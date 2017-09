Neuveriteľná premena: Tak táto mamička je naozajstná hviezda!

Každá mama vie, že materstvo je tá najkrajšia vec na svete, no takisto je každému jasné aj to, že postava po pôrode už nie je ako kedysi. Objavia sa tukové vankúšiky, bruško už nie je také pevné ako predtým a ani zadok už nie to, čo býval. To si na vlastnej koži zažila aj dvojnásobná mamička Malin Bjork (29) zo Švédska, ktorá si ale povedala dosť a začala na sebe tvrdo makať.

Ako z katalógu

Malin nebola so sebou spokojná a po pôrode druhého syna sa nanovo naštartovala a vysnívala si postavu modelky. Jej cieľ bol natoľko silný, že kráska to skutočne aj dosiahla. Za šesť mesiacov sa jej podarilo zhodiť úctyhodných dvadsaťpäť kilogramov a jej postava je ako z kameňa. Poctivo cvičila, dodržiavala stravu a dnes je jej výsledný efekt na jednotku. Preto ak máme výhovorky, že sa niečo nedá, Malin Bjork potvrdzuje, že sa to dá, len treba chcieť...

