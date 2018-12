Riskovala! Had, s ktorým tancovala Jasmina Alagič v Tvojej tvári, môže byť poriadne nebezpečný!

Tomáš Bublík pred pár týždňami odchytil v Prahe smrteľne jedovatú mambu zelenú, ktorá ušla nezodpovednej žene. Zadovážila si ju pravdepodobne na to, aby spáchala rituálnu samovraždu. Pri neodbornej manipulácii jej však had v bytovke plnej ľudí ušiel. Majiteľka mamby navyše medzičasom zomrela v nemocnici, takže nemohla objasniť, čo sa presne stalo. Vedelo sa len to, že mamba je na úteku a nikto netuší, kde a kedy sa vynorí. Až po niekoľkých dňoch ju objavila v korune stromu záhradkárka. Veľmi správne zavrela rodinu v chatke a zavolala políciu. Odchyt odborníka zo zoo, ktorý chcel rýchle zviera chytiť pomocou metly, sa skončil takmer tragédiou. Našťastie kým had na úteku stihol niekoho pohrýzť, dorazil Tomáš Bublík a v sekunde mambu chytil a dal do bezpečia.

Agresívny škrtič

Z Tomáša sa stal hrdina a pozvali ho aj do Krausovej šou, kde pobavil skvelou historkou. Práve vysvetľoval deťom v prírodovedeckom krúžku, že škrtič útočí len na svoju korisť a o ľudí nemá záujem, keď sa mu päťmetrový pytón z terária zahryzol do predlaktia a v sekunde ho obmotal od hlavy po päty. Nemohol chodiť, rana silno krvácala, had ho odmietal pustiť a deti vydesene kričali. Našťastie si uvedomil, že pred budovou je polozamrznuté jazierko, a tak s pytónom omotaným okolo tela doň drobnými krôčikmi gejše – viac zovretie nepovoľovalo – odkráčal. Hadovi sa v ľadovej vode nepáčilo, povolil slučku, a tak ho Tomáš mohol spacifikovať. Takže rada pre Jasminu – keď budeš nabudúce vystupovať s hadom, radšej si over, či je poruke ľadová voda.