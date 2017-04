Poslanec navrhol zakázať registráciu detí do 14 rokov v sociálnych sieťach

Internetová hra Modrá veľryba, ktorá nabáda deti a mladých ľudí k samovraždám, sa rozšírila z Ruska do viacerých krajín sveta. Otvorene hovoria o jej obetiach už aj v susednom Česku a je podozrenie, že prispela aj k smrti dvoch tínedžerov z Rožňavy. Chlapec skočil pod vlak, dievča sa obesilo.

Administrátor hry najskôr získa od detí citlivé údaje, potom ich pod vyhrážkami, že ak sa budú priečiť, zdiskredituje ich alebo zabije ich rodinných príslušníkov, núti spĺňať rôzne úlohy. Tou poslednou, päťdesiatou je samovražda – na svojom profile na facebooku majú deti nechať odkaz: Hra skončená – Modrá veľryba a potom sa zabiť. Modrá veľryba, o pôvode ktorej sa šíria rôzne informácie, však nie je jediným miestom, kde sa hovorí o samovražde a sebapoškodzovaní – deti a mladí ľudia sú súčasťou rôznych skupín, ktoré zdieľajú videá a myšlienky o ukončení života.

Zákaz vstupu!

Ruský poslanec Vitalij Milonov (43) podal v štátnej Dume návrh zákona, ktorý by mal viesť k väčšej kontrole nad používaním sociálnych sietí. Má dvadsaťšesť strán. Okrem iného by pre registráciu do sociálnych sietí boli potrebné pomerne podrobné údaje z občianskeho preukazu, pasu a iných dokumentov, ktoré potvrdzujú identitu a vek. Preukaz totožnosti dostávajú deti prvýkrát v štrnástich, takže zákon by fakticky zakázal pohyb na sociálnych sieťach mladším deťom. Poslanec poukazuje nielen na „skupiny smrti“ ale aj na iné nástrahy internetu, ktoré mladšie deti nevedia vyhodnotiť, napríklad aj pornografiu či iný nevhodný sexuálny obsah.

Návrh Milonova zakazuje aj registrovať sa do sociálnych sietí pod prezývkou, ponúkať ľudovú medicínu a rôzne okultné služby a tiež ponúkať na kúpu deťom a tínedžerom rôzny tovar. Tiež ustanoviť špeciálny orgán, ktorý bude sociálne siete kontrolovať.

Protestujú

Proti tomuto návrhu sa zdvihla vlna odporu. Občianska iniciatíva Mladí právnici Ruska už rozbehla petíciu proti tomuto návrhu, považuje ho za diskriminačný. „Je nutné deťom ponúkať moderné spôsoby trávenia času, zatraktívniť výuku v školách, rozvíjať šport, podporovať mladých režisérov a „nekŕmiť“ deti súčasným televíznym obsahom. Ale toto všetko je pre poslancov príliš ťažké, týmto sa treba naozaj zaoberať a pracovať, pre nich je jednoduchšie niečo zakázať,“ neodpustil si ironický komentár predseda iniciatívy Sergej Brujev.

Odhaľujú kurátorov

O fenoméne Modrá veľryba, ktorý má aj názov Tichý dom, koluje množstvo dohadov, postupne sa darí odhaľovať jej šíriteľov. Podľa ruských médií ide často aj o tínedžerov, ktorí chcú byť zaujímaví a mať pocit, že ovládajú a ovplyvňujú iných. Identitu mnohých sa podarilo objasniť. Nič na tom nemení fakt, že pre tínedžerov, ktorí prežívajú svoje problémy veľmi intenzívne, môže byť nebezpečnou inšpiráciou. S deťmi treba o tom hovoriť - ubezpečiť ich hlavne o tom, že im v skutočnosti nikto neublíži.

Silvia prežila štyri mozgové príhody. Keď ju viezli v sanitke do nemocnice, povedala neuveriteľnú vetu