Gymnazista zachránil topiace sa dieťa. Spomenul si totiž, ako sa topil jeho otec!

Bola nedeľa, polovica júna minulého roka. Vonku pražilo slnko, ktoré vyháňalo k vode. Vtedy len pätnásťročný Juraj a jeho dvaja starší kamaráti z Komjatnej, dediny na hranici Liptova a Oravy, sa pre horúčavu rozhodli schladiť v Liptovskej Mare. „Náš vyše tridsaťročný príbuzný sľúbil, že na syna dozrie, nuž som ho pustila,“ povie na to Jurajova mama Martina (37).

Chlapci sadli do auta a za pol hodiny zaparkovali na pláži pri Liptovskej Sielnici. Neboli sami, na zelenej tráve sa vyhrievali ďalšie desiatky ľudí. „Veci sme si nechali na dekách, ochladili sme sa a skočili do jazera. Bolo tak dusno, že sme v ňom vydržali takmer hodinu, až potom sme sa išli osušiť. Lenže na brehu sme sa dlho neohriali,“ opisuje Juraj, ktorý je študentom gymnázia v Ružomberku.

O chvíľu v potápačských okuliaroch skúmali, čo je na dne priehrady, a prekárali sa. „Keď som sa vynoril z vody, zbadal som hodný kus od nás asi sedemročného chlapca Aleša. Od brehu bol vzdialený pätnásť-dvadsať metrov. Ani neviem prečo, v pamäti mi utkvelo, že predtým sedel s otcom na pláži,“ pokračuje Juraj.

Padal k dnu

Zaostril zrak. Videl, že chalan spomaľuje, má malátne pohyby, divne sa metá a hlava mu každú chvíľu klesá pod hladinu. Jurajovi došlo, že melie z posledného. „Plavecký výcvik som mal len v tretej triede základnej školy. Netrénujem, nie som bohvieaký športovec, no neváhal som. Možno aj preto, lebo kedysi sa pred mojimi očami topil môj otec. Mama ho z vody sama nevládala dostať, preto jej nezištne pomohli cudzí ľudia. Otec už mal plné pľúca vody a skončil v nemocnici na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Prežil, vystrábil sa a stále je tu s nami,“ usmeje sa Juraj.

Minúty zápasu

Od malého chlapca bol Juraj v osudné chvíle na Liptovskej Mare na dĺžku niekoľkých záberov, no sekundy sa vliekli ako hodiny. Napokon topiaceho sa zachytil, jednou rukou ho objal a ťahal k brehu. „Chvíľu som k dnu padal aj ja. Mal som dosť, no povedal som si, že to nevzdám. Po niekoľkých minútach zápasu som chlapčeka šťastne vytiahol na breh. Možno aj preto, lebo sa prestal hádzať a urobil všetko, čo som mu povedal,“ spomenie si gymnazista. Vystrašený Aleš si sadol na deku, kde sa rozplakal. Juraj sa vrátil do vody po kroksy, ktoré sa hojdali na vlnách. Ešte mu nedošlo, že nepatria zachránenému...

Našli ho potápači

Aleš si objal kolená a hodnú chvíľu smoklil. Až keď sa ho jedna zo žien opýtala, kde má rodičov, odvetil, že do zátoky prišiel na bicykli len s otcom. A s tým sa kúpal. „Všetkým okolo došlo, koľká bije. Ak Aleš hovorí pravdu, jeho otec je pod hladinou viac ako pol hodiny a tie kroksy boli jeho! Do vody si však náhle netrúfali skočiť ani na pohľad zdatní plavci. Založil som si potápačské okuliare a na miesto, kde sa topil Aleš, som doplával sám. Na tretí ponor som asi tri metre pod sebou uvidel oranžové plavky. Neskôr sa ukázalo, že je to Alešov otec, ktorému vo vode prišlo nevoľno.“ Dospelého muža nezvládol sám z vody dostať, navyše, bolo už neskoro. Z brehu medzitým zavolali záchranárov. Prišli policajti, neskôr hasiči s gumeným člnom. Utopeného muža podľa Jurajových pokynov našli až potápači. Kým po vystrašeného syna prišla mama, jemu už nedokázali pomôcť.

Urobil by to opäť

„Môj mladší syn Edo mal ísť na Liptovskú Maru s Jurajom. Necítil sa však dobre, preto ostal doma a surfoval na počítači. Ešte skôr, ako sa Juraj vrátil domov, na sociálnej sieti Krimi novín našiel jeho fotky s potápačmi. Vtedy ma oblial pot, no dnes som na jeho správanie hrdá,“ uzatvára Martina Ondríková. Juraj na vodu nezanevrel. A čo je ešte cennejšie, tvrdí, že pre záchranu cudzieho života by ten svoj nasadil opäť...

