Plakal celý chrám: V Petrohrade slúžili smútočnú omšu za obete výbuchu v metre

Petrohrad je stále v šoku z výbuchu v metre, ktorý sa odohral v pondelok 3. apríla. Zomrelo už štrnásť ľudí, takmer päťdesiat je zranených.

Príbuzní, známi, priatelia ale aj obyčajní ľudia, ktorí sú zdrvení z tragédie sa dnes zišli v Troickom chráme, na smútočnej omši. V pravoslávnom chráme, ktorý stojí najbližšie k stanici metra Technologičeskij institut, odkiaľ vynášali mŕtvych a zranených, zazneli mená všetkých, kto zomrel takou strašnou a nezmyselnou smrťou.

Ľudia sa modlili aj za obete iných dvoch teroristických útokov, ktoré súvisia s mestom – výbuchu vo vlaku v roku 2009 a v lietadle, ktoré letelo do Petrohradu v roku 2015. Zádušné omše sa konali aj v iných chrámoch a kláštoroch mesta.

Duchovní pomáhajú tiež vo všetkých nemocniciach, kde ležia zranení. Pomoc dostali zdrvení príbuzní aj od ruskej leteckej spoločnosti, ktorá ich bude ešte týždeň prepravovať zadarmo a takisto od samotného mesta – zaplatí pohreby obetí. Najmladšia mala len šestnásť – najstaršia sedemdesiatdva.

Prišli rodičia

Z Kirgizska do Petrohradu dnes priletela matka dvadsaťdvaročného Akbaržona Džalilova, ktorý tiež zahynul v metre. Podľa výsledkov vyšetrovania sa práve tento mladý muž odpálil v idúcom vagóne. Novinárom, ktorí na ňu čakali, nepovedala ani slovo, ale keď sa jej opýtali, či verí, že to urobil jej najmladší syn, so stisnutými perami pokrútila záporne hlavou. Susedia Džalilových hovoria, že je to srdečná a obyčajná rodina.

Akbaržon dostal ruské občianstvo pred šiestimi rokmi, keď mal šestnásť rokov. Prvého apríla mal narodeniny… Mladík, ktorý pracoval v suši bare ako kuchár ale vystriedal viacero povolaní, vraj chodil do mešity ale nebol žiadnym fanatikom, rovnako ani jeho rodina. Na sociálnej sieti sa chválil tým, že má rád bojové umenia a bol členom skupiny Mám rád islam.

Nazvali ho omylom teroristom

Zrútená a nahnevaná je iná matka. Prišla o syna a ešte ho k tomu aj nazvali teroristom, hoci to nebola pravda. V čase, keď ešte nebolo celkom jasné, kto má útok na svedomí, médiá za organizátora atentátu totiž označili študenta Maxima Aryševa (+20) z Kazachstanu. Maxim študoval v Petrohrade na ekonomickej univerzite a chcel byť programátorom. V ten nešťastný deň sa po prednáškach vracal domov, sadol si do metra a vybral si jedno z najhorších miest. Ocitol sa rovno v epicentre výbuchu, neďaleko atentátnika.

Nešťastná matka sa rozhodla, že po súdoch sa s nikým ťahať nebude. „Viete, tí novinári mali šťastie, že som sa o tom dozvedela príliš neskoro, keď už túto správu dementovali, keď mi milión ľudí napísalo: Irina, my neveríme! Nebudem robiť nič, nech to ostane na ich svedomí,“ povedala.

Medzi obeťami útoku je viacero študentov univerzity práve preto, že stanica metra je neďaleko školy.