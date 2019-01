Týmto Alena Zsuzsová dostáva chlapov do kolien. Sexuologička to presne pomenovala

Medzi škandálmi, ktoré otriasajú naším krásnym Slovenskom, je aj komunikácia Aleny Zsuzsovej s vplyvnými a bohatými mužmi. Na tom by nebolo nič strašné, ak by bola „čistá“. Zsuzsová je však obvinená z objednávky vrážd. Komunikáciu s touto ženou si najviac odnáša najznámejší „maznák“ v parlamente. Martin Glváč, ktorému Zsuzsová dala spomínanú prezývku, sa až po pár dňoch, ako vyšla najavo ich intímna komunikácia, podujal na vysvetľovanie len ťažko vysvetliteľného. Kým námestník prokurátora René Vanek, ktorý s ňou tiež komunikoval, odstúpil, podpredseda parlamentu Glváč šteklivú komunikáciu šokujúco označuje za štandardnú.

Takto sa vraj bežne komunikuje s voličom. Okrem toho, že spojenie so Zsuzsovou vážne narušilo nielen morálny profil politika, s jeho konaním sa musí vyrovnať najmä jeho partnerka Soňa Chanečková. Takáto hanba pred celým národom sa rozdýchava veľmi ťažko. Do jej kože sa určite veľmi dobre vedia vcítiť všetky ženy, ktoré si niečím podobným prešli. Sexuologička Danica Caisová však hovorí: „Ja sa čudujem, že sa ľudia čudujú.“ Samozrejme, najviac nad celou kauzou krútia hlavami ženy, muži konaniu príslušníkov svojho pohlavia veľmi dobre rozumejú.

Prosto je to tak...

Hoci má chlap doma pohodu, peknú ženu a miluje svoje deti, napriek tomu ho stále láka niečo iné. To však neznamená, že svoju životnú partnerku by za to niečo iné aj vymenil. „Doma je pohoda, je to známe, stabilné miesto, ale flirt je vzrušujúci. Viete, to je mužský svet. Možno mu my ženy nikdy celkom neporozumieme, aj keď sa mu snažíme priblížiť,“ hovorí sexuologička.

„Zrejme nikdy celkom nepochopíme motivácie mužov v takýchto situáciách, keď oni toto považujú za úplne samozrejmé a čudujú sa, že my ženy sa čudujeme. Muži to somatizujú. Keď s tou ženou nemali sex, tak o nič nešlo,“ prízvukuje Danica Caisová. Zo skúsenosti z praxe dodáva: „Dokonca aj keď majú s milenkou sex, tak povedia doma žene: To nie je podstatné ani dôležité, ja milujem teba. Ale my ženy nevieme pochopiť, že keď nás milujú, ako si môžu začať aj s nejakou inou. Oni to vnímajú jednoduchšie ako my. Pre nich to nie je niečo, nad čím sa treba nejako zamýšľať. Jednoducho je to príjemné, a prečo by si oni, ťažko pracujúci, nemohli dopriať trošku osvieženia, napríklad v podobe flirtíka?“

Muž môže, žena nesmie

Keď sa však situácia otočí a nespokojná, znudená alebo zanedbávaná manželka si nájde za svojho muža náhradu, čiže milenca, vtedy muži takí benevolentní k nevere nie sú. Nedajbože, keď ide o mladšieho, svalnatejšieho a úplne najhoršie je, keď má viac peňazí alebo lepšie hodinky.

„To je stará evolučná štruktúra spojená s dobami, keď sa otcovstvo len vylučovalo, nie potvrdzovalo. Odkedy je DNA typizácia, dá sa otcovstvo potvrdiť. Znamená to, že žena si vždy bola istá, ktoré deti sú jej, ale muži si tým istí byť nemohli. Takže vždy dávali veľký dôraz na vernosť ženy,“ vysvetľuje odborníčka.

