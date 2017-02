ŠKANDÁL: Zotročené Slovenky nútili v Škótsku vydať sa za Aziatov

Popri drogách a nelegálnom biznise so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal jeden z troch najvýnosnejších a zároveň najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti. O tom, že čachre s nimi neobchádzajú ani Slovensko, svedčí prípad z Trebišova, kde policajti pred pár dňami zadržali štyroch mužov.

Jeden z nich vraj pod zámienkou vysokého zárobku a dobrého života v zahraničí zlákal do Anglicka a Škótska ženy vo veku od devätnásť do dvadsaťštyri rokov. Najmenej tucet Sloveniek v cudzine vysnívaný raj nenašlo, naopak, škótske médiá o nich písali ako o gangu sexuálnych otrokýň!

Skončili ako prostitútky

Mladistvé dievčatá, dospelé ženy, matky maloletých detí, a dokonca jedna tehotná sa v prisťahovaleckej štvrti Govanhill stali prostitútkami. Podľa škótskych novín ich bili a zneužívali. Alebo ich za sumu od troch do desaťtisíc libier predali ako nevesty Pakistancom žijúcim vo Veľkej Británii nelegálne.

Na zásah prišlo až sedemdesiat policajtov, ktorí v Glasgowe zatkli hlavu celej skupiny: dvoch Slovákov, dve Slovenky a Nepálca. Tým sa akcia v Govanhille, štvrti, kde takmer štyridsať percent populácie nemá žiadne vzdelanie a kriminalita v nej patrí k najvyšším v Škótsku, neskončila. Pokračovala na východe Slovenska.

Na sobáš vo svetri

Žiaľ, zďaleka nešlo o prvý prípad obchodovania s bielym mäsom, ktorý siahal pod Tatry. Nám sa podarilo stretnúť s Ľudovítom od Trnavy, ktorého manželku kedysi anglickí policajti zatkli priamo pred katedrálou v Sheffielde. K oltáru s ňou kráčal o osem rokov mladší Aziat, ktorý by si sobášom s ňou, občiankou Európskej únie, zabezpečil legálny pobyt na Britských ostrovoch.

„Asi preto mu nevadilo, že jeho vyvolená je stále vydatá a na sobáš prišla v námorníckom tričku a vo svetri!“ povedal nám Ľudovít. S Renátou sa nerozviedol, no roky s ňou nežil pod jednou strechou. „Našla si nápadníka od Košíc. Zaplatil jej pas a poslal peniaze na cestu do Anglicka,“ opisuje Ľudovít manželkinu cestu do zahraničia.

Renátin život na Ostrovoch však nebol taký, aký si vysnívala. Hoci mala pracovať v baliarni potravín, zrejme robila prostitútku a občas sa jej ušla aj bitka. Keď sa z predmestia Sheffieldu ozvala deťom, telefón mala zapnutý na hlasné odpočúvanie. Aby bolo počuť, o čom a s kým sa rozpráva. Za falošný sobáš jej hrozilo osem mesiacov za mrežami, no či tam naozaj skončila, Ľudovít už nevie...

Cítia sa ponížení

Medzinárodná organizácia pre migráciu na Slovensku má v náplni práce aj boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Za ostatných desať rokov identifikovala dvestotrinásť obetí biznisu s nimi, čo je však len vrchol ľadovca. Čo robiť, aby sa podobné prípady neopakovali? „Obchodovanie s ľuďmi je kriminalita, ktorá sa ťažko odhaľuje a mimoriadne náročne dokazuje. Mali sme v programe obete, ktoré utiekli cez okienko toaliet v podniku poskytujúcom sexuálne služby. Inokedy im pomohol klient, ktorý sa dozvedel o ich osude, alebo sa im podarilo uniknúť zo zamknutého bytu,“ hovorí Zuzana Vatráľová z Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu.

„Ak sa ženy stali obeťami sexuálneho vykorisťovania – prostitúcie alebo pornopriemyslu –, po návrate domov o svojej traume väčšinou mlčia. Mali sme aj prípady, keď páchatelia svoje obete navykli na tvrdé drogy,“ pokračuje Zuzana Vatráľová.

Ľudia, ktorí v cudzine pracovali v otrockých podmienkach v nejakej dielni či obchode, sa zasa často cítia ponížení. Obviňujú sa, že naleteli, vyčítajú si nerozvážnosť. To, či sa obe skupiny obetí novodobého otrokárstva zaradia do života, aký žili predtým, veľmi závisí aj od ich zázemia. Často sa totiž stretávajú s tvrdením, že mohli ujsť.

Žena ako tovar

„Nemohli. Tí, ktorí ich na prácu zlákali, ich vydierajú. Opakujú, že ak nesplatia dlh, ktorý im vznikol nákladmi na cestu či výdavkami spojenými s vybavením práce, ublížia im alebo ich blízkym,“ tvrdí Zuzana Vatráľová.

Obeťou obchodovania s ľuďmi sa podľa nej môže stať každý. „Aj my sme sa stretli s vysokoškolsky vzdelanou obeťou, štyridsaťsedemročnou paňou, ktorá išla do cudziny hľadať lepší život. Nenašla ho, naopak, pocítila, že ju v zahraničí považovali len za tovar,“ uzatvára Zuzana Vatráľová.

Najčastejšou krajinou, v ktorej Slovákov v posledných rokoch vykorisťujú, zostáva Veľká Británia. Mužom z Trebišova, ktorí zlákali tucet žien, hrozí dvanásť rokov za mrežami...