VIDEO: Ministerstvo varuje turistov. Hrôzostrašná nádhera havajskej sopky Kilauea, ktorá vyhnala 1500 ľudí z domova

Sopka Kilauea na ostrove Havaj meria do výšky vyše kilometra a je jednou z najaktívnejších na svete. Ľudia, ktorí žijú v jej blízkosti si zvykli na to, že mohutná hora si kedykoľvek zmyslí vychrliť lávu. Za obeť padol už nejeden dom. Zvyčajne tečie láva do oceánu, teraz sa však opäť obrátila proti tamojším obyvateľom.

Turisti, ktorí si zvykli obdivovať zblízka činnú sopku, sa teraz k atrakcii nedostanú, pretože úrady museli dokonca vyhlásiť evakuáciu obyvateľov mesta Leilana Estates na úpätí sopky. Láva tam už tiekla do ulice. Na youtube sa objavili videá ukazujúce, ako žeravá hmota vyviera uprostred stromov, neďaleko obytných domov.

Evakuovať už museli vyše 1500 ľudí, mnohí majú problémy s dýchaním. Urupcia sopky bola sprevádzaná aj silným zemetrasením.

"Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje občanov SR, že v dôsledku aktívnej sopečnej činnosti vulkánu Kilauea, ktorú sprevádzajú opätovné zemetrasenia bola guvernérom štátu Havaj nariadená evakuácia postihnutých oblastí ostrova Havaj známeho tiež ako Veľký ostrov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča občanom SR nachádzajúcim sa v uvedenej oblasti riadiť sa pokynmi lokálnych zložiek krízového manažmentu, polície a záchranných zložiek," píše ministerstvo na svojej webovej stránke. Zároveň vyzýva ľudí, aby v prípade cestovania do USA využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke MZVaEZ SR.

Stokilometrová rýchlosť

Sopka je hrôzostrašnou demonštráciou energie, ktorá sa nahromadila v hlbinách Zeme, Havaj je nimi posiaty. Magma, ktorá sa dostane na povrch býva rôzna, má rôzne chemické zloženie, iný obsah plynov aj teplotu. Niektorá tečie pomaly a na krátku vzdialenosť, iná rýchlo a rozlieva sa doširoka. Sopka Kilauea má napríklad tzv. bazaltovú lávu, ktorá je extrémne tekutá a dosahuje aj stokilometrovú rýchlosť.