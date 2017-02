Zachránil ho box: Vďaka športu prežil Filip ako jediný desivú haváriu

Martinine spomienky sú ako zlý sen. „Večer prišli k nám na návštevu švagrovci. Sedeli sme spolu v obývačke pri káve. Ani neviem prečo, v mobilnom telefóne som si otvorila aplikáciu, ktorá ukazuje, kde sú policajné hliadky a radary. Nabádala vodičov na opatrnosť, pretože neďaleko Krásna nad Kysucou, v katastri obce Oščadnica, sa stala dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili tri autá,“ vzdychne si Martina Čelková.

Nestačila o tom povedať manželovi, keď jej v telefóne pípla esemeska. Filipova priateľka Petra jej písala, že tú hrozivú haváriu mal jej syn! V šoku sa roztriasla. S umytými a mokrými vlasmi naskočila do auta k manželovi a švagrovi. Vonku mrzlo, na ceste sa šmýkalo, zdalo sa jej, že sníva. „Na mieste zrážky sme videli peklo. Jedno z áut skončilo na streche. Tmu roztínal krik a policajné majáky. Asfaltku pokrývali kúsky polámaných plastov, rozbitého skla a pokrčeného plechu,“ trasie sa Martina.

Cítila, že nie všetci zrážku prežili, no jediné, čo ju v tej chvíli zaujímalo, bol Filip. Netušila, kde je, a vydesená takmer skočila pod idúci kamión. Zo všetkých síl sa pretláčala k sanitke, ktorú však pred ňou zatvorili. Žije ešte jej syn?

Najdesivejšia na Kysuciach

Nádejný kysucký boxer Filip Čelko sa dvadsiateho prvého januára po deviatej večer vracal domov od kamarátov z Čadce. Pár kilometrov od Dunajova ho osvetlili reflektory protiidúceho auta. To, čo v ponurej januárovej noci pri Krásne nad Kysucou videla Martina Čelková, boli dôsledky riskantnej jazdy štyridsaťdvaročného vodiča. „Svoje motorové vozidlo viedol v smere zo Žiliny do Čadce. Mal predchádzať vozidlá pred ním idúce, pričom sa nestihol zaradiť do svojho jazdného pruhu. V protismernom pruhu sa zrazil s protiidúcim vozidlom, ktoré viedol dvadsaťročný vodič,“ opisuje hovorkyňa žilinských policajtov Jana Balogová.

Tým vodičom bol Filip Čelko. Následky havárie sa zaradili k najdesivejším na Kysuciach. Štyridsaťdvaročný muž, jeho manželka a sedemnásťročný syn utrpeli zranenia, ktorým hneď podľahli. Dokatovaného Filipa, ktorý bojoval o život, previezli záchranári do nemocnice v Čadci.

„Predtým ma upokojili, že dýcha, no ja som vedela, že nevyhral. Bol na mnohých miestach dolámaný, stratil veľa krvi, mal nízky tlak aj množstvo povrchových zranení. Z Kysúc ho hneď odviezli do Banskej Bystrice. Kým ja som jedla upokojujúce lieky, plakala, zabudla, ako vyzerá pokojný spánok a za pár dní v trápení zostarla o desať rokov,“ priznáva Martina.

Rozplakal sa

Dom Čelkovcov v Dunajove je pustý. Filipov otec je v práci v Česku, mladší brat Fabián (14) v škole. Po obývačke pobehuje len trojmesačný kocúr Oliver, no aj ten je bez svojho obľúbenca akýsi nesvoj. Je tu ticho a prázdno. Filip je stále v nemocnici, v ktorej ho už štyrikrát operovali, a ďalší zákrok ho ešte čaká. „K Filipovi nás pre chrípku pustili len na pár minút. Navyše, keď nás prvý raz po havárii uvidel, rozrušil sa a plakal. Prudko sa mu zvýšil tep, museli sme od neho odísť. Našťastie, švagriná je zdravotná sestra v Rakúsku a svojou rozvahou nám všetkým dodávala nádej,“ pokračuje Martina Čelková.

Z Banskej Bystrice jej syna pred pár dňami previezli do Martina, kde mu majú operovať tvárové kosti a nos. Filipa Čelka, ktorý pri havárii nemal kam uhnúť, napokon zachránil box. Hoci zatiaľ ani len nevstal z postele, športom zocelený organizmus mu pomohol dostať sa z najhoršieho.

„Filip je úplne obyčajný dedinský chalan, ktorého neskutočne milujem. Výzorom aj povahou mi pripomína môjho nebohého otca. Skončil stavebnú školu, popri ktorej cvičil, behal a trénoval, pretože chcel stáť v ringu s najlepšími. Túžil sa postaviť na vlastné nohy, preto si zaplatil kurz na natieranie stĺpov vysokého napätia. Za touto prácou mal vycestovať do Česka prvého marca,“ opisuje jeho mama. Plány sa však zmenili...

Pomôže mu rehabilitácia

Za synom do nemocnice chodí Martina každý deň. Lekári a zdravotné sestry z Banskej Bystrice a Martina ju nikdy nesklamali. Nemyslí však len na ne, občas sa v myšlienkach prichytí aj pri nebohej rodine, ktorá zahynula pri zrážke.

„Vracali sa z nákupov, na ktoré s nimi nešla len osemnásťročná Natália. Tá sa stala sirotou a mne pri všetkom tom žiali a strachu o syna neostáva iné, len jej vysloviť úprimnú sústrasť,“ uzatvára Martina Čelková s očami plnými sĺz. Zdravotný stav jej syna je nateraz stabilizovaný, no čakajú ho mesiace rehabilitácie a liečby, pričom nie všetko mladému športovcovi zaplatí zdravotná poisťovňa...

