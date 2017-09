Príbeh Slovenky, ktorý vás inšpiruje. Hoci nevie šiť, ani kresliť, navrhuje oblečenie

Hoci nevie kresliť strihy, navrhuje športové oblečenie a má vlastnú značku. Žije na Bali, kde stretla aj muža svojho života a ten ju po dvoch mesiacoch chodenia požiadal o ruku. Mimi Pelikan žije svoje sny. Na to, aby sa jej priania splnili, lepí si ich na nástenku. No zrejme by nešlo o reálny príbeh, keby bolo všetko také dokonalé a jednoduché. Mimi má za sebou aj podnikateľský krach, ku ktorému ju priviedla vidina veľkého zisku. „Niekedy naozaj netreba vysoko rúbať,“ tvrdí dnes.

Z nástenky na Bali

Keď začala podnikať, mala dvadsať rokov a hlavu plnú snov a plánov. Práve tie si lepila na nástenky po celom byte. Svoje túžby mala stále pred očami a tvrdí, že všetky sa jej splnili. „Vizualizovať si to, čo chceme dosiahnuť, je najmenej, čo môžeme pre vlastný úspech urobiť. Keď to budeme mať iba uložené v hlave, nebudeme sa k tomu často vracať. Počas dňa myslíme na toľko vecí, že povinnosti nám vytlačia sny z hlavy. Ale keď si z nich urobíte nástenku v spálni, v obývačke alebo v kuchyni, máte ich stále na očiach,“ vysvetľuje. Na jej nástenke boli vystrihnuté obrázky rôznych krajín, pretože najviac túžila cestovať a spoznávať. Na materiálne veci sa takmer nezameriavala. Iba keď potrebovala nový počítač alebo auto, pripla si na nástenku nejaký model, nie však konkrétnu značku.

Už len navrhuje

Keď sa prvýkrát ocitla na Bali, bola to láska na prvý pohľad. Neskôr sa tam ešte párkrát vrátila a povedala, že to je krajina, z ktorej si bude plniť ďalšie aj cestovateľské sny. S kamarátkou Katkou si zbalili kufre, prenajali vilu, ktorú ďalej prenajímali turistom. Mimi rozbehla ďalší biznis s výrobou náramkov. Najskôr ich začala robiť sama, doma na kolene. „Šperky boli na nástenke dosť dlho, asi dva roky. Návrhy aj moja značka a logo ležali v zásuvke rovnako dlho. Nevedela som sa na to odhodlať. Keby nebolo môjho manžela, možno by som ani nezačala. On vo mne vidí potenciál a je ten, ktorý ma do veci tlačí a verí mi. Potom je na mňa pyšný,“ teší sa blondínka. „Niekedy som šperky tvorila sama, dnes ich už iba navrhujem a urobím prvý kus. Potom ich odnesiem paniam, ktoré ich pre mňa vyrábajú. Ale minule, keď som bola na Slovensku, sa mi minuli zásoby, preto som si sadla u maminy doma v kuchyni za stôl a dorobila som to, čo chýbalo,“ smeje sa Mimi.

Tvorí v továrni

Podobne na kolene vznikal aj jej ďalší biznis, z ktorého celkom slušne žije. „Mám blog o zdravej strave a pod rovnakou značkou mám aj športové oblečenie. Na Bali sú malé továrne, kde mi vyrobia oblečenie aj bez toho, aby som im dala na papieri nakreslený strih. Nie som návrhárka, neviem ani šiť, takže im neviem nakresliť strih, aký si predstavujem,“ prekvapuje. Postup práce vyzerá asi tak, že Mimi príde do továrne s niekoľkými obrázkami a spojí aj tri modely do jedného. Potom nasleduje fáza pokus – omyl. „Keď je model ušitý, vyskúšam si ho a ďalej ho upravujeme, prešívame, vyberáme vhodné látky,“ opisuje s tým, že chodí aj po obchodoch a na štítkoch zisťuje, z čoho sú ušité športové kúsky. Keď je všetko tak, ako má byť, Mimi svoj výtvor sama na sebe skúša, chodí v ňom cvičiť, minimálne pätnásťkrát ho vyperie, aby zistila, či sa rozhodla pre správnu látku a či sa netvoria hrčky. „Nehovorím, že vytváram niečo, čo tento svet ešte nevidel. Ale robím to, čo ma baví. Nemusíte predsa vždy vymyslieť niečo prevratné, aby ste si plnili sny a vaša práca vás napĺňala,“ dodáva rozhodne.

Prišla o všetko

Ani Mimi nemala pri svojich podnikateľských aktivitách vždy na ružiach ustlané. „Keď som mala dvadsať rokov, začala som podnikať a veľakrát som spadla na ústa. Deväť rokov som mala salón krásy na Slovensku. Keď bolo všetko v najväčšom rozlete a myslela som si, že som kráľovná a mám dobrú klientelu, otvorila som ďalší projekt. Verila som, že keď investujem veľa peňazí, ešte viac sa mi vráti. Ale stratila som viac financií, ako som vložila. Uvedomila som si, že nie vždy treba vysoko rúbať, a presunula som sa naspäť do menších priestorov, už nie s veľkými očami a očakávaniami. Teraz však už salón nemám, predala som ho. Išla som sa vydávať a vedela som, že na Slovensko sa už nevrátim. Vtedy, keď som skrachovala, musela som sa otriasť. Otvorila som novú zásuvku s príležitosťami a idem ďalej. Pochopila som, že nie vždy treba skákať tak vysoko,“ opisuje na záver veľkú skúsenosť.