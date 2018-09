Volali ma Dotyk smrti: Mladík porozprával o tom, prečo ako dieťa prichádzal do kontaktu s mŕtvymi!

Od detstva sa pohyboval v temnom svete smrti. Je štvrtá generácia rodiny, ktorá pracuje v pohrebníctve. Priznáva, že mal iné detstvo ako rovesníci. „Bol som na základnej škole, keď naši prebrali firmu po dedkovi. Mamina bola najprv skeptická, pracovala ako lekárnička a tatino na sanitke. Napokon sa pohrebníctva však ujali a zapojili do toho aj mňa,“ vysvetľuje mladík, ktorý sa tak priskoro ocitol vo svete, z ktorého má väčšina ľudí strach. Nestal sa však z neho podivín. Práve naopak, vymyslel spôsob, ako potešiť pozostalých.

Prvý nebožtík

Tomáš spomína, že na patológiu či cintoríny neraz chodil aj po nociach. „Keď sme dostali telefonát, bolo treba ísť po zosnulého domov a odviezť na patológiu, či z patológie ho previezť na cintorín. Niekedy som vstával aj tri- či štyrikrát za noc. Keď v tom vyrastáš, zdá sa ti to normálne,“ zamýšľa sa. Pre jeho rovesníkov to však normálne nebolo a dali mu to pocítiť. „Bežal práve seriál Buffy, premožiteľka upírov a spolužiaci ma k nemu prirovnávali, že cez deň chodím do školy a v noci po cintorínoch s mŕtvolami. V škole ma občas za to aj šikanovali. Ale snažil som sa byť silný.“

Nikdy vraj nezabudne na svojho prvého zosnulého. Musel po neho ísť do domova dôchodcov. „Prišli sme nadránom, sestrička mi povedala číslo izby. Vošiel som s rakvou, dal som si rukavice, odhrnul paplón a keď som mŕtvu už držal za nohy, zrazu babka otvorila oči. A sestrička na to, že veď to je tá pani vedľa. No do týždňa zomrela aj táto a potom ma už volali Dotyk smrti,“ spomína. Tomáš pripúšťa, že veľa ľudí odsudzovalo rodičov, ako mohli dopustiť, že pätnásťročné dieťa robí takú robotu. On však túto skúsenosť neľutuje. „Práve naopak, som veľmi vďačný. Keď som sa stretával so smrťou, uvedomil som si, že teraz som tu a o pár sekúnd tu už nemusím byť. Viem si vďaka tomu vážiť každý moment s blízkymi, hovoriť im ľúbim ťa. Stretávam sa totiž u nás v pohrebníctve často s tým, že keď už je neskoro, pozostalí veľmi ľutujú, že zosnulým niečo pekné nepovedali. Alebo že odišli rozhádaní. Je preto dôležité pred spaním sa udobriť.“

Návštevy duchov

Má aj mystické zážitky. Raz keď ostal v práci po záverečnej sám, stal sa svedkom zvláštnej situácie. „My dávame možnosť kedykoľvek sa prísť rozlúčiť so zosnulým až do pohrebu. Raz sme tam mali mladého chalana. Mal len dvadsaťdva rokov, zomrel pri autonehode. Jeho mama sa s tým, samozrejme, nevedela vyrovnať a každý deň mu nosila niečo do rakvy – nové topánky, oblečenie, pyžamo, dokonca jedlo… Sedel som za závesom, ona sa s ním rozprávala, keď zaznela hudba. Myslel som si, že mu ju pustila ona, tak som tam nakukol a spýtal sa, či pustila rádio. A ona že nie, že sa asi prišiel rozlúčiť, lebo hrala jeho obľúbená pesnička. V duchu som sa pousmial, no zrazu som zbadal, že rádio bolo vytiahnuté zo zástrčky. A vyplo sa v momente, keď sa za ňou zavreli dvere… Inokedy som bol organizovať pohreb. V miestnosti som bol sám, vence boli naukladané v radoch a zrazu spadli celé dva rady vencov, pripravených na obrad. Duchov sa však nebojím, hovorím si, že mŕtvi nám neublížia,“ myslí si Tomáš. Napriek tomu občas vyhľadal pomoc farára, aby ho zbavil neželaných návštevníkov. Aj vo firme dávajú priestory vysvätiť každý druhý mesiac. „Minule som si ho zavolal domov, lebo som mal dlhšie zvláštny pocit. Cítil som zimu a že sa na mňa niekto večer pozerá.“ Farár mu byt vysvätil a zatiaľ je všetko v poriadku.

Posledný nebožtík

Tomáš sa tejto práci venoval do dvadsiatich piatich rokov, potom rodičom povedal dosť! Odradil ho nepríjemný prípad. „Môj posledný zosnulý bol tri mesiace v najväčších teplách zavretý doma, rodina naňho kašľala. Doslova sa rozpadal, musel som si dať na tvár masku aj špeciálne oblečenie. Vtedy som si povedal, že stačilo. Naši ma teda presunuli do kancelárie. Stretával som sa s pozostalými, vybavoval pohreby, úmrtné oznámenia a pýtal sa sám seba, čo by im pomohlo utlmiť žiaľ. A napadlo mi vyrábať šperky, odtlačky s prstami mŕtvych.“ Tomáš používa odtlačky palca. Robí ich pomocou vankúšika od pečiatky. Odtláča ich na biely papier, aby boli pekne vidieť línie, potom ich upraví v počítači a prenesie laserom do kovu, tak vzniká zaujímavý šperk.

