Terapeut odkryl pozadie ovládania ľudí. Hypnózou sa dá ...

Za slovom hypnóza cítime tajomno a hoci vieme, že sa využíva aj pri liečení, evokuje v nás skôr akési šarlatánstvo. Podľa Martina Lajpríka, profesionálneho hypnoterapeuta, je ťažké dostať do hypnózy iba desať percent ľudí. Dvadsať percent zhypnotizuje takmer hocikto a hocikde a pri zvyšku populácie fungujú štandardné metódy v priebehu pár minút. Odborník vysvetľuje, že ľudia, ktorí sú vhodní na hypnózu, sa zväčša vedia veľmi dobre vžiť do rôznych situácií.

Skutočne dobrý hypnotizér však vie pracovať aj so spomínanými desiatimi percentami. Hypnózu využívajú odborníci a lekári väčšinou za zavretými dverami svojich ambulancií. Nová televízna šou, do ktorej prijal Martin Lajprík ponuku účinkovať, teraz poodkryje rúško tajomstva. Ľudia budú priamo na javisku uvedení do stavu hypnózy. „V šou, ktorá je známa po celom svete, to funguje tak, že moderátor vysvetlí podstatu súťaže, potom súťažiacich zhypnotizujem a každý jeden dostane sugesciu, ktorá zmení jeho správanie. Následne idú všetci súťažiť a zažívajú asi tie najzábavnejšie chvíle svojho života. Samozrejme, že je to pre súťažiacich úplne bezpečné a žiadne nepríjemné pocity nehrozia. Potom je mojou úlohou manažovať všetko tak, aby to vyznelo aj vtipne. Lebo je to šou,“ vysvetľuje hypnoterapeut. O záujemcov nie je núdza – súťažiaci totiž hrajú o 12 500 eur!

Ani ja by som neveril

Hoci Martin Lajprik súhlasil so svojou účasťou v šou, je presvedčený, že ľudia tomu, čo uvidia na obrazovkách, nebudú veriť. „Keď som prvýkrát videl hypno šou, ani ja som tomu neveril. Ale je veľmi jednoduché niečo odsúdiť a povedať, že je to hlúposť, že niečo také nie je možné. To vie každý. Mňa zaujímalo, čo je za tým, ako to funguje a teraz sa živím hypnoterapiou. Podľa mňa by stálo za to zamyslieť sa nad tým, čo ak naozaj niečo také, ako je hypnóza, medzi nami funguje? Že nejde o žiadne vúdú... Čo potom, keď si ľudia uvedomia, že niekto môže takto zmanipulovať masu? Čo potom, keď si ľudia uvedomia, že naša myseľ sa dá takto tvarovať, že našu realitu si vieme sami ohýbať pred vlastnými očami? Myslím, že tohto sa ľudia boja, a preto je jednoduchšie povedať, že to neexistuje. Spoločnosť sa veľmi nevyvíja, všetko, čo si nevieme vysvetliť, pripisujeme niečomu nadprirodzenému alebo to spochybníme. Ale hypnóza je veľmi logická a skutočná,“ upozorňuje profesionálny hypnotizér.

Lusknutie prsta je ilúzia

V rôznych zábavných šou môžete vidieť, ako hypnotizér luskne prstami a človek zrazu zaspí. No Martin Lajprík dôrazne vysvetľuje, že toto nie je moment, keď sa hypnóza začala. Ľudia v skutočnosti v hypnóze ani nespia, len to tak vyzerá. „Mágia hypnózy sa začína diať prvým slovom, ktoré poviem, keď klient ku mne príde. Takže ľudia alebo moji klienti vlastne ani nevedia, že hypnóza už prebieha. Extrémne hypnabilní ľudia, čiže tí, ktorí sa dajú veľmi ľahko zhypnotizovať, sú tí, ktorí majú často fóbie a úzkosti. Napríklad, keď sa ľudí so sociálnou fóbiou opýtam, kde sa to začalo, väčšina z nich mi povie, že sa stretli s nejakým človekom a po rozhovore s ním sa začali báť. Je to efekt posthypnotickej sugescie. Človek, s ktorým sa rozprávali, vôbec nebol hypnotizér a ani netuší, že jeho slová majú na niekoho taký silný vplyv. Ale ľudia s fóbiami nasávajú cudzie slová ako špongia, zrazu sa začnú báť a hovoria si, čo ak sa stane to, čo ten človek povedal? Veľmi rýchlo a ľahko sa stotožnia s negatívnymi postojmi úplne niekoho iného. Napríklad mám klientov, ktorí prídu od veštice a odvtedy majú panické ataky, lebo im povedala niečo zlé. Ale niekedy môže veštica aj zachrániť život, pretože človek uverí niečomu dobrému. Tým chcem povedať, že my ľudia sa stále hypnotizujeme navzájom. Rozdiel je v tom, že ja viem, čo robím, a smerujem to tak, aby to neublížilo, ale pomohlo , “ vysvetľuje hypnoterapeut.

