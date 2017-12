NESKUTOČNÉ: Slovenka šila šaty pre Kate Middletonovú, Penelope Cruzovú či Claudiu Schifferovú. A neuveríte, ktorý muž ju pozval na večeru

Jej príbeh pripomína román. „Vyštudovala som krajčírstvo a módne návrhárstvo a hneď po skončení školy som sa zamestnala. Navrhovala som odevy, strihala, ale najmä vytvárala strihy,“ spomína Ivana na začiatky. Po troch rokoch práce v dizajnérskom štúdiu odišla z Ružomberka do Londýna, aby sa zdokonalila v jazyku. Mala šťastie. Ako dvadsaťštyriročná sa stala opatrovateľkou dieťaťa bohatého amerického páru. Manžel bol riaditeľ veľkej kozmetickej firmy, jeho pani advokátka, ktorá pracovala z domu. „Bola milá a ak varila, tak vždy s vínom v ruke,“ smeje sa. Ivana mala dosť času a s dizajnérkou, ktorá v Anglicku patrila k najoceňovanejším, vyrábala pohľadnice. Popritom v Londýne zvládla kurz konštruktéra strihov a v štúdiu túžila pokračovať na dizajnérskej škole. Jej učiteľ ju však vysmial, vraj načo, keď všetko vie! Napokon do prestížneho Royal College of Art nenastúpila ako študentka, ale ako učiteľka!

Obliekala herečky

„Komunita módnej špičky v Londýne nie je široká. Ľudia, ktorí v tejto brandži niečo znamenajú, hocikedy telefonovali do Royal College of Art, kde hľadali nových odborníkov. Opäť som mala šťastie, niekto si totiž všimol aj mňa,“ vysvetľuje Ivana Kuráňová. Začala spolupracovať so značkou Marchesa, obliekajúcou najznámejšie herečky, ktoré v jej odevoch kráčali po červenom koberci. „Viedla ju Georgina Chapmanová, vtedy priateľka muža, o ktorom teraz hovorí celý svet. Volá sa Harvey Weinstein a s jeho menom sa spája škandál so sexuálnym obťažovaním žien v Hollywoode,“ prekvapí nás Ružomberčanka. Dnes bičovaný producent mal peniaze, moc, vplyv a dosah na celý filmový priemysel v Amerike. Nielen herečky, ale aj speváčky a modelky sa snažili dostať do jeho blízkosti. Robili všetko pre to, aby sa mihli v niektorom z jeho filmov a zabezpečili si slávu a peniaze. „Šili sme šaty pre Scarlett Johanssonovú, Penelope Cruzovú, Cameron Diazovú či pre Claudiu Schifferovú. Mnohé z nich som stretla osobne, s viacerými som večerala za jedným stolom. No robiť si selfie? To by bolo detinské a asi aj koniec v tejto brandži,“ zamyslí sa Ivana.

V čiernom byte

Scarlett a Penelope sú podľa nej drobné, štíhle a krásne. No nie je to tak, že do dizajnérskeho štúdia prídu osobne. „Miery poslal agent, šaty sme ušili podľa nich. V jedných Penelope kráčala po červenom koberci na premiére filmu Sahara. Scarlett mala moje šaty na premiére filmu Ostrov,“ prezradí Ružomberčanka. Za Claudiou Schifferovou bola v jednom z najdrahších londýnskych hotelov. „Šaty sme jej skúšali v izbe. Keď sme riešili záhyby, bála som Bola však nielen pekná, ale aj príjemná,“ priznáva sa sympatická Ivana so smiechom. S Georginou a Harveym Weinsteinom sa Liptáčka dostala na tri mesiace aj do New Yorku. Americký pár ju tam zoznámil so speváčkou Beyoncé a s jej manželom Jayom- Z, pozvali ju do svojho bytu na Manhattane. „Bol celý čierny, vstupovali sme doň priamo z výťahu. Priestor bol otvorený, stenu mala iba spálňa. Predtým v nej spávala Nicole Kidmanová,“ prezradí Ivana. V Amerike pripravovala pre Weinsteinovcov módnu kolekciu, pričom pracovala od desiatej dopoludnia niekedy až do polnoci. Bývala v hoteli, ktorý bol celý zo skla. Vozil ju producentov šofér a spoznala aj letné sídlo Harveyho Weinsteina v Hamstadte.

Miery dodal štáb

„Weinstein si zariadil sídlo nevídaným prepychom. Malo bazén, obrovské domáce kino aj vlastnú pláž. Bývali tam súkromné módne prehliadky. Na poriadok v rezorte dohliadal zástup upratovačiek a medzi nimi aj jedna Slovenka. Takže som nebola jediná spod Tatier, kto sa s Weinsteinom vídal,“ opäť sa rozosmeje Ivana Kuráňová. Osobne sa poznala s dnes už nebohým módnym géniom Alexandrom McQueenom, so značkou Roksandy Ilinčić viackrát robila šaty pre Michelle Obamovú. „Miery nám dodal štáb manželky bývalého amerického prezidenta, látku a farbu vybral dizajnér. Tak ako vždy som šaty skúšala na figuríne, tentoraz som však niektoré jej časti musela mierne upraviť,“ prezradí diplomaticky.

Prestíž a reklama

Na rozdiel od Michelle prišla manželka bývalého britského premiéra Samantha Cameronová do salónu Roksandy Ilinčić osobne, dokonca bez ochranky. So Slovenkou sa porozprávali o materstve a ťažkostiach pri výchove detí! „Nikdy som sa so svojimi nadriadenými nebavila o tom, koľko tieto ženy za šaty platia. Viem však, že mnohé ich dostávali zadarmo. Pre salón to bola ohromná prestíž a reklama, ktorá sa mu bohato vrátila,“ hovorí. Po jedenástich rokoch v zahraničí sa vrátila na Slovensko, kde si založila vlastnú značku biznis oblečenia. Dodáva ho do módneho domu v Bratislave. „Nechcela som robiť róby na jedno použitie. Baví ma pracovať na dizajnových šatách, ktoré sú iné, ako bežne vídam na ulici. Majú iný tvar aj materiál, sú drahšie, ale nadčasové,“ uzatvára Ivana, ktorá s anglickými módnymi tvorcami spolupracuje naďalej.

