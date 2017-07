Nie je to žiadna Barbie, no aj tak si žije v ružovom svete!

Odmalička bola kreatívna, nadaná a počas prednášok na vysokej škole si radšej kreslila postavičky, ako zapisovala poznámky. Vždy ju to ťahalo k výtvarnému umeniu, i keď mnohí ľudia okolo sa na jej sen pozerali cez prsty. Ona však všetkým vytrela zrak a dnes sa živí kresbami, grafikami, maľbou karikatúr či kresbou na tričká a tenisky. No hlavne, plní si svoj ružový sen...

Prečo ružová?

„Zo začiatku som neverila ani sama sebe a často som sa pristihla pri úvahách, že si svoj talent v kreslení nahováram. Som však priebojná a nevzdávala som sa. Vedela som, že nepatrím niekam do kancelárie, a tak som začala kresliť karikatúry a postavičku s menom Lolla, ktorá moju prácu charakterizuje dodnes. Postupne prichádzali zákazky na iné ilustrácie a začala som sa živiť farbami,“ hovorí o svojich začiatkoch Daniela, ktorej charakteristickou vizitkou je ružová farba.

Používa ju na obrazy, tričká, tenisky, kryty na mobily či na hrnčeky, ktoré ozdobuje. Výnimkou nie sú ani šik ilustrácie inšpirované módou, v ktorých sa nájde nejedna módna či nákupná maniačka. „Pri kreslení s ružovou pociťujem radosť, no, samozrejme, rada používam aj iné farby. Všetko závisí od požiadavky klienta. Keď to nechá na mňa, nejaký kúsok ružovej sa tam vždy objaví,“ smeje sa kreatívna Daniela. Jedným dychom však dodáva, že k ružovej farbe inklinujú aj jej klientky, ktoré chcú byť na portréte krásne, nevinné, a na to je kombinácia ružovo-bielej ideálna. Zákazníčky si veľmi obľúbili aj jej originálne tričká, kde dominujú nápadité obrázky.

Keď tvorí, nevníma

Daniela je dnes vyhľadávanou výtvarníčkou, ktorej firmy zverujú do rúk svoje logá a zaľúbenci svadobné oznámenie. Z každej zákazky je nadšená, i keď občas ide na dno svojich síl. Predsa len jej práca vychádza z ručného maľovania a nikto nevidí, ako hodiny sedí zohnutá nad farbičkami a papierom... Pri tvorbe karikatúr používa Daniela akvarelové farby, no pri maľovaní na tenisky špeciálne farby na textil, ktoré má odskúšané na vlastnej koži. „Farby určite vydržia, no tenisky treba šetriť a do lejaka by som ich neodporúčala,“ usmieva sa brunetka, ktorá na papier či na textil stvárni naozaj hocičo. Stačí si len rozkázať.

Módna návrhárka?

Vo svojom e-shope predáva okrem spomenutých kresieb kolekciu šiltoviek, tričiek, mikín či trendových body, na ktorých cítiť jej rukopis. „Najnovšie som si navrhla aj kolekciu oblečenia, ktoré je úplne iné ako doteraz. Ide o sukňu, dvoje šiat a nohavice. Všetky tieto kúsky sú v tónoch ružovej, no paradoxne im nedominujú žiadne kresby. Je to jednoduché jednofarebné, pripravené kombinovať to s mojimi dizajnérskymi tričkami či body, kde sú tie spomenuté farebné kresby,“ hovorí ešte o svojej „horúcej“ kolekcii Daniela.

FOTO: Tak tomuto neuveríte! Doma má vlastný Versailles

Luxusná kabelka Birkin: Predala sa za neuveriteľnú sumu! Ktoré známe Slovenky ju majú tiež?

Atraktívna a šikovná Mária Zelinová: Má džob u Cavalliho!

Páni, tá sa ale zmenila! Pozrite sa, čo z Nely Slovákovej urobili plastiky a peniaze!

Celebrity bez nánosu mejkapu: Tak toto sa len tak ľahko nevidí!