Zoškrabujú zlo. Slovák Zdeno a Číňanka Wen Hui odvádzajú toxické látky z tela nefritom

Keď bývalý tréner slovenských kanoistov odišiel v roku 1999 do južnej Číny, netušil, že ho tam čaká životná láska. Na okraji dvanásťmiliónového mesta Kanton pomáhal budovať stredisko športov na divokej vode a zaúčal Číňanov do tajov vodného slalomu. Život v cudzine si spestroval výletmi na bicykli, občas si sadol k internetu. „Prostredníctvom neho som spoznal terapeutku Wen Hui. Po čínsky som vedel asi dvadsať slov a Wen Hui po anglicky komunikovala len čiastočne. Naše plány sme preto spočiatku aj kreslili na papier,“ smeje sa pri myšlienke na minulosť Zdeno. Slováka spod Tatier dnes nespája s Wen Hui len manželstvo, ale aj záujem o tradičnú čínsku medicínu.

Kariéra mu unikala

„Bol som vrcholový športovec, no už na vysokej škole ma začali prenasledovať prvé zdravotné problémy. Bolievala ma chrbtica, sužovali kĺby, postupne trápilo trávenie, neskôr prišla silná migréna. Naše lieky a injekcie nezaberali,“ pokračuje Zdeno. Tušil, že pre zhoršené zdravie mu kariéra vodného slalomára uniká, preto sa začal intenzívnejšie venovať aj rehabilitácii športovcov. Okrem rôznych druhov masáží už vtedy nasával všetky dostupné informácie o akupunktúre, akupresúre a prúdení energie v ľudskom tele. O hodne rokov si na to všetko spomenul v ďalekej Číne, kde sa mu už po krátkom čase začalo akoby zázračne uľavovať. A pritom iba prešiel na miestnu stravu a často komunikoval s domácimi športovými lekármi a fyzioterapeutmi. So zahraničnými trénermi, ktorí s ním vtedy v Kantone pôsobili, sa zhodli, že prvou čínskou terapiou a liekom je jedlo.

Jedla iba rožky

„Potraviny z mrazničiek a chladničiek v Kantone veľmi nepoznali. Zavčasu ráno išiel kuchár zo športového strediska na miestny trh, kde nakúpil čerstvé produkty – zeleninu, morské plody, morské riasy – a z nich potom varil. No najmä, stravovanie v Číne má svoju zložitú filozofiu. Jej súčasťou je fakt, že od stola sa nikto nikam neponáhľa,“ tvrdí kanoista. Jedol oveľa väčšie porcie ako doma, napriek tomu každý mesiac schudol tri kilogramy. Stravu navyše nedopĺňal vitamínmi v tabletkách, ale bylinkami. V Kantone, kde strávil dokopy päť rokov, sa Zdeno dal zdravotne dokopy. Oveľa horšie sa po príchode na Slovensko cítila jeho manželka, Wen Hui.

„Keď som sem prišla prvý raz, nevedela som sa vynadívať na oblohu. U nás ju pre smog vidieť málokedy! Máte krásne čisté hory, doliny a potoky v nich. Čínska ekonomika napreduje, no neľútostne ničí krajinu. Mnohé hory sú oplotené a vchádza sa do nich cez brány. Inde ich presekli cestami, ktoré úplne zmenili ráz krajiny,“ nadchýna sa Wen Hui. Spočiatku u nás jedla len suché rožky, polievku a ryžu. Keď videla, ako a čím sa napchávame, koľko ľudí trpí dlhodobými zdravotnými problémami a ako mnohým chýba životná energia, rozhodla sa kus čínskej medicíny preniesť aj k nám. Mala na to všetky predpoklady. Bola terapeutka a mnohí jej predkovia a príbuzní tiež.

Akupunktúra bez ihiel

„Chýrnym liečiteľom bol manželkin strýko. Na nič sa nikdy nesťažoval, zato ako osemdesiatročný pravidelne cvičil a tancoval. Vyzeral aspoň o dvadsať rokov mladší,“ vraví Zdeno. Ďalšie znalosti získavala Wen Hui u profesorky tradičnej čínskej medicíny z Pekingu Čang Sioučchin, špičky v oblasti gua-ša techniky. V preklade to znamená zoškrabovanie zla. Ide o súčasné pôsobenie na akupunktúrne body, meridiány a reflexné zóny na tele.

V Číne sa tejto technike hovorí aj akupunktúra bez ihiel. Wen Hui počas nej po dráhe meridiánov odvádza toxické látky z pacientovho tela škrabkou z nefritového kameňa alebo rohom z byvola. Dostáva nimi z tela nečistoty a postupne uvoľňuje bolesti. „Pôsobenie je podobné ako pri bankovaní. Gua-ša sa však dá použiť aj pri bolestiach nôh, paží a šije. Táto technika tiež prečisťuje krv, zbavuje pokožku škodlivín a podporuje prirodzenú samoliečivú silu organizmu. Veľmi efektívna je aj pri vyhladzovaní tváre,“ opisuje Zdeno.

Liečili Afričana

Terapie , ktoré Číňanka a Slovák ponúkajú, sú ojedinelé. Navyše, okrem nich ich v takomto rozsahu na Slovensku, a zrejme nikde inde blízko v Európe, nikto nerobí. Na týždenný či desaťdňový liečebný pobyt kvôli nim na Liptov neváhajú pricestovať aj Česi. No prišli tiež Rusi, Ukrajinci, Angličania, Nemci či športovci z Brazílie, Kanady, USA, Kazachstanu aj z Talianska. Tradičnú čínsku terapiu v Liptovskom Mikuláši zažil aj Afričan zo Zambie, ktorý prišiel do Tatier na dovolenku! A odchádzal vraj ako vymenený.

Tradičná čínska medicína nie je náhradou ani alternatívou tej západnej. Ideálne je, ak nachádzajú spoločný prienik, ktorý zdravotnému stavu pacienta pomáha. Zdeno Kůs s manželkou sa zameriavajú takmer na všetky problémy pohybového ústrojenstva, ale aj trápenie pri neplodnosti či doliečovanie pacientov po mozgových príhodách. Odstraňujú z nás napätie a stres, nabíjajú nás energiou. Neustále sa vzdelávajú. „V Centre tradičnej čínskej medicíny v Budapešti, kam nedávno čínska vláda prvý raz v histórii vyslala na konferenciu svojich šesť najlepších lekárov, sme zo Slovenska boli jediní. A dokonca sme predvádzali svoje techniky!“ pochváli sa Zdeno. Wen Hui je s ním na Slovensku už desať rokov. Za ten čas u nás nepotrebovala lekára, keď treba, lieči sa tak, ako to robili jej predkovia...

Z mŕtveho vyrastie strom - aj takto to funguje na prvom prírodnom cintoríne na Slovensku

Neuveríte, na čo nabrala ODVAHU po päťdesiatke stredoškolská profesorka matematiky a fyziky. Urobili by ste to, čo ona?

FOTO: Bývalá superstaristka Martina Šindlerová odhalená na stretnutí v tržnici!