VIDEO: Choroba mu zničila sen. Nájde Erik zo šou Take me out šťastie v náručí oveľa staršej Denisy?

Take me out je zoznamovacia šou, ktorá k nám dorazila zo sveta. Pred tridsať Sloveniek a Češiek postupne prichádzajú štyria nezadaní chlapi. Pokúšajú sa zaujať ženy prvým dojmom, prezentačným videom a na konci aj vlastným tajným tromfom. Ak dámy nemajú o muža záujem, stlačia červené tlačidlo. Na konci šou si chlap vyberá zo žien, ktoré červený gombík nestisli. Ak si padnú do oka, odchádzajú na romantické rande.

Súťažiaci Erik Krištof si na ňom s Denisou povedali zbohom. No v súkromí je všetko inak. „Bol som prvým náhradníkom v reality šou Návštevníci, na ďalšom kastingu mi o vlások ušla relácia Uhádni môj vek. Hoci ma do nej nevybrali, produkcia neskôr usúdila, že som vhodný typ do programu, kde si muži hľadajú partnerku. Keď mi odtiaľ zavolali, krútil som hlavou. Z ľudí v takýchto šou som si vždy robil posmech,“ nezakrýva Erik. Napokon si povedal, že Take me out skúsi. Možno aj preto, lebo osud mu nahádzal pod nohy pár polien a mladý Banskobystričan sa s nimi musel popasovať.

"Bol som ako Boris Pršo," hovorí muž, ktorý sa v práci takmer uhnal na smrť. No po dvoch infarktoch ho už nikto nezamestnal!

Mesiac v nemocnici

„Prichádzal som do puberty, keď sa moji rodičia rozviedli. Dosť ma to trápilo, našťastie, mojím svetom ostával hokej. Hrával som ho od siedmich rokov. Niekedy som vstával o piatej ráno, o šiestej som už na ľade naháňal puk. Potom som išiel do školy a z nej opäť na tréning,“ opisuje mladík. S tímom dorastencov z Banskej Bystrice zbieral úspech za úspechom, ale sen o tom, že si oblečie dres mužstva dospelých, sa mu nesplnil.

Mal osemnásť rokov, keď z akéhosi vírusu dostal zápal mozgových blán. Paralyzovali ho vysoké teploty, hlava mu išla vybuchnúť. „Mesiac som ležal na infekčnom oddelení v nemocnici, kde sa na mňa pozerali návštevy cez sieťku na dverách. Trpel som. Nemal som tam televízor, mobil ani internet, nevedel som, čo sa deje vo svete,“ prezradí Erik. Prvé dva týždne bez telefónu vraj pociťoval čosi ako abstinenčné príznaky. „Z nudy som začal čítať! Kým dovtedy som si iba obzeral obrázky v časopisoch, teraz som sa dostal ku kriminálkam! A celkom ma to bavilo,“ prizná sa.

VIDEO: Osem rokov nerozprával. Zázrak sa stal po stretnutí s delfínom

Z hokejistu búrlivák

Z choroby sa vystrábil, fyzicky ho však vyčerpala. Potreboval si niekoľko mesiacov oddýchnuť. Návrat do kolotoča vrcholového hokeja už nebol možný. Lenže, kým kedysi mal svoj program na celé týždne vopred doslova nalinkovaný, zrazu pred sebou nemal žiadny cieľ. Chodil do školy a po večeroch a víkendoch sa flákal po meste. Vymetal bary, diskotéky, kiná. Žúroval, striedal dievčatá. „Akoby som všetky tie veci, na ktoré mi popri hokeji neostával čas, chcel za pár mesiacov dohnať. Našťastie, takýto život sa mi zunoval,“ pokračuje Erik. Na korčule si opäť stal po jeden a pol roku, dnes je z neho hokejový rozhodca.

Omar tromfol Luda. Vieme, kvôli čomu sa vyhrotil súboj dvoch kocúrov!

Džentlmen

Búrlivé obdobie Erik Krištof zvládol. Už ako stredoškolák brigádoval u mobilného operátora, teraz uňho pracuje. Rád sa obklopuje peknými vecami, potrpí si na kvalitu, no najmä obdarúva iných. „Neznášam, keď idem s dievčaťom na kávu a ono vytiahne peňaženku. Som džentlmen, platím ja! Potrpím si na kvalitné oblečenie a topánky. Práve včera som si jedny kúpil, no neviem sa dočkať, kým si ich vyzujem. Tlačia ma,“ smeje sa mladík, ktorý si už zarobil na vlastný jednoizbový byt a teraz sníva o aute. Jeho otec tvrdí, že dozrel a môže si začať budovať trvalý vzťah.

Exkluzívne: Dara Rolins nám porozprávala o vzťahu k svojim osudovým mužom

Zabudol aj meno

Na televíznej obrazovke Erik s Denisou usúdili, že ich nepriateľom je trinásťročný vekový rozdiel. „No ostali sme kamaráti. Neskrývame sa a hoci nás delí dvesto kilometrov, od mája sa stretávame a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Spomíname si, ako mi Denisa povedala, že jej pripomínam Johna Travoltu a ona chce byť moja Sandy z filmu Pomáda. Keby som ja vtedy vedel, čo je to Pomáda a kto je Sandy. V strese som zabudol ešte aj Denisino meno. Vedel som len, že má na sebe červené šaty,“ chechtá sa Erik.

S kamarátkou si chodia posedieť na víno, na prechádzku, dohodli sa, že spolu pôjdu aj na hokej. Účinkovanie v televíznej zoznamovacej šou Banskobystričan neľutuje. Rád sa stretáva s ľuďmi, dokáže s nimi komunikovať. Niektoré zákazníčky sa s ním chcú odfotiť, ženy v strednom veku oceňujú jeho odvahu a priateľsky ho povzbudzujú. „Pre mňa je vek len číslo. Poznám páry, ktorým to klape napriek tomu, že žena je oveľa staršia,“ pridá. S Take me out nemá žiadnu zlú skúsenosť. „Naopak, ak bude šanca opäť sa dostať na televíznu obrazovku, rád to urobím,“ uzatvára.

Obrie prsia plánuje zmenšiť: Modelka ohlásením zákroku naštvala fanúšikov!

Aký je Erik?

Najlepšia vlastnosť: viem sa o ženu postarať a teší ma, keď je šťastná

Najhoršia vlastnosť: niekedy klamem, aj keď nemusím

Čo by nikdy neurobil: neudrel by som ženu

Kam by si zobral ženu na prvé a piate rande: Prvé – kino, večera, prechádzka po Bystrici. Piate – k sebe domov na večeru a vínko.

Ideálna žena: Mala by mať dlhé nohy, výšku asi ako ja, na vlasoch mi až tak nezáleží. Mala by vedieť variť, upratovať a byť rodinne založená.

FOTO: Sexi herečka Lucia Siposová má naozaj netradičnú kúpeľňu. Má v nej iba umývadlo