovala, a čakala na telefonát. Nevolali však turisti. Prvých dvoch klientov mala Zuzana spod Tatier, v oboch prípadoch išlo o zmiešané manželstvá. „Žena bola Slovenka, muž cudzinec, ich deti mali od troch mesiacov do jedného roka. Prišli k nám kvôli krátkodobej práci, nemali tu príbuzných, ani starých rodičov. Ak chceli ísť niekde sami, boli odkázaní na pomoc opatrovateľky,“ vracia sa do minulosti.

S malou dušičkou

Liptov je cieľom výletov rodín z celého sveta. Zuzanu Čatlochovú, ktorá časom vyštudovala pedagogiku, preto onedlho oslovili aj prvé hotely. Spočiatku sa obávala nepoznaného a jazykovej bariéry, vždy sa však do práce tešila. „Starala som sa o malých Slovákov, Rusov, Ukrajincov, Poliakov, Čechov, deti zo západu Európy aj arabského sveta. S mnohými som naďalej v kontakte, rodina z Abú Zabí dokonca chcela, aby som ich deti opatrovala u nich doma v Saudskej Arábii. Ďalší ma ako opatrovateľku volali na dovolenku do Španielska,“ priznáva.

Konzervatívni Slováci

Každé z detí, o ktoré sa starala, vyrastalo v inom prostredí a v kultúre. „Slováci patria ku konzervatívnejším rodičom. Potrebujú vidieť referencie, chcú vedieť, koľko rokov má opatrovateľka, akú školu skončila a akú má prax. Nachystajú všetko, čo ich dieťa potrebuje, detailne opíšu jeho denný režim aj to, s čím sa rado hrá. Preberanie dieťaťa trvá aj pol hodiny, zatiaľ čo takí Poliaci nám ho dajú za pár minút. Predstavia syna či dcérku, strčia nám do ruky kľúče od izby, berú lyže a utekajú na kopec,“ opisuje.

Databáza opatrovateliek

Tvrdí, že rodičia by nemali mať žiadne výčitky, ak sa obrátia na opatrovateľku. „Aby deti v rodine boli šťastné, musia svoj vzťah pestovať aj rodičia. Tým, že si ho kdesi osamote posilnia, upevnia aj rodinné puto,“ pokračuje Zuzana, ktorá je sama matkou dvoch detí. Jej menší syn má len sedem mesiacov, s podnikaním jej preto pomáha aj Eva Bubniaková (34), ktorá dohliada práve na baby sitting v hoteloch. Stretávame sa vo chvíli, keď Zuzana uteká so synom na očkovanie a Eve volá klient. Chce sa ísť s manželkou lyžovať, malá dcérka je unavená. Nemohla by opatrovateľka prísť do pol hodiny?

„Našou podmienkou je, aby si nás zákazník objednal najmenej dvadsaťštyri hodín dopredu, no snažíme sa zvládnuť aj takéto situácie. Máme databázu opatrovateliek, na hotel niektorú z nich určite dopravíme,“ hovorí Eva. Ani jej cesta k baby sittingu nebola priamočiara. Krátko po maturite na hotelovej škole sa vydala. Na materskej dovolenke však zistila, že v ich dedine nefunguje škôlka. Dala sa dokopy s viacerými mamičkami a v dovtedy chátrajúcej budove otvorili detské centrum, neskôr súkromnú materskú školu. Začínali s jedenástimi deťmi, dnes ich je štyridsať.

Plač nič nevyrieši

Eva medzitým tiež vyštudovala pedagogiku na vysokej škole, bola spokojná, no cítila, že sa dostáva do zabehnutých koľají. „Svoje pôsobisko som preto zmenila v priebehu jediného dňa,“ prezradí. Medzi opatrovateľkami, ktoré má na starosti, sú bývalé učiteľky na dôchodku aj študentky pedagogiky, či psychológie. Prešli výberom aj školením. Hovoria jazykom, ktorý si vyžaduje zákazník. S rodičmi dieťaťa sa dohodnú, či určený čas strávia v izbe, hotelovej herni alebo sa vyberú na prechádzku von. Tiež si vyžiadajú informácie, či dieťa nie je alergické, alebo netrpí nejakými zdravotnými komplikáciami.

„Lyžiari, ktorí chodia v zime do Tatier, majú často opatrovateľky aj doma. K nám si prídu oddýchnuť, no už po pol hodine na svahu ich deti mrnkajú. Sú uzimené, šport ich nebaví. Zrelaxovať s plačúcim dieťaťom na kopci nie je ľahké, vždy sa ktosi tomu druhému musí prispôsobiť,“ myslí si Eva Bubniaková. Jej opatrovateľky dohliadnu na batoľatá aj na jedenásťročných šarvancov. Nadchnúť vraj dokážu aj deti, ktoré inak vídame len s telefónom v ruke.

Nechcú ísť k rodičom

„Manipulácia dieťaťa s mobilom vo voľnom čase len odzrkadľuje fakt, že okolie mu v danej chvíli nevie poskytnúť niečo zaujímavejšie. Naše opatrovateľky si sebou vždy nosia kabelku, ktorej hovoríme taštička prvej pomoci. Majú v nej knižky, pastelky, papiere, materiály, z ktorých potom tvoria. Mobil je lákadlo, ktoré môže byť s vhodnou aplikáciou prospešné a nijako ho neodsudzujem, ale osobný kontakt je určite viac,“ uzatvára Eva Bubniaková. Rovnako ako Zuzanu Čatlochovú aj ju najviac poteší, keď deti od ich opatrovateliek nechcú ísť naspäť k rodičom. A tiež aj to, že mnohí klienti sa k nim rok čo rok vracajú a s ďalšími sú už priatelia.

