FOTO: Tak tomuto neuveríte! Doma má vlastný Versailles

Býva v obyčajnom dvojpodlažnom panelákovom byte, no čo skrýva vnútri je naozajstný poklad. Adrian viac ako tridsať rokov zanechal hľadaniu, kupovaniu či zbieraniu komponentov, aby sa jeho hniezdočko premenilo na zámok. A nie hocijaký! Rovno na Versailles.

Vysnívané bývanie

Svoj byt prispôsobil francúzskemu zámku do najmenších detailov a nechýbali u neho masívne prestavby či búrania stien a stropov. Všetko sa snažil dotvoriť tak, aby to u neho doma bolo identické s Versailles a on pôsobil ako panovník, ktorý tam vládne. Adrianovi sa to do bodky podarilo, na čo je náležite hrdý. A hoci navonok panelák, v ktorom žije, vyzerá obyčajne, nikto by nepredpokladal, že v sebe ukrýva toľkú krásu.

Adrian sa medializácii nebráni a reči o jeho malom Versailles sa šíria rýchlosťou blesku. Ktovie, možno čoskoro v útrobách svojho bytu bude vyberať vstupné a ľudia si budú u neho podávať kľučky ako v naozajstnom zámku.

Ako to vyzerá u Adriana doma? Pozrite si našu galériu!

