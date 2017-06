Túžba po dieťati ju zachránila pred vraždou jedlom!

Každý máme iný vkus. Niekto je na štíhle ženy, iný na moletky. A niekomu sa páči aj morbídna obezita. Bohužiaľ, tu už nejde o vkus, ale o život.

Vražda v priamom prenose

Keď sa pred časom objavili fotografie mladej Američanky, ako sedí na gaučí a jej partner ju džgá doslova ako kŕmnu hus, svet bol šokovaný. Koniec-koncov, aj to džganie husí je už zakázané, ako to, že sa to deje s človekom? Lenže Monica bola spokojná. Mala totiž sen - chcela sa stať najtučnejšou ženou na svete.

A jej partner jej sen pomáhal splniť.

Keďže nebolo v Moniciných silách zjesť toľko potravy, mixoval jej najkalorickejšiu stravu s množstvom šľahačky a tieto kokteily jej do úst lial lievikom. Každému, kto videl ich počínanie, zostával rozum stáť. A bolo jasné, že to skončí tragicky.

To je moja Bond girl! Viete, ktorý tajný agent žije podľa hesla- aj veľká r.. vie očariť?

Preboha, čo sa jej to stalo? Toto je jedna z najkrajších hollywoodskych herečiek?!

Nemá o vás partner záujem a jediné, čo ho vzruší, je sex v prírode? Pozor! Môžete mať doma ekosexuála

Šokujúce počatie

Našťastie, dvojica predsa len dostala rozum. Nie, nezmenili estetické kritériá, to nie. Lenže zatúžili po dieťati. Pre množstvo tuku to však nebolo možné. Monica síce dva razy otehotnela, hoci je záhadou, ako sa dvojici vôbec podarilo mať sex. Isté však je, že vždy potratila.

Napokon však dostali rozum, poslúchli lekárov a s vraždiacim vykrmovaním prestali. Monica dnes chudne, aj keď to na nej ešte nevidno. Ale to hlavné sa podarilo. Znovu je tehotná a dúfa, že vďaka zmene životosprávy sa jej tentoraz podarí dieťa aj vynosiť.

Naozaj platí, že všetko zlé je na niečo dobre? Celebrity, ktoré bojovali s rakovinou, si to rozhodne nemyslia!