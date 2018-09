Delegát cestovnej kancelárie šokuje: Slovenskí turisti sa snažia opíjať moslimských čašníkov

Juraja Okála, delegáta CK Satur, ktorý má veľké skúsenosti z mimoeurópskych krajín a je momentálne v Maroku, sme sa opýtali:

Pristupujeme k cudzej kultúre s rešpektom a znalosťou obyčajov alebo sme skôr ignoranti?

- V posledných rokoch je vidieť veľký posun v správaní našich turistov. Kým pred takými desiatimi rokmi ešte mnohí ľudia o moslimskej kultúre a životnom štýle veľa nevedeli, teraz je to už inak. Takže pred rokmi sa skôr stávalo, že naši turisti nemali pre kultúru severoafrických destinácií pochopenie a niekedy ich správanie bolo mierne provokatívne, dnes nastáva opak. Často sa naši turisti snažia byť „pápežskejší ako samotný pápež“, dámy sa pýtajú, či môžu v krátkych šatách chodiť mimo hotela a podobne. Tu by som odkázal, že v liberálnych letoviskách typu egyptská Hurghada či Sharm, tuniské Sousse alebo marocká Saidia naozaj nikoho neprekvapí ani nepohorší, keď sa európske turistky v ľahkom oblečení promenádujú v mestskom centre. To, čo by v prostredí konzervatívneho mesta neobstálo, je v turistických rajoch úplne každodenná vec.

V moslimských krajinách majú iný prístup k alkoholu ako majú ľudia v našich končinách. Vieme to akceptovať?

- Niektorí slovenskí turisti, bohužiