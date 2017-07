Psy zomierajú v bolestiach. Zmení sa to len preto, že nám to prikáže zákon?

Hoci pod Tatrami nie je núdza o príbehy umučených koní, súk vyhladovaných na smrť či podpálených mačiatok, za posledných sedem rokov u nás nepodmienečne odsúdili za trestný čin týrania zvierat iba šesť ľudí. Bude sa k psom správať človek inak len preto, že mu to od prvého januára prikáže zákon? Slovensko sa totiž minulý týždeň dočkalo významnej zmeny. Podľa nového zákona pes v právnickej reči už nebude vec, ale tvor, ktorý vníma a cíti.

Azda ubudne tulákov

Novela zabezpečí, že v prípadoch týrania môže veterinárny inšpektor vlastníkovi zviera odobrať. Povinné budú aj čipy. Majitelia ich musia dať šteniatkam do troch mesiacov po ich narodení. Čip pre staršie psy sú chovatelia povinní zaobstarať do roku 2020. Údaje o psoch a ich vlastníkoch sa potom zhromaždia v Centrálnom registri spoločenských zvierat.

„Novela zákona pomôže útulkom a organizáciám, ktoré vo svojej činnosti často suplujú štát. Ak psa označíme čipom, bude známy aj jeho majiteľ. Tak sa útulky odbremenia aspoň tým, že v nich ubudne túlavých psov,“ hovorí Dorota Kráková z iniciatívy Zvierací ombudsman.

Keď psa nepotrebujú...

Niektoré psy sú miláčikmi rodín, ktoré im doprajú prepych za tisíce eur. Iné psy pracujú so záchranármi aj s políciou, liečia choré deti, pomáhajú slepcom. No tisíce sa aj túlajú alebo žijú v katastrofálnych podmienkach osád, salašov, družstiev či nezodpovedných domácností. Tam si zrazu povedia, že starú, chorú či ťažko zvládnuteľnú suku už nepotrebujú. Nemajú peniaze na veterinára, ktorý by ju bezbolestne uspal, tak ju vyhodia z auta na opačnom konci okresu. Jedna z dobrovoľníčok útulku na strednom Slovensku objavila takéhoto psa kúsok od Banskej Bystrice. Bol kosť a koža...

Napriek tomu, že pes nemal čip, vypátrala jeho majiteľa. „Do hory vraj zviera odvliekol len preto, lebo nezohnal pár eur na jeho utratenie. Vedela som, že ich investoval do borovičky,“ opisuje mladá žena hrozivý zážitok.

Kríženca Emmu podľa správy veterinárneho lekára zasa poliali neznámou žieravinou, ktorá jej vypálila jazvy po celom tele. Rotvajlerka Ambra skončila hlboko v lese s tridsiatimi projektilmi v tele vrátane jedného v oku. „O strom ju niekto priviazal tak, aby sa nemohla hýbať,“ podotýka Dorota Kráková. Všetky tieto psy skončili v útulkoch.

Psí raj

V jednom sme sa boli pozrieť. Stojí pri Ružomberku a patrí k najkrajším na Slovensku. Prispievala naň Iveta Bartošová, dnes ho sponzorujú dobrovoľníci, medzi ktorými je aj jeden luxemburský podnikateľ. Psy, ktoré sem prišli zranené, týrané či zanedbané, majú na Liptove dostatok priestoru na výbeh. Dostanú stravu, v kotercoch ich čakajú búdy aj vyhrievané podlahy. Stará sa o ne veterinár, personál tu má vlastný byt a od zvierat sa nepohne deň a noc.

Treba prísne tresty

Iné zvieratá však toľko šťastia nemali. V lepšom prípade skončili v preplnenom koterci, v horšom umreli v bolestiach, ďaleko od tých, ktorým možno celý život slúžili.

„Mať psa je právo, nie povinnosť. Je to ako s autom. Ak ho chcete šoférovať, takisto musíte splniť zákonom stanovené podmienky,“ pripomína Dorota Kráková. Nový zákon však nie je všeliek. „Ak ukrutníci nedostanú vysoký trest, všetko ostane po starom,“ myslí si Oľga Lizáková z ružomberského útulku. Súhlasí s ňou aj odborníčka na trestné právo v oblasti ochrany zvierat Zuzana Stanová.

„Kým sa prístup polície a súdov nezmení, tyrani nebudú mať dôvod upustiť od svojich praktík,“ uzatvára.

Tyraniu odpracovali

Najviac ľudí – dvadsaťtri – v poslednom období obžalovali z týrania zvierat pred piatimi rokmi. Piati z nich nemali ešte osemnásť rokov. Najvyšší počet odsúdených od roku 2010 eviduje ministerstvo spravodlivosti v roku 2011, keď za dvadsať spáchaných skutkov si odpykalo trest trinásť ľudí, z toho len dvaja nepodmienečne. Zvyšok odsúdených dostal podmienečný trest, peňažný trest alebo mali nariadené povinné práce.

Čipovanie

O povinnom čipovaní psov, mačiek a fretiek sa hovorilo už pred tromi rokmi. Spustila sa však veľká vlna nevôle majiteľov. V súčasnosti musia mať čip len zvieratá, ktoré putujú za hranice. Čipovanie psa stojí pár eur, pokuta za neevidovanie psa v registri môže vyjsť jeho majiteľa od štyristo do tisíc eur.

Komu týranie hlásiť?

- príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe

- polícii SR

- prokuratúre na ktorejkoľvek úrovni (Najvhodnejšie je to aj preto, lebo prokurátor má právnické vzdelanie a niekoľkoročné skúsenosti, takže bude mať komplexné vedomosti o aktuálnej legislatíve.)

