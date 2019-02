Žiadate pomoc od štátu? VAROVANIE právničky, ktorá pomáha bojovať ľuďom na úradoch

Keď vážne ochoriete alebo choroba postihne niekoho z vašich blízkych, odrazu musíte riešiť nielen strach z ohrozenia života, ale aj to, ako sa vyznať v bludisku potvrdení, žiadostí a úradníckeho žargónu, ktorému často nerozumieme. „Mnohí ľudia píšu do prezidentskej kancelárie či na ministerstvo zdravotníctva, skrátka na nesprávne úrady. Samozrejme, príde im potom množstvo zamietavých stanovísk a tým sa u nich prehlbuje pocit krivdy,“ hovorí JUDr. Katarína Fedorová, PhD. Právnička sa už roky zaoberá bezplatným poradenstvom pre onkologických pacientov, ale aj ľudí s inými diagnózami a zdravotným znevýhodnením. Z príbehov, ktoré rieši, často naskakuje husia koža. K najhorším patria tie, keď sa ľudia nevedia dostať k liekom.

„Čoraz viac sa stretávam s pacientmi, ktorí si sami kupujú lieky. Celá rodina sa skladá alebo sa predávajú byty… To nie je poplašná správa, ale fakt,“ hovorí JUDr. Fedorová. „Poznám pána, ktorý každý mesiac za onkologický liek platí tritisíc eur. Nevie, dokedy to vydrží. Klesajú mu síce onkomarkery, ale poisťovňa mu ho opakovane zamietla. Keby liek neexistoval, so situáciou by sa mu zmierovalo inak, ako keď vie, že ho má na dosah.“ Zúfalstvo, aké cíti takýto človek, si vie predstaviť len ten, kto podobné zažil.

Lekári nemajú čas

Aj na tých, ktorým poisťovne liečbu hradia, sa však zvalí balík problémov. „Rapídne im klesne príjem a stúpnu výdavky. Najviac sa to komplikuje vtedy, keď jeden člen rodiny už nezarába a musí sa o neho starať iný. Najhoršie sú na tom rodiny, kde je invalidný dôchodca a ďalší poberá opatrovateľský príspevok,“ hovorí právnička.

Hoci existuje osemnásť druhov príspevkov od štátu na uľahčenie životnej situácie, nie je ľahké vyznať sa v tom, na čo má človek nárok a ako má správne požiadať o pomoc. Lekári pochopiteľne v ambulanciách nemajú často informácie ani čas na riešenie otázok typu: Ako mám žiadať o invalidný dôchodok alebo Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne? Mali by mať však k dispozícii pre pacientov informačný leták s telefonickým kontaktom na poradňu, ktorá funguje aj na stránke www.sopo.sk.

Dôležitá je správna formulácia

JUDr. Fedorová má skúsenosti s tým, že ľudia často neuspejú na úradoch pre administratívnu drobnosť. Tiež preto, že posudkový lekár nemá v správe od onkológa jasne a zrozumiteľne napísané niektoré informácie či vypichnuté kľúčové slová. „Riešila som pacientku so zriedkavým typom rakoviny krvi s názvom polycytémia vera, ktorá sa lieči hydroxyureou. Zamietli jej žiadosť o finančný príspevok na benzín, pretože posudkový lekár nevyčítal zo správy z nemocnice, že ide o onkologické ochorenie. Napísali sme spolu odvolanie a príspevok jej priznali,“ uvádza príklad.

O dvoch paliciach

Aké má právnička skúsenosti s úradníkmi, ktorí rozhodujú o tom, aký kvalitný alebo úbohý život povedie ťažko chorý človek? Diplomaticky hovorí o tom, že stretla mnoho poctivých posudkových lekárov a úradníkov, ktorí si urobili ochotne aj nadprácu, ale z niektorých rozhodnutí jej stoja vlasy dupkom. „Mala som pána s mnohopočetným myelómom, onkologickým ochorením krvi. Mal už metastázy v kostiach, ledva chodil o dvoch paliciach. Nemal prístup k internetu, aby sa poradil online, preto prišiel ku mne aj s manželkou, ktorá ho ledva podopierala, a s dvoma malými deťmi, ktoré nemali kde nechať. Príspevok na opatrovanie im bol zamietnutý, pretože z lekárskej správy nevyplývalo, že by bol odkázaný na opatrovanie. V odvolaniach som teda vysvetľovala, že ak liečba spôsobí človeku neuropatiu, príde o citlivosť v rukách, sám sa ani neoblečie a neudrží predmety v rukách. Odvolania sme napísali tri a uspeli sme – pán dostal opatrovateľský príspevok, príspevok na benzín a parkovací preukaz,“ opisuje jeden z mnohých prípadov JUDr. Fedorová a dodáva: „S dobrým odvolaním sa dá dosiahnuť veľa.“

Veď sme už dali zdvihák...

K rozhodnutiam štátu, ktoré právničke dvíhajú tlak, patrí aj prípad mladej ženy, Kristíny. Má detskú mozgovú obrnu, je nevidiaca, mentálne retardovaná a pred časom bola odkázaná na invalidný vozík. Do podlahy časom vyhĺbil vozík hlboké ryhy, ktoré sú dnes pre Kristínu nebezpečné. Vďaka operácii totiž dokáže, hoci ťažko, chodiť. Ortopéd aj neurológ zdôrazňujú, že musí chodiť po rovnom povrchu. „Rodina požiadala o príspevok na úpravu podláh, na ktorý má nárok. Zamietli im ho však s tým, že Kristínu môže podopierať matka a predtým im prispeli na zdvihák. Áno, ale situácia sa dnes zmenila, Kristína chodí. Podľa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím majú ľudia právo žiť čo najnezávislejšie. Dohovor je nadradený našim zákonom. Mama, ktorá bude 24 hodín chodiť za nevidiacou Kristínou, aby sa nepotkla v ryhe, nie je riešenie v 21. storočí,“ hovorí JUDr. Fedorová a pridáva tvrdé slová: „Rozumiem, že štát má obmedzené zdroje, ale ak nemáme schválenú eutanáziu, tak sa na ňu nemôžeme ani hrať!“

Štát dá a vezme

Akú katastrofu dokáže urobiť úradník, ktorý správne neinformuje občana a aké dôležité je, aby sa človek poradil s kompetentnými, ukazuje tento prípad z praxe JUDr. Fedorovej. Pán sa stará o svoju ťažko chorú mamu 24 hodín denne. Aby mohol odísť nakúpiť a vybaviť veci, na mestskom úrade mu povedali, že mu môžu dať pre mamu opatrovateľku na štyri hodiny. Ponuku s radosťou prijal.

Nepovedali mu však aj „bé“. „Po roku mu z úradu práce a sociálnych vecí napísali, že musí spätne vrátiť opatrovateľský príspevok za obdobie, keď využíval opatrovateľku. Dvaja ľudia, ktorí žili iba z opatrovateľského príspevku a maminho dôchodku, musia teraz vrátiť 2 000 eur. Situáciu mu pomáham riešiť. Napísala som mestu, aby zvážili pomoc tomuto človeku. Veď ich pracovník mal informovať pána, čo sa stane,“ hovorí právnička. Uzatvára, že ani v jednom štáte nie je systém dokonalý, ale treba sa snažiť ho vylepšovať. Veď zúfalý človek, ktorý je na absolútnom finančnom dne, bude ťažko spolupracovať s lekárom a snažiť sa liečiť hoci aj najmodernejšími liekmi.

Prípad z praxe

Pacient, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok, dostal výpoveď. Výpoveď je však neplatná, s invalidným zamestnancom môžno skončiť pracovný pomer iba s predchádzajúcim súhlasom úradu práce. Právnička vypracovala oznámenie pre zamestnávateľa, že trvá na svojom ďalšom zamestnávaní. Výpoveď stiahli.

Časté problémy

Mnoho ľudí nerozlišuje podstatu pojmov invalidita, ktorá je záležitosťou Sociálnej poisťovne, a ťažké zdravotné postihnutie, čo je zasa kompetencia Úradov práce sociálnych vecí a rodiny. Samostatnou kapitolou sú aj zariadenia sociálnych služieb, ktoré majú zasa na starosti obce a VÚC.