Dcéra Bolka Polívku prebrala chlapa Ester Geislerovej. Dotlačí ho až pred oltár?

Vraví sa, že svadobné šaty by si slobodné dievča nemalo obliekať, lebo sa nikdy nevydá. Anička Polívková zrejme poverčivá nie je. Tak ako mala svojho času Libuše Šafránková patent na dievčatá, čo na filmovom plátne prichádzajú o panenstvo, ona sa osvedčila ako typ staršej slečny, ktorá by už aj bola súca na vydaj, akurát nie sú na dosah ženísi. A hoci by svoj single status aj zmenila, rozhodne ho neberie tragicky. Zato s humorom určite.

Opäť v svadobnom

V civile má dcéra Bolka Polívku svoj veľký deň ešte pred sebou. Vo filme sa do bielych šiat oblieka každú chvíľu. Naposledy absolvovala svadbu na svahu v bláznivej komédii Špindl, teraz si znova obliekla biele šaty vďaka komédii Dve nevesty a jedna svadba. Ani v jednom prípade však nehrá klasickú nevestu, ale úspešnú modernú meštianku, ktorá zďaleka nežije podľa vzoru – promócia, sobáš, deti. Jej love story sú, naopak, zamotané. V najnovšom filme je podstatný jeden háčik. Muž, s ktorým skončí pod paplónom, je ženíchom jej sestry, ktorá si ho ide brať.

Overení rodičia

Na komédii je zaujímavá ešte jedna vec. Rodičmi Aničky sú Eva Holubová a Bob Klepl. Tí, ktorí majú radi film, si iste spomenú, že takáto rodinná konštelácia sa už vyskytla v Účastníkoch zájazdu, ktorým vlastne Anička započala svoje filmové ťaženie problémových dievok na vydaj. Snímka to bola divácky mimoriadne úspešná, tak sa azda rovnako bude dariť aj Dvom nevestám.

