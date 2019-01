Palachova psychiatrička prehovorila: Hoci sa polial benzínom, nerátal s tým, že naozaj zomrie!

Minulý týždeň bolo smutné výročie. Päťdesiat rokov od mučeníckej smrti študenta Jana Palacha. Pri tejto príležitosti robili na jednej z televízii anketu s mládežou, či vedia, kto to je. Väčšina opýtaných síce tušila, že sa upálil, no kvôli čomu a kedy, to už dala dokopy asi len polovica. Azda si to už zapamätajú, lebo akcií, kníh a filmov o Plachovi sa teraz vyrojilo požehnane.

Nové pochodne

Hádam až priveľa, lebo sa stalo presne to, pred čím psychiatri varujú. Keď sa vraj v médiách píše o dokonanej samovražde, vzápätí sa znásobí počet ľudí, ktorí sa o ňu pokúsia tiež, lebo ich to utvrdí v ich myšlienkach. Aj v Prahe sa minulý týždeň odohrali hneď dve tragédie, keď sa dvaja muži pokúsili Palachov skutok zopakovať.

„Viete, že sa tu upálil muž?“ pýtali sa v piatok na kameru panej, ktorá prišla na Václavské námestie na výročie smrti zapáliť sviečku. „Samozrejme, že viem, Jan Palach!“ odpovedala pohotove, no vzápätí zostala v šoku, keď sa od reportéra dozvedela, že hovorí o inej obeti. V piatok popoludní sa tam totiž polial horľavinou päťdesiatnik. Kým sa ho šokovaní okoloidúci pokúšali uhasiť, jedna pani dokonca vlastnou taškou, utrpel popáleniny na tridsiatich percentách tela, najmä na tvári a rukách. Síce prežil, ale je vo vážnom stave. A to mal ešte šťastie. Muž totiž o svojom úmysle informoval brata, ktorý to oznámil polícii. Pokúsili sa ho lokalizovať cez mobil, takže na miesto činu prišli veľmi rýchle a okamžite privolali odbornú pomoc.

V sobotu však zasahovali znova. Ďalší muž, ktorý sa rozhodol pre samoupálenie, našťastie dopredu zavolal na tiesňovú linku. Polícii sa vďaka tomu podarilo ďalšej tragédii včas zabrániť.

Trpel tri dni

Akého utrpenia sa ušetril najlepšie, vykresľuje rozhovor s psychiatričkou Zdenkou Kmuníčková, ktorá sa pred päťdesiatimi rokmi starala o Palacha na pražskej klinike popálenín. Po hroznom čine totiž ešte tri dni žil a komunikoval. Podľa svedectva lekárky bol však popálený až na 85 percentách tela. Nevidel, zle počul a každé slovo mu spôsobovalo nesmiernu bolesť. Napriek tomu sa zo všetkých síl snažil udržať pri plnom vedomí a vysvetliť svoje úmysly. Psychiatrička v rozhovore pre MF Dnes prekvapila tvrdením, že Palach vlastne nemal v úmysle umrieť. Vraj to niekoľkokrát zopakoval. Po prvý raz už na príjme, keď ho priniesli na nosidlách, tvrdil, že sa nechcel zabiť. Ako si mohol myslieť, že keď sa poleje štyrmi litrami benzínu, prežije? Tu je jej vysvetlenie: „Palach nebol študent medicíny, ale histórie. Samozrejme, vedel, že mu ide o život, ale nemohol presne posúdiť dosah toho, čo si spôsobil. Zomrieť však nebolo jeho cieľom, Minimálne prvé dni dúfal, že prežije. Zapálenie bolo spôsobom boja, ktorý pokračoval ďalej v nemocnici. I tam mal stále jedinú myšlienku, aby sa ľudia spamätali a nepodvolili sa normalizácii… Až v jednom okamihu v sobotu som jasne vycítila, že si uvedomil, že to neprežije,“ uviedla psychiatrička v rozhovore a zdôraznila, že Jana Palacha vyhodnotila ako psychicky zdravého človeka, akurát s výrazným zmyslom pre spravodlivosť.

Fakty o Palachovi

Študent Jan Palach sa nevedel zmieriť s obsadením Československa v roku 1968, a preto vymýšľal rôzne formy protestu, ako zburcovať verejnosť, ktorá po okupácii upadla do letargie. Navrhoval napríklad obsadiť budovu rozhlasu a vyzvať ku generálnemu štrajku. Nakoniec sa však rozhodol pre oveľa dramatickejší čin. 16. januára 1969 sa na pražskom Václavskom námestí, pred budovou Národného múzea, krátko pred pol štvrtou popoludní polial benzínom a zapálil. V liste, ktorý zanechal, sa podpísal ako Pochodeň č. 1 a tvrdil, že je členom skupiny ľudí, ktorí sa rozhodli postupne upaľovať. Vyšetrovanie však žiadnu takú skupinu neodhalilo.

Ním sa inšpiroval

11. júna 1963 sa v Saigone na križovatke zapálil mních, ktorý sa rozhodol obetovať za budhistickú komunitu. Jeho zúfalý čin zachytil americký fotograf a snímka muža v plameňoch obletela svet. Postupne sa začali objavovať jeho nasledovníci. Prípady sebaupálenia boli aj v krajinách sovietskeho bloku, okrem Česka aj v Poľsku a na Ukrajine. Žiadna tragédia sa však nestretla s takým ohlasom ako čin Jana Palacha napriek tomu, že komunistický režim robil všetko pre to, aby ho zdiskreditoval.