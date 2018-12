Slušný chlapík s aférkami: Pripomeňme si najväčšie škandály princa Charlesa

Hoci bol dlhé roky najmenej obľúbeným členom kráľovskej rodiny (lebo trápil kráľovnú ľudských sŕdc) ako starol, verejná mienka sa čoraz viac prikláňala na jeho stranu. Jednak vyšlo najavo, že aj Diana ho poriadne potrápiť, no hlavne sa ukázal ako milujúci otec, ktorý ustál aj nechutné klebety, že Harry nie je jeho. Jednoducho, zrel ako dobré víno až dozrel v dôstojného sympaťáka, ktorý pred pár dňami oslávil sedemdesiatku.

Aj najnovšia oficiálna snímka kráľovskej rodiny ho štylizuje do úlohy váženého muža obklopeného synmi, nevestami, vnúčatami a elegantnou manželkou. Camilla vyzerá na fotke ako milujúca babka, čo sa snaží zaujať nezbedné vnúča. Až sa nechce veriť, že títo dvaja majú za sebou aféry typu Tampongate.

Pôrod bez ministrov

Hoci by sa zdalo, že najväčší rodinný rebel je princ Harry, v skutočnosti mu cestu vyšliapal jeho seriózny otec. Vrátane cestičky, aby si mohol zobrať rozvedenú Američanku. Charles je totiž v kráľovskej rodine skutočným priekopníkom a zaslúžil sa o zmodernizovanie dynastie.

Hneď pri jeho narodení 14. novembra 1948 sa napríklad po prvý raz v histórii kráľovskej rodiny stalo, že sa na pôrode nezúčastnili očití svedkovia. Teda ministri, ktorí podľa tradície mali dosvedčiť, že na svet prišiel možný následník trónu. Alžbeta to iste privítala, najmä keď pôrod bol dlhý, ťažký a vyčerpávajúci.

Vaše veličenstvo, k tabuli!

Ďalším Charlesovým prvenstvom je, že chodil do bežnej školy. Mal len tri roky, keď sa jeho mama stala kráľovnou, a tak na neho nemala vôbec čas. Osamelosťou trpiaci chlapček sa síce dostal medzi rovesníkov, no nebolo to jednoduché ani pre neho, ani pre učiteľov, ktorí sa nevedeli odhodlať oslovovať syna svojej kráľovnej krstným menom či mu dokonca dávať poznámky.

Naopak, na internátnej strednej škole sa s ním nikto nemaznal. Spával na izbe so šesťdesiatimi chlapcami, ktorí ho nenávideli a šikanovali. Zmenilo sa to až na univerzite v Cambridgei, kde opäť ako prvý nástupca trónu získal vysokoškolský titul.

Camilla bez panenstva

Po škole sa dal k námorníctvu a začal sa prepierať jeho ľúbostný život. Hlavne preto, že v podstate neexistoval, objavili sa špekulácie, či ušatý nesmelý princ nie je gay či bisexuál. V televízii preto Charles vysvetlil, že iba starostlivo vyberá, pretože má len jeden pokus a hľadá nielen ženu, ale aj budúcu kráľovnú.

Dobre si však nevybral. Na zápase konského póla stretol prostorekú Camillu, ktorá ho vraj šokovala výrokom: „Moja praprababka bola milenkou vášho praprapradedka, čo vy na to?“ Neskúsený mladík sa zamiloval a chcel ju za ženu. V tom čase však ešte bolo prekážkou, že nevesta by nebola panna, a tak požehnanie kráľovských rodičov nedostal.

Tampongate

Páčila sa im až Diana. Nečakali, že aj ona bude priekopníčka a prehovorí o sexe s následníkom trónu. Prezradí, že z ich spálne vymizla erotika ani nie desať rokov po svadbe a ani predtým to nebolo bohviečo. Na plnenie manželských povinností sa zmohol nanajvýš raz za tri týždne, zato sa vídal s Camillou. A keď mu to lady Di vyčítala, odbil ju, že odmieta byť jediným princom z Wallesu, ktorý nemá milenku.

Treba však povedať, že Dianino otvorené interview napokon tromfol sám Charles, keď na verejnosť unikol jeho intímny telefonát s Camillou o tom, že by najradšej žil dnu v jej nohaviciach. Keď zavtipkovala, či sa zmení na nohavičky, kontroval, že pri jeho šťastí sa z neho skôr stane tampón. Treba povedať, že keď takto laškoval, bol ešte ženatý.

Pravda alebo imidž?

Škandály neutíchli, ani keď kráľovná dala súhlas, aby sa s Dianou rozviedli, ani keď si Camillu vzal za ženu. Opäť sa vyplavili špekulácie, že si zavesil na krk agresívnu alkoholičku, ktorá ho vydiera kvôli jeho homosexualite. Navyše ho paparazzovia odfotili, ako dáva bozk mladému mužovi a vyrobili z toho aféru. Princ Charels však aj tento škandál zvládol a sústredil sa hlavne na svojich synov a dobročinnosť. A prišiel s ďalším prvenstvom. Vzdal sa ďalšieho privilégia neplatiť dane, čo mu u poddaných vynieslo vlnu sympatií. A odvtedy jeho obľuba len narastá. Zbavil sa nálepky nemilujúceho manžela a dostal nálepku milovaného otca. Tento imidž najnovšie podporil aj princ Harry, keď v dokumente k otcovej sedemdesiatke s dojatím hovoril, ako mu priviedol Meghan k oltáru. A William dodal, že Charles je aj úžasný dedko. Vyzerá to teda, že tá idylická rodinná snímka nie je len reklamný ťah a v Charlesovom živote naozaj panuje súzvuk.