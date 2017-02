Neuveriteľná príhoda: Elena ukradla z nemocnice opusteného novorodenca. Odhalili ju po dvoch rokoch

História lásky Eleny Spachovovej (40) a jej muža Sergeja (48), bývalého vojaka, je viac než dramatická. Spoznali sa v čase, keď Sergejovi zomrela žena a on ostal sám s tromi deťmi. Dvojica sa do seba zamilovala, začali spolu žiť v dedine neďaleko mesta Dedovsk pri Moskve. Elena čoskoro otehotnela. Tak zúfalo si priala dieťa, že keď po dvoch mesiacoch potratila, nebola schopná povedať pravdu. Naopak, vsugerovala si, že je tehotná a robila všetko pre to, aby to aj tak vyzeralo. Keď mal prísť termín pôrodu, odišla do nemocnice s bolesťami brucha. Na gynekológii ležala niekoľko dní. Keď ju pustili domov, manželovi povedala, že syn musel ostať v nemocnici, pretože ochorel. Sergej uveril. Celý mesiac chodila do nemocnice s plienkami za dieťaťom, ktoré neexistovalo. Dlho sa už ale klamať nedalo, otec chcel konečne vidieť syna. Bol jún 2014.

Návrat do nemocnice

Sergej odviezol Elenu pred nemocnicu a povedal jej, že ju počká. Zúfalá žena bola rozhodnutá spáchať samovraždu, pretože sa bála, že ak výjde lož najavo, príde o svoju lásku. V jednej ruke držala tašku s vecami pre novorodenca, v druhej lístok, na ktorom stálo: "Z mojej smrti nikoho neobviňujte". Bezcieľne blúdila po nemocnici a rozmýšľala, ako to urobí. Náhodou sa dostala na detské oddelenie – v prvej izbe ležal v postieľke chlapček. Za pár sekúnd sa rozhodla – vezme si ho. Chlapček dostal meno Jegor.

Na druhý deň televízia a tlač priniesli správu, že z nemocnice ukradli dieťa. Volá sa Matvej a opustila ho vlastná matka. „Nikto z našej rodiny nemal najmenšie podozrenie, nikomu nenapadlo porovnať forografiu hľadaného dieťaťa s tým naším,“ povedal Sergej pre life.ru. Elenu trápilo svedomie, ale materinský pud zvíťazil. Opustenému chlapcovi bude dobrou mamou! A tak aj bolo. Chlapčeka milovala aj celá rodina, nič mu nechýbalo – hlavne láska.

Odhalené tajomstvo

Po dvoch rokoch a ôsmich mesiacoch však pravda vyšla najavo. Ako? Vo fabrike, kde Elena pracovala, chceli na Nový rok obdarovať deti zamestnancov. Bolo len treba priniesť rodný list. Elena sa nevedela nijako vykrútiť a tak vzala rodný list svojej malej netere, prekryla na ňom všetky dôležité údaje, okopírovala, prepísala a takýto nepodarok odovzdala v práci. O niekoľko dní si pre ňu, muža aj syna prišli policajti. Elena vyšla s pravdou von.

Trpia všetci

Malého Majveja – Jegora rodičia nevideli, úrady rozhodujú, či ho dajú na adopciu inej rodine alebo ostane v detskom domove. Elena hovorí, že je ochotná znášať všetky následky ale „syn“ by mal rásť v jej rodine, na ktorú je zvyknutý. „Bez neho už neviem byť, stačí malá iskra a zhorím,“ hovorí Jelena. Jej muž sa snaží vybaviť papiere, aby si mohol chlapca oficiálne osvojiť. Osud chlapčeka je v rukách úradníkov…