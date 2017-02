Priscilla Presley: Z krásnej ženy sa stalo toto...

Milovníci seriálu Dallas či filmov Bláznivá strela poznajú Priscillu Presley (71) ako bezchybnú krásku, ktorá sa viac ako herectvom, zviditeľnila manželstvom s legendárnym Elvisom Presleym. S ním má dcéru Lisu Mariu (49), ktorá bola krátko manželkou Michaela Jacksona. Bohužiaľ, jej slávna mamička sa zmenila na rovnakú preplastikovanú kreatúru ako jej ex manžel.

Priscillin život bol ako na hojdačke a aj keď mala vedľa seba spevácku legendu, ružové to nemala. Láska medzi ňou a Elvisom prepukla na prvý pohľad a slávny spevák si ju doslova vychovával. Spoznal ju totiž ešte ako tínedžerku a radil jej, ako sa má obliekať, česať a správať.

Priscilla svojho „mentora“ na slovo poslúchala a bola ním fascinovaná. Ona si ho zase získala svojou krásou, nehou a nevinnosťou. Nikto sa preto nečudoval, že sa jej podarilo navliecť ho v roku 1967 do svadobného obleku. Paradoxne, už vtedy tušila, že má blízko aj k iným ženám, pritom ich prvý spoločný sex sa údajne odohral až po svadbe.

Dlho si však romantiku neužívali, lebo kráska hneď otehotnela, čo Elvis neprijal úplne radostne. Svoju manželku mal údajne nahovárať na prerušenie tehotenstva, no ona to odmietla a Lisa sa narodila presne deväť mesiacov po svadbe.

Spevák sa však necítil na rolu otca, čo Priscilla rýchlo pochopila a po šiestich rokoch požiadala o rozvod. Jedným z mnohých dôvodom rozpadu vzťahu bolo aj to, že spevák nedokázal mať sexuálny styk so ženou, ktorá priviedla na svet dieťa. Zdá sa vám to bizardné? Taký bol božský Elvis…

Priscila za ním dlho nesmútila a na dlhých dvadsaťdva rokov sa jej druhou životnou láskou stal Marco Garibaldi, s ktorým má syna Navarona (29). Počas jeho detstva sa však z kedysi krásnej Priscilly stávala chodiaca reklama na nevydarené plastiky tváre. Za každú cenu chcela vyzerať mladšie, čo sa jej vypomstilo a dnes pôsobí strašidelne. Stopy po krásnej žene už dnes pripomínajú len staré fotografie.