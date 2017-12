Špičkový barman Tony Velich nám poodhalil tajomstvá svojej mixológie!

Je mladý, ambiciózny a kreatívny. Všetky tieto vlastnosti vkladá Anton do svojej práce, kde vymýšľa nové drinky, ktoré sú balzamom na chuťové poháriky aj pastvou pre oči. K tomuto umeniu pričuchol už ako študent, keď si týmto remeslom len privyrábal, no časom mal potrebu rásť. „Od klasického nalievania som sa posunul na pozíciu barbeka. Je to vlastne pomocný barman, ktorý okrem iného nosí ľad a umýva poháre. Bol som však v partii úspešných barmanov, ktorí ma doslova fascinovali. Chcel som byť ako oni,“ spomína Tony na svoje začiatky. Keď si urobil barmanský kurz, mohol konečne za barom nalievať whisky či likéry. Ale na to, aby sa zaradil medzi elitu, potreboval špeciálne skúšky. Musel na sebe tvrdo zamakať.

Je aj psychológ

Skúsenejších kolegov sledoval Tony pri práci, odpozeral od nich grify a po čase sa stal z neho vychytený barman, ktorý už manažuje tím ľudí. „Treba si uvedomiť, že my sme svojím spôsobom aj psychológovia a musíme vedieť prečítať jednotlivých hostí. Čo očakávajú od večera, či si chcú nájsť priateľku alebo si chcú len tak s nami podebatovať, alebo potrebujú pokoj. Nejde len o drinky, ale o celkovú atmosféru. Hosť by mal od nás odchádzať spokojnejší, než keď prišiel,“ hovorí o vzťahu barmana a hosťa. Pre Tonyho vôbec nie je zvláštne, že do podniku príde človek úplne sám a nemá spoločnosť. Barmani s ním ochotne nadviažu komunikáciu a človek sa tam necíti osamelý. Skúsený barman to nedopustí. Pri dnešnom barmanstve už nejde len o mojito a vodku s džúsom. Má to už úplne nové rozmery. „Z drinkov sa stali umelecké diela s príbehom. Vizuálom, arómou a chuťou dokážu priam vyčarovať unikátny okamih. A o tom to celé je!“

Tekutá láska

Vo svete barmanstva meno Tony Velich už niečo znamená a na Slovensku azda neexistuje barman, ktorý by ho nepoznal. Vo svojej profesii sa posúva ďalej, školí kolegov, študuje nové metódy a inšpiruje sa všetkým naokolo. To prenáša aj do jedinečných drinkov. „Inšpiráciou mi je sám život. Mám šťastie, že mám širokú paletu chutí a viem si predstaviť, ako to chutí dokopy. Potom k tomu pridám príbeh, ako som tvoril jednotlivý drink, a dielo je na svete,“ hovorí s úsmevom.

„Ovplyvňuje ma aj láska a vytvoril som i drinky, ktoré mi pripomínajú moju priateľku. Niekedy ma v súvislosti s ňou očarí nejaká vôňa alebo to, čo má rada, a vznikne niečo nové. Na jej počesť je v našej ponuke viacero kokteilov. Ponúkame aj drink, ktorý je napríklad inšpirovaný filmom Charlie a továreň na čokoládu,“ prezrádza nám Tony, ktorý sa vo svojom remesle našiel.

Drink vo vani

Nápoj v žiarovke

Sladká bodka

Dotyk ženy

Niečo pre lovcov

