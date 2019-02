Snažím sa z ničoho nepos* ať - hovorí o moderovaní neprehliadnuteľná Sharlota zo šou The Voice

Napriek mladučkému veku stihla svoju kožu posiať nespočetným množstvom obrázkov a nápisov. A prečo sa nežné žieňa dalo na cestu rapu a tetovania? Mladá Pražanka má jednoduché vysvetlenie. „Snažím sa byť úprimná a myslím, že práve rap je jedna z najčistejších foriem prejavu. Bez prikrášlení, omáčok. Ľudia tam na rovinu hovoria, čo si myslia. Preto sú tam často vulgarizmy a sprosté slová, lebo rap sa s ničím ,nepára‘. Ja som asertívna, úprimná, s ničím sa moc nebabrem,“ vysvetľuje Sharlota. „Je pravda, že v Česku je rap stále kontroverzná záležitosť a ja sa snažím zmeniť ľuďom pohľad. To, že som extravagantná a sprostá, neznamená, že som zlá,“ podotýka. Sharlota rapuje v češtine: „Nemyslím, že robiť v Česku hudbu v angličtine je cesta.“ Keď sa pýtame na jej rapové vzory, v sekunde vychrlí a ukazuje smerom dole. „Všetky moje vzory si nechávam tetovať na nohy. Veľmi signifikantný interpret je Nicki Minaj, veľmi sa teším na jej koncert v Bratislave, potom je to Miley Cyrus, Lady Gaga, Ruby Rose, Johnny Depp, Cara Delevingne, Lana Del Ray a iní, ktorí sú v niečom špeciálni a ja sa stotožňujem s nejakou stránkou ich osobnosti.“

Tetovaním sa čistí

Sharlota prekvapuje, keď na množstvo tetovaní na svojom tele zareaguje so smiechom: „Tým, že sa na to pozerám každý deň, sa mi zdá, že toho toľko nie je. Ale keď vidím svoje fotky, poviem si, že je už toho celkom dosť. V každom prípade je to moja súčasť.“ Pre svoju vášeň našla raperka pochopenie aj v rodine. „Oboch rodičov mám potetovaných, tak sa mi to zdá normálne. Keby som mala rodinu truhlárov, robila by som ich remeslo. U nás je to tetovanie. Boli sme dohodnutí, že od osemnástich si môžem robiť, čo chcem. Dovtedy to bolo o tom, nech si upravím myseľ a zrovnám v hlave, čo chcem a čo nie. Moja pätnásťročná sestra si teraz objednala svoj prvý strojček a vyzerá to, že bude tetovať, tak som si hovorila že to je super, ja jej budem robiť kožu a ona bude moja tatérka,“ smeje sa. Zdá sa, že mladá raperka bude mať o chvíľu problém s tým, kam umiestniť ďalšie motívy. Od pribúdajúcich tetovaní ju neodrádza ani bolesť. „Stále prichádza inšpirácia. Veľa ľudí sa ma pýta, čo budem robiť, keď vyčerpám miesto. Až to príde, potom si tú otázku položím. A bolesť? Úprimne – vždy mám veľa myšlienok, som veľmi citlivý a emočne založený človek, čo vníma aury a energie. Čas tetovania je jediný moment, kedy sa sústredím na tú bolesť a tým sa akoby mentálne vyčistím,“ vraví.

Je v tom systém

Na telo si tetovania umiestňuje premyslene. „Je to rozdelené do sekcií – na rukách mám komiksové postavy, zobrazujú moje charakterové vlastnosti. Na nohách mám umelcov, ktorí ma inšpirujú. Potom sú tetovania, ktoré odkazujú na ľudí okolo mňa, najbližších – na maminku, tatinka, sestru a priateľa.“ S priateľom Lukášom sú spolu takmer štyri roky a je z brandže. „Robí mi dídžeja na akciách a je hlava hudobného vydavateľstva. Nakazil ma svojou vášňou pre zbieranie komiksov a komiksových postavičiek. Máme ich vo vitríne, radšej nechcem hovoriť ani za koľko tisíc. To je naša úchylka. Vďaka nemu som zistila, že komiksové a rozprávkové postavy mnohokrát vyjadrujú v tetovaní moju osobnosť viac než citáty alebo iné obrazce. Radi chodíme tiež do kina, sme úplní kinomaniaci,“ hovorí.

Parochňová kamufláž

Okrem tetovaní je Sharlota extra zjavom aj pre svoje vlasy. „Vždy som chcela meniť imidž, ale nechcela som si zničiť svoje zdravé vlasy. Spojila som sa preto s kamarátkou Kačkou, ktorá robí parochne. Chcem ľuďom ukázať, že parochňa môže byť ako náramok, náhrdelník, skrátka doplnok na párty, keď sa človek chce na chvíľu cítiť inak,“ hovorí. Parochne nosí len na akcie, alebo keď sa jej nechcú umývať vlasy. „Vtedy je to super namiesto čiapky,“ smeje sa.

Snaží sa nepos*ať

Počas nášho rozhovoru sa viackrát ukázalo, že Sharlota je živel. Potvrdzuje to aj odhodlanie, s akým sa vrhla do novej roly – moderovania. „Nemám ešte skúsenosti, ale som výrečná a nemám s tým problém. V šou rozoberám hlavne súťažiacich po emočnej stránke a Matúš Krnčok, môj spolumoderátor, tomu dáva moderátorský punc. Veľmi si sedíme. Nepoznali sme sa vôbec a dosť som sa bála, ale je skvelý. Som šťastná, že som spoznala takého super kvalitného človeka. Prirodzený rešpekt mám ku každej veci, ktorú robím, ale snažím sa z ničoho nepos* ať. Nech sa stane, čo sa stane, vždy sa snažím to nejak spracovať a urobiť zo všetkého, aj z negatívneho, skúsenosť,“ uzatvára dravá raperka.

