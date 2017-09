VIDEO: Osem rokov nerozprával. Zázrak sa stal po stretnutí s delfínom

Najskôr sa naštve, že mu mama otvorila dvere do paneláka. Utečie do chodby a urazene sa oprie o dvere výťahu. Hodnú chvíľu ho prehovárame, no napokon vyjde na prvé poschodie po schodoch. Len čo vkĺzne do bytu, začne krúžiť po obývačke, ktorá je súčasne spálňou. Kričí, spieva, hrdelne reve, dookola mrmle jedno a to isté slovo, neposlúcha. Pristúpi k malej nástenke, kde predtým napísal tri čísla. Zotrie ich a načarbe na ňu čiary. Trhá plastové obaly a tie sa nešikovne pokúša zlepiť.

Keď mu to nejde, vytlačí celú tubu s lepidlom do nádoby. Popritom vyskakuje, búcha po stole, naťahuje sa s mamou. Stačí päť minút a zo správania Alexa Richtera vám môže prasknúť hlava. Predvádza sa? „Čoby. Chce ukázať, že má jazyk. Rozprávať sa totiž ako-tak naučil až toto leto, ako osemročný. Teraz to silou hlasu len dáva najavo,“ povie na to jeho mama Mária. Žena, v ktorej očiach sa zračí pokora, vyštudovala cestovný ruch. Túžila vidieť svet a sprevádzať po ňom turistov. Dnes sa od syna dvadsaťštyri hodín a sedem dní v týždni nepohne. Je rada, ak od neho nebadane vyjde z obývačky.

Píše ako škôlkar

Zaľúbila sa, vydala, porodila syna. Alex však nemal ani rok, keď sa manželstvo mladej Žilinčanky rozpadlo. „Dnes už bývalý manžel nás nemal rád,“ sucho skonštatuje Mária a objíme chlapca, ktorý prišiel na svet s chybou srdca. Mesiac strávili v nemocnici, ďalší rok a pol ich však nič vážne netrápilo. Potom Alex dostal epileptický záchvat a jeho zdravotný stav sa začal komplikovať. Dnes počet chlapčekových diagnóz zaberá dve strany.

Má detskú mozgovú obrnu, ťažkú poruchu reči a jazyka, pokrivenú chrbticu, ploché nohy. Najviditeľnejšie je však jeho správanie. Tretiak na špeciálnej škole sa na nič nedokáže sústrediť. Píše horšie než škôlkar. Domácu úlohu zvládne na šesť pokusov a aj to len pod sľubom, že za to niečo dostane. Trasú sa mu ruky a sám sa nenaje. Mama ho stále kŕmi. „Stále si vyžaduje pozornosť a občas pôsobí agresívne. A hoci sa ľudia domnievajú, že je nevychovaný, za problémami s jeho správaním stojí detská mozgová obrna,“ hovorí Mária. Prežuje, ak sa ľudia v obchode pohoršujú nad tým, že ju hnevá. Viac ju však trápi to, že s Alexom sa pre chybu reči odmietajú hrať iné deti.

Rozumejú aj neznámi

„Posmievajú sa mu, nadávajú, vyháňajú ho z preliezačiek. Dokonca sa stalo, že môjho syna dievčatá na sídliskovom ihrisku obliali vodou,“ rozpráva. Celé roky chodila s Alexom po lekároch a psychológoch, mesiace trávili v kúpeľoch. Chorý chlapček však nedokázal povedať, čo ho trápi a jeho hrdelnej reči nikto nerozumel. Preto so všetkými odmietal spolupracovať a ostával zanovitý. „Vlastne už neviem, kde som na život s ním brala energiu,“ vzdychne si Mária. Svoje pocity vyjadroval jej Alex len krikom a chrčaním. Zlom prinieslo toto leto, keď sa v Egypte skamarátil s delfínom. „Delfínoterapiu nám odporučili lekári. Vlani sme boli v Turecku, na začiatku tohto leta v Egypte,“ pochváli sa Mária. Kým v krajine polmesiaca Alex delfína hladil, v Afrike mohol plávať vedno s ním. Smel ho bozkávať, ležať na ňom, objímať ho, chytať za plutvu. Kŕmil ho. Pozoroval, ako delfínovi dali do tlamy štetec a on ním nakreslil obrázok, na ktorý Žilinčan pridal odtlačok svojich rúk. Stačili dva týždne s týmto inteligentným cicavcom a chalan dokázal to, o čo sa márne pokúšal celé roky.

Nepozná kaderníčku

„Ešte v júni povedal len mama a tato. Teraz sa jeho slovná zásoba neuveriteľne zlepšila. Aj keď zatiaľ nehovorí veľmi čisto, pri troche snahy mu už rozumejú aj neznámi ľudia,“ usmeje sa Mária, ktorá by pre svoje dieťa zniesla modré z neba. Vie, že Alexov zdravotný stav by nabral trvalejší ráz po ďalšej delfínoterapii, nemá však na ňu dosť prostriedkov. Žije v byte s chorou mamou, jej príjem je asi päťsto eur. Kvôli synovi sa nemôže zamestnať. Tri hodiny denne, čo je v škole, využije na nákup, varenie a riadenie. Viac nestihne. Navyše, takisto má epilepsiu a za sebou aj operáciu chrbtice. A hoci nepozná kaderníčku, kozmetičku a celé roky nebola v kine, nesťažuje sa. Celý svoj život podriadila synovi, starostlivosť oňho občas zvláda len s nervami napnutými na prasknutie. „Jedna delfínoterapia nás vyjde na štyritisíc eur. Šetríme si na ňu celý rok, pričom nám pomáhajú nadácie aj ľudia, ktorých náš osud nenechal chladnými,“ uzatvára sympatická Žilinčanka. Alexovo správanie stále nie je dokonalé, no nebyť kamarátstva s delfínom, doteraz by možno stále iba nezrozumiteľne vybľakoval...

Lieči energiou

Delfín je veľmi inteligentný. Tento cicavec dokáže bez nadýchnutia plávať pod vodou asi pätnásť minút. Vedci zistili, že pri pôrode pomáhajú delfínej matke najmenej dva ďalšie delfíny, ktoré sprevádzajú novorodenca k vodnej hladine, aby sa nadýchol. Práve tento inštinkt využívajú pri akomkoľvek zranenom jedincovi. Delfínoterapiu vyhľadávajú ľudia s mozgovou obrnou, autizmom, mentálnou retardáciou a Downovým syndrómom. Delfín lieči aj fóbie, podporuje pohybové schopnosti, zlepšuje rovnováhu, ovplyvňuje rečové centrum. Tieto cicavce vysielajú elektromagnetické vlny, ktoré ovplyvňujú činnosť mozgu, dokážu vyhľadať zdravotný problém a odstraňovať napätie. Priamy kontakt s delfínom trvá pätnásť až dvadsať minút denne, liečebný pobyt až dva týždne. Energia, ktorá vyžaruje z delfína, je vraj neraz účinnejšia než lieky.