Sme smutní

Martin Lajprík hypnózou pomáha ľuďom napríklad s nadváhou, so závislosťami najmä od fajčenia, s úzkosťami, nízkym sebavedomím, ale vie pomôcť aj chorobným žiarlivcom. Na otázku, čo podľa neho ľudí najviac trápi, odpovedal veľmi otvorene: „Ľudí najviac trápi, že sú malo šťastní, pretože nerobia to, čo v skutočnosti chcú. Ale to je z môjho pohľadu. Najviac mám klientov, ktorí trpia úzkosťami a závislosťami od fajčenia a alkoholu,“ hovorí.

Ďalšou veľkou kategóriou sú ľudia, najmä ženy, ktoré chcú chudnúť. Väčšinou si ľudia myslia, že prídu na hypnoterapiu a hneď v ten deň odídu celkom vymenení, že ich život sa zmení šibnutím čarovného prútika. „Ale bez toho, aby začali riešiť svoj život od seba, sa nikdy nepohnú. Je to ťažké, pretože pohľad na seba ani do seba nemáme radi. Napríklad obraz ľudí s nadváhou v zrkadle aj číslo, ktoré ukazuje váha, je symptóm. Nie je to problém, ale príznak toho, čo ich štve alebo trápi. Možno sa mali už dávno rozviesť, lebo majú zlého partnera, alebo majú pocit, že zle vychovali svoje deti... Dôvodom nadváhy môže byť hocijaká nespokojnosť alebo vlastná výčitka. Aby sa niekam posunuli, musia prenastaviť svoje vnímanie a ja ich k tomu viem naviesť,“ vysvetľuje. Stáva sa, že napríklad ženy s nadváhou po hypnosedeniach nezačnú viac cvičiť alebo jesť len šaláty, ale iba vypustia svoju hmotnosť z hlavy. „Lebo o čom to je? Keď chcete schudnúť, vaša myseľ je neustále zamestnaná tým, čo môžete a nemôžete jesť, čo by ste mali a čo nemali. Nehovorím klientom, aby začali cvičiť, oni si často ani neuvedomujú, že by robili niečo inak. Len začnú inak rozmýšľať a po troch týždňoch prídu, že schudli tri kilá,“ hovorí hypnoterapeut.

Cez kopirák

Ľudia s rovnakými chorobami žijú podobné životy, majú rovnaké problémy a podobný štýl uvažovania. Sú ako cez kopirák. „Napríklad ľudia s úzkosťami majú často pocit, že sú úplne jedineční, najnešťastnejší a celý svet je proti nim. Majú úžasný talent báť sa vecí, ktoré by sa mohli stať, no nikdy k nim nepríde. Svojim predstavám veria však natoľko, že sa pre nich stanú reálne. Keď prídu ku mne, zistia, že je načase prestať si myslieť, že ich pravda je tá jediná, ktorá existuje,“ vysvetľuje terapeut. Takto otvorene to svojim klientom povie aj do očí. To, ako uvažujeme a nad čím premýšľame, prezrádza aj náš spôsob reči, tón hlasu, výraz, ktorý dávame na určité slová, aj slová, ktoré používame. Preto väčšinou vie celkom dobre odhadnúť, čo sa v jeho klientoch odohráva.

Od manipulácie k pomoci

Martin Lajprík sa k hypnóze dostal, keď sa chystal na skúšku na fakulte manažmentu. V knihe natrafil na skratku NLP. „Dovtedy som netušil, čo to je. Zistil som, že je to disciplína, kde sa využíva reč na ovplyvňovanie mentálnych procesov. A keďže som si popri škole zarábal ako predajca, zapáčilo sa mi to. Hneď mi napadlo, že to môžem využiť vo svoj prospech a skôr dostanem zákazníkov tam, kam budem chcieť. Urobil som si prvé certifikáty. Veľká časť toho je založená na hypnóze, ale na týchto kurzoch ju nevedeli veľmi dobre robiť. Všetko pekné, čo v sebe hypnóza má, vypustili. Tak som pokračoval ďalej,“ hovorí. Spočiatku tiež hypnóze neveril, ale nedalo mu to, chcel prísť na jej podstatu. Hypnóze sa išiel učiť až do Anglicka. „Bol som tým úplne posadnutý. Na každom som to skúšal. Robil som manažéra a naozaj som to aj úspešne využíval pri práci. Napríklad som mal v tíme najnižšiu fluktuáciu. Ľudí som dokázal viesť tak, aby mali pocit, že ich robota veľmi baví, a teda ju chcú robiť. Lenže potom ma to prestalo napĺňať. Už som všetko vedel, ako ľudí niekam dostať, ale nevidel som v tom žiadny zmysel. Tak som začal ľudí viac počúvať a chápať a skôr som ich posúval, aby boli vo svojom živote spokojnejší. Z firmy som odišiel a robím hypnoterapeuta. Z roboty chodím unavený ako kôň, ale s úsmevom. Je to paradox, ale je to super,“ uzatvára.