Bešeňová je v Gruzínsku! TOTO si o Slovensku myslí prezident svetového turizmu, ktorý...

V Madride, kde žijem, teraz vládne vľúdne počasie, teploty sa pohybujú okolo desať stupňov Celzia. Na Liptove sú hory pokryté snehom, no ľudia pod nimi sa kúpu v horúcich termálnych prameňoch. Je to pohľad, aký vo svete vôbec nie je bežný – hovorí Zurab Pololikashvili (42) a cez okno hotela v Bešeňovej sa zahľadí na biely hrebeň Nízkych Tatier. Bývalý minister a veľvyslanec Gruzínska v Španielsku je dnes prezidentom Svetovej organizácie turizmu OSN. Za rok vo funkcii precestoval vyše päťdesiat krajín, pred pár dňami prišiel aj na Slovensko.

„Každá krajina je v mojich očiach iná. Niekde cestovný ruch ťaží z krás prírody, inde si zakladajú na skvelej gastronómii alebo na kultúrnych tradíciách,“ odpovedá na otázku, kam by nás vzal na dovolenku. Ak má byť konkrétny, zvolil by Gruzínsko, kde by nám ukázal hlavné mesto, Kaukaz aj vinárske oblasti. Páči sa mu však aj Slovensko, ktoré v jeho rodnej krajine nie je celkom neznáme. Miestni ho poznajú najmä vďaka štyridsať rokov starému filmu!

Bešeňová v Tbilisi

„Ide takmer už o kultový príbeh priateľstva gruzínskych a slovenských vinárov, Rača, láska moja. Z vašich hercov si v ňom zahral trebárs Oldo Hlaváček či Eva Krížiková. V snímke nechýba láskavý humor ani ľúbostná zápletka,“ pripomenie s úsmevom Zurab Pololikashvili. Gruzínci majú radi tiež Slováka Vladimíra Weissa, ktorý trénuje ich reprezentáciu a je tu aj ďalšie spojenie. Vďaka Gruzíncovi Nodarovi Giorgadze, ktorý podniká na Liptove aj na Považí, vyrástol v Tbilisi navlas rovnaký akvapark ako v Bešeňovej, vedie k nemu dokonca Bešeňovská ulica!

Bez krivého slova

Je veľa príťažlivých miest, no nie na každom sa dá prežiť pohodová dovolenka. Vníma tak šéf svetovej turistiky aj Slovensko? „Máte potenciál na rodinnú turistiku, môžete sa zamerať na turistov, ktorí si chcú v kúpeľoch zlepšiť svoje zdravie. Príležitosť vidím aj v ekoturistike. Samozrejme, v každej krajine sa dajú nájsť slabiny. Niekde sú to zlé cesty, inde bezpečnosť, či slabšia reklama menej známych regiónov. Na služby, ktoré turisti často kritizujú, u vás nemôžem povedať krivé slovo,“ zhrnie svoje skúsenosti z krátkeho pobytu pod Tatrami.

Všade blízko

Odkiaľ máme lákať klientov? „Slovensko má všetky predpoklady, aby pritiahlo svojich najbližších susedov, ale aj turistov zo vzdialených kútov. Rusi isto ocenia, že je u vás všade blízko. Číňania sú zasa známi tým, že v poslednom čase veľa míňajú. Vašou výhodou je, že svoje služby môžete poskytovať po celý rok, nie ste odkázaní na krátku letnú sezónu ako mnohé iné európske štáty. Navyše, ste čistá a bezpečná destinácia, ktorá má vybudovanú potrebnú infraštruktúru,“ myslí si Zurab Pololikashvili, ktorý vie, že cestovnému ruchu sa darí vtedy, keď šliape ekonomika.

Hotelieri milujú ženy

„Ak sú peniaze na živobytie, rodiny si dovolia míňať aj na dovolenku,“ pripomína Gruzínec, ktorý má manželku a tri deti vo veku šestnásť, trinásť a päť rokov. Prvé dve sa narodili v Tbilisi, najmladšie v Španielsku. Majú rozličné záujmy, no všetky chcú spoznávať svet. „Myslím si, že ľudia, ktorí cestujú, sú rozhľadenejší,“ pokračuje Zurab Pololikashvili Čo si myslí o turistike žien? „Hotelieri ich milujú. Najmä preto, že dokážu minúť oveľa viac peňazí ako muži, teda často nielen svoje, ale aj manželove,“ usmieva sa prezident. No so serióznou tvárou hneď dodá, že v niektorých afrických a latinskoamerických krajinách už naštartovali projekty cestovného ruchu, ktoré majú miestnym ženám pomôcť zlepšiť ekonomickú situáciu rodiny.

