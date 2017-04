Práca snov: TENTO párik cestuje po svete a zarába tisíce dolárov za každú fotografiu!

Aj vy ste už premýšľali nad tým, ako je to s podnikaním na Instagrame? Jack Morris a Lauren Burren vedia ako na to. Spoznali sa na ostrove Fidži a spája ich láska k cestovaniu. Prečo však svoj koníček nepovýšiť na plnohodnotnú prácu? Tomuto mladému páru sa to podarilo. Za svoje fotky z ciest po celom svete si nechávajú platiť tisíce dolárov.

Tajný trik

Na Instagrame má Jack dva milióny sledovateľov, Lauren sa blíži k miliónu. Ich fanúšikovská základňa však zo dňa na deň rastie. Práve Jack sa pred časom pochválil tipmi, vďaka ktorým aj oni dvaja na Instagrame uspeli.

„Všetky svoje fotky upravujem v Lightroom, v šablónach, ktoré som si vytvoril, aby všetky pôsobili podobne zasnene“ píše v rozhovore na svojom blogu DoYouTravel.

Ďalším trikom je, že svoje fotky robia zvyčajne hodinu po východe Slnka. Fotky tohto páru žnú úspechy vo veľkom. A tak Jack, ktorý sa živil ako čistič kobercov návrat k svojmu povolaniu neplánuje. S Laurren žijú na Bali a pravidelne si niekam „odskočia“.