Majetní verzus chudobní

Flirtujú viac bohatí a mocní muži, alebo je jedno, aké má chlap postavenie a výšku konta? „Skôr by som povedala, že okolo vplyvných mužov sa točí veľa žien. Spoločenské postavenie, moc a s ňou spojené aj tušené finančné zázemie sú veľmi atraktívne. O muža, ktorý by chodil na dvadsaťročnom aute, mal zošliapané topánky a ošúchanú bundu, o takého veru bitka nebude. To je prirodzené, funguje to odnepamäti,“ hovorí sexuologička. Zároveň upozorňuje na fakt, že ženy, ktoré sa krútia okolo úspešných mužov, sú aj vzdelané, inteligentné: „Sú atraktívne, vtipné, sebavedomé, nie sú to prvoplánové pekné hlupane. Vedia napríklad jazyky a navyše majú veľkú schopnosť zvádzať.“

Chcú si ženy rozmaznávať

So schopnosťou stať sa femme fatale sa jednoducho musíte narodiť. Žien, ktorým muži zobú z ruky, je menej ako tých priemerných. K tým šikovnejším bude zrejme patriť aj Alena Zsuzsová. Celá táto kauza by mohla byť úsmevná, keby so ženou, ktorá je dnes obvinená z objednávky vrážd, neflirtovali naši politici. Tí, ktorí nás majú chrániť a rozhodujú o našich životoch. Koho oslovila, ten sa chytil a nás zaujímalo, v čom je taká úžasná, že toľkých zaujala.

„Ak je to naozaj žena, ktorej fotografie sú zverejnené, zaujala koktailom zvodnosti a cudnosti. Má jednu veľmi zaujímavú fotografiu, kde jej cez pol tváre idú vlasy. Je zvodná a cudná zároveň a to mužov nesmierne láka. Ale to neznamená, že kvôli nej opustia teplo rodinného kozuba. Títo muži veľmi dobre vedia, že majú aj svoje tienisté stránky a sú radi, že to ich polovičky tolerujú,“ vysvetľuje Danica Caisová. Nie každá žena dokáže využiť ženskú silu. Sexuologička hovorí, že niektoré sa s ňou narodia a počas života si ju ešte pestujú. Na svojom otcovi, bratovi, dedkovi, spolužiakoch. Sú také prosto odjakživa. „Základným atribútom ženskosti je byť bezmocná. Vzbudzovať v mužovi pocit, že ty si môj ochranca a budeš ma chrániť pred všetkými nástrahami sveta. Zaútočí tak na základnú mužskú výbavu ešte z jaskyne, a to chrániť rodinu, potomstvo, majetok, dom... Je to veľmi jednoduché, ale naučiť sa to nedá. Buď sa s tým narodíte, alebo…“ Aj Martin Glváč vo svojej komunikácii tvrdil, že si zaslúži Alena Zsuzsová „hýčkanie“ a opateru. Podľa neho si to zaslúžila za to, aká je krásna. Ale v preklade to zrejme malo znamenať, že je verná volička.

Verejná nevera

Komunikácia s voličkou silno zaváňa vážnym flirtom a s tým sa musí vyrovnať najmä oficiálna partnerka. Danica Caisová má celkom dobrý tip, ako zvládnuť tieto nepríjemné situácie, pretože sa týkajú mnohých žien. Tie však majú šťastie, že si to môžu upratať doma za zavretými dverami. „Ak žena mužovi uverí, že o nič nešlo, je to pre ňu ľahšie. Keď si dokáže povedať, že je to len chlap a vysvetlí si to takto sama pred sebou,“ myslí si odborníčka. Väčšinou ženy svojich neverníkov považujú za obeť. Je ľahšie všetko hodiť na tú druhú. „Hovoria si, že keby ho toľko neatakovala, nepodkladala sa mu, nezvádzala ho, on sám by do toho určite nespadol. Zlostia sa na svojho chlapa, ale vinia cudziu ženu,“ hovorí. Ak sa predsa len flirt zmení na lásku, aj vtedy prichádza na pretras bezmocná milenka kontra životaschopná žena. „Pri rozvodoch, keď sa manželia rozvádzajú kvôli nevere a muža sa opýtajú, prečo chce kvôli milenke opustiť rodinu, povie, že žena si vie pomôcť aj sama. Ona ho vlastne nepotrebuje, ale tá druhá áno. Tvrdí, že milenka je bez neho stratená. A manželky ide poraziť,“ uzatvára Danica Caisová.