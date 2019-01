PRÍBEH: Panický strach a výrazná nadváha Simone strpčovali život. To si ani neviete predstaviť

Simona Veselková z Dunajskej Stredy má za sebou roky, kedy nenabrala odvahu ísť ani len so synom na ihrisko. Hoci vyhľadala pomoc psychológa, nakoniec si aj tak pomohla sama. Život s diagnózou panická porucha je naozaj peklo. Aby toho nebolo málo, vinou psychickej nepohody pribrala sedemnásť kíl.

„Som veľmi šťastná, že dnes o svojej diagnóze už môžem hovoriť v minulom čase. Celé sa to začalo pred troma rokmi. Párkrát som odpadla, našťastie nešlo o žiadnu vážnu príčinu, lekári zhodnotili, že to bolo z vyčerpania. Potom mi stanovili panickú poruchu a ja som dostala strach, čo ak sa mi niečo prihodí. Obavy a panika sa vo mne stále stupňovali. Najhoršie bolo, že som si o tom veľa čítala a potom som si jednotlivé príznaky navodzovala sama,“ opisuje otvorene svoje problémy. Verí, že ak o nich bude hovoriť, pomôže ľuďom, ktorých trápia podobné stavy. „Stalo sa mi, že som sa usadila v kine a vtedy som si spomenula, ako som pred týždňom odpadla. Rýchlo som si teda skontrolovala pulz, či ho nemám vyšší. Samozrejme, v tú chvíľu sa mi zvyšoval. Začala sa mi točiť hlava a už som iba čakala, či to príde. Takže človek s panickou poruchou vyslovene striehne, kedy sa začnú prejavovať príznaky. Je to veľmi nepríjemné,“ hovorí Simona.

Depresie aj kilá navyše

Jeden rok bol pre Simonu naozaj drsný. Jediné, čo dokázala, bolo absolvovať cestu do práce a ísť po syna do školy. Dokonca musela byť asi mesiac aj na péenke. Mala šťastie na šéfa, ktorý jej umožnil pracovať z domu a chápal jej ťažkú situáciu. „Vtedy som nedokázala ísť ani dole pod dom na ihrisko, ani kúsok vedľa na nákup. Tak veľmi som sa bála, že sa mi niečo stane. Stále som si merala pulz. Keď som napríklad vyšla von na ulicu, v tom momente sa mi začala točiť hlava,“ priznáva. Svoj stav nechcela riešiť antidepresívami, jediné, čo užívala, bolo magnézium. „Možno aj to sa podpísalo na mojej pribúdajúcej hmotnosti,“ konštatuje.

Simona výrazne pribrala a hoci sa snažila zhadzovať, vždy porušila zmenený stravovací režim. Všetko, čo schudla, sa rýchlosťou blesku vrátilo na svoje miesto. „Veľmi dlho mi trvá, kým si zvyknem na nových alebo cudzích ľudí, kým im začnem dôverovať a pustím si ich k sebe. Tak to bolo aj so psychológom, ktorého som začala navštevovať. Bola som párkrát na sedeniach, ale neuberalo sa to smerom, aký som si predstavovala,“ hovorí. So smiechom dodáva: „Som výbušný a tvrdohlavý typ, takže vedela som, že si budem musieť pomôcť sama. Všeobecne totiž zastávam názor, že keď si nepomôžem ja, nikto mi nepomôže.“

Malé výzvy, veľká zmena

Simona si každý deň dala malý cieľ, napríklad, že pôjde sama do obchodu. Pre zdravého človeka banalita, pre Simonu kus náročnej cesty k uzdraveniu. Postupne sa začala cítiť lepšie, naberala silu, a tým aj odvahu.

„Keď som si potom pripomenula, že sa mi na tých miestach nič nestalo, mohla som tam chodiť už bez problémov. Dnes netvrdím, že všetko zvládam na sto percent sama, ale v pohode už môžeme cestovať na dovolenku. Predtým sme nechodili, pretože som sa bála neznámeho prostredia. Teraz už viem byť opäť sama cez deň aj večer, alebo keď partner ide na služobnú cestu. Nemám ani problém ostať sama so synom. Musím však priznať, že stále sú to pre mňa ešte malé skúšky, či to zvládnem,“ dodáva.

Jedlo ako riešenie

Keď zistila, že sa vracia do života, nastal čas vyriešiť aj nadváhu. Simona bola kedysi fotomodelka. Pre svoju nízku výšku sa síce nepremávala po módnych mólach, ale váhu si strážila. „Aj keď som sa prestala venovať modelingu, pekne som si držala váhu. Maximálne som mala 45 kíl. Po pôrode a s pribúdajúcim vekom som sa stabilizovala na 50-51 kíl, čo bola pre mňa dlhodobo udržiavaná váha. Nikdy som nemusela držať diéty. Normálne som sa stravovala, len som sa veľa hýbala,“ hovorí.

Všetko sa zmenilo po panických atakoch. Začala priberať, pretože už nechodila cvičiť a jedlo si zamenila s terapiou. „Nadváhu som riešila tak, že som sa vyhýbala spoločenským akciám, kde som mohla stretnúť ľudí, ktorí ma predtým poznali a mohli porovnať, ako som vyzerala predtým. Takže som žila vo svojom svete, v ktorom ma niektorí poznali už iba s plus kilami,“ spomína.

Mínus desať kíl

A tak ju jej partner Tomáš prihlásil do šou Reštart, kde ich celú rodinu naozaj naštartovali k výraznej zmene. Simona schudla desať kíl. Odvtedy ubehlo viac ako pol roka a našťastie Simona s rodinou pokračuje v životnom štýle, ktorý si dokázali nastaviť a udržať vďaka relácii.

„Fungujeme ako počas natáčania. Chodíme trikrát do týždňa cvičiť a zdravo sa stravujeme. Celá šou bola pre nás návodom, ako ďalej žiť. K tomu, aby som ostala v zdravom režime, ma ,donútila‘ aj zodpovednosť, že ma všetci uvidia na obrazovke, a tak to musím dotiahnuť do úspešného konca. Podarilo sa,“ teší sa. Zmenila sa celá jej psychika, preto všetko môže fungovať. Aj jej vzťah s maminou sa reštartoval.

Mama to myslela dobre

Nespokojnosť Simony s vlastným priberaním naštrbila aj skvelé vzťahy, ktoré mala s mamou. „Mama bola celý život moja najlepšia kamarátka. Vždy ma vnímala ako štíhlu, a keď som postupne začala priberať, zdalo sa mi, že začala na mňa zazerať. Vedela som, že priberám a nebola som s tým spokojná, preto som bola podráždená. Odvrkovala som jej, prečo na mňa zazerá... S odstupom času sa na to pozerám úplne inak. Chcela mi iba pomôcť. Veď kto iný ako moja mama mi má povedať: Dievča, rob so sebou niečo, veď ani ty s tým nie si spokojná! Ale nemohla mi to otvorene povedať, lebo vedela, že sa ma to dotkne, pretože takéto veci sa zle počúvajú. Ľudia, ktorí nie sú so sebou spokojní, namiesto toho, aby si kritické slová, myslené v dobrom, zobrali k srdcu, idú do útoku,“ priznáva Simona. Dnes je vďačná aj za túto skúsenosť.

„Som veľmi rada, že môžem ľuďom ukázať, že je z toho cesta von. Ja som mala obrovskú podporu v rodine, ale bolo to hlavne o mne. Mám deväťročného syna, vtedy mal asi šesť a kvôli nemu som si povedala, že to musím dať. Chcem s ním chodiť na rôzne akcie, mať spoločné zážitky, takže to ma tiež naštartovalo, že musím so sebou niečo robiť,“ dodáva na záver.