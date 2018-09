VIDEO: Manželia prežili náraz do srny, ktorá im skočila pred skúter. TOTO sú cesty, kde sa to môže stať aj vám!

Bol septemberový podvečer, na Liptov som sa vracal odniekiaľ z juhu stredného Slovenska. Na horskom sedle Donovaly, ktorým každý deň prechádzajú aj stovky dovolenkárov, ma zabrzdila reťaz kamiónov. Posledný z nich som bezpečne predbehol až pred dedinou Biely Potok, kde mi zazvonil telefón. Zahol som k okraju vozovky a pozrel sa na displej. Vtedy z lesa vyskočil obrovitý jeleň a zastal desať metrov predo mnou. Dnes viem, že pri mne stáli všetci svätí. Ak by mi nezvonil mobil, havárii by som sa nevyhol.

Vodiča, ktorý minulý týždeň pri Bielom Potoku nabúral do dvestokilového medveďa, však prozreteľnosť neosvietila. Po zrážke s jeho autom zviera odletelo do protismeru, kadiaľ práve prechádzal vodič iného vozidla. Ten, v snahe vyhnúť sa zrazenému medveďovi, prešiel na opačnú stranu vozovky, no po nej uháňal kamión. Haváriu neprežil jeden človek, dvaja ďalší sa zranili. A internet hneď zaplavili diskusie s otázkou, na ktorú sa ťažko hľadá odpoveď: je vinný človek, alebo zviera?

Maródovali tri mesiace

V mojom okolí je najmenej päť ľudí, ktorí sa zrážke so srnou, s líškou, či kunou nevyhli. Najbližšie býva Peter Procinger (53). Zo záhrady za svojím domom vída na poli stáda jeleňov a sŕn, občas sa k nemu zatúla medveď. „Zvieratá mám rád, no vidím, že ich je čoraz viac a sú čoraz smelšie,“ hovorí. Pred dvomi rokmi v septembri sa z Liptova vybral s manželkou Jankou na výlet na Spišský hrad. O pol tretej popoludní, za slnečného dňa, im pri dedine Odorín skočila meter pred predné koleso skútra z kukurice srna. Zrážke, na ktorú si spomína len matne, sa vyhnúť nedalo.

„Po zemi som sa šúchal asi dvadsaťpäť metrov. Manželka zrejme preletela ponad mňa a ostala bez pohnutia ležať na bruchu. Záchranka ju odviezla do nemocnice v Spišskej Novej Vsi, kde tri dni ležala,“ pokračuje Peter. Boli doškriabaní, doudieraní a ubolení, maródovali tri mesiace, Janku dvakrát operovali. „Najviac ma mrzí, ako sa ku mne zachovali poľovníci. Bol som pre nich vzduch, ich zaujímala len srna! Našťastie sa ma ujal mladý policajný nadporučík, ktorý mi vo všetkom pomohol,“ opisuje Peter. Až doma, neskoro večer, si uvedomil, čo sa stalo a roztriasol sa.

Dvojnásobok diviakov

Počet zrážok auta so zvieraťom narástol od začiatku milénia aj o stovky percent! Nie je to len tým, že naše vozovky sú upchaté autami, okolo miest rastú nové satelity a z dolín vyháňajú zver turisti. Jeleňov a diviakov je vraj na Slovensku od roku 2000 dvojnásobok, rovnako srniek. Preto sú tragické kolízie s nimi čoraz častejšie. „Za sedem rokov sa škody spôsobené kolíziou auta so zverou zdvihli z troch na päť miliónov eur. Od začiatku tohto roka evidujeme takmer 2 100 poistných udalostí spôsobených zrážkou so zverou. Najčastejšie ide o rozbité sklá, preliačiny, pokrčené plechy, no máme aj ľahšie a niekoľko ťažších zranení osôb vo vozidle,“ potvrdzuje špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.

Podľa informácií, ktoré nám poskytol Jozef Bučko z Národného lesníckeho centra, pod kolesami áut vlani zahynulo viac ako 13 000 zvierat, čo je najviac za desaťročie. Najviac z nich prekvapujúco vodiči usmrtili v Nitrianskom kraji, kde však hrozivé počty navýšilo skoro sedemsto zajacov. Oveľa menej do zvierat búrali vodiči v turisticky lákavom Žilinskom kraji, tu však boli havárie ťažšie. Zrazili vyše 800 sŕn a 200 jeleňov. Stotridsaťkrát nabúrali do diviaka, osemdesiatkrát do líšky, trinásťkrát do medveďa.

Auto nie je nepriateľ

Tieto čísla však môžu byť až o polovicu nižšie, než je skutočnosť. Nie každá smrteľne zranená zver ostáva po zrážke na ceste, prípadne v jej blízkosti. „Vďaka svojej húževnatosti často prekoná ešte niekoľko kilometrov a hynie utiahnutá v úkryte,“ pokračuje Jozef Bučko. Podľa neho treba ďalej sledovať dôsledky dopravy na úhyn zveri a všetkými možnými prostriedkami sa usilovať, aby cesty neboli pre ňu také nebezpečné a aby sa im mohla vyhnúť.

„Napokon je to i v záujme človeka,“ vystríha. Na záver hádam len toľko. Človek vo svojom vzťahu k prírode urobil veľa chýb, jednou z najväčších sú chýbajúce koridory ponad cesty, kadiaľ by divá zver mohla voľne migrovať. Auto pre ňu nie je prirodzený nepriateľ, často preto nedokáže situáciu správne vyhodnotiť. Ak je však zrážka nevyhnutá, mali by sme do nej nabúrať predkom. Pre posádku je to bezpečnejšie, je tam dôkladne konštruovaná deformačná zóna. A myslime tiež na to, že ľudské zdravie a život sú to najcennejšie.

Polícia radí

Najrizikovejším pre kolíziu auta so zvieraťom je práve jeseň. Lesná zver má obdobie ruje a je menej vnímavá. Z polí tiež mizne posledná úroda, prichádza ranná hmla a večer sa skôr stmieva. Navyše, zviera môžu osvetliť svetlomety a vtedy zmeravie. Skôr ako diaľkové svetlá pomôže klaksón, možno aj plašiče zveri, ktoré dostať v obchodoch. „Ak sa už zviera dostane na vozovku, nesnažte sa mu vyhnúť vo vysokých rýchlostiach. Následky šmyku totiž môžu byť oveľa horšie ako samotná zrážka so zvieraťom, to platí najmä pri jazde po diaľnici,“ vystríha policajná hovorkyňa Jana Balogová. Pozor si tiež treba dávať na miestach, kde už niekto zver zrazil. Väčšinou tadiaľ zvyknú prechádzať ďalšie zvieratá.

VIDEO

Takto vyzerá ruja na Liptove, počas nej sú zvieratá najmenej ostražité!

Zrazil som zviera, čo ďalej?

Ak vodič zrazí poľovnú zver a tá tvorí prekážku v cestnej premávke, musí ju označiť výstražným trojuholníkom. Následne treba zavolať políciu, ktorá informuje poľovné združenie, štátnu ochranu prírody alebo správcu cestnej komunikácie. „Neodporúčame dotýkať sa zvieraťa a v žiadnom prípade ho nedávať do auta. Ak sa preukáže neoprávnené prisvojenie cudzej zveri, takéto konanie je možné kvalifikovať ako trestný čin pytliactva, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na dva roky,“ uzatvára žilinská policajná hovorkyňa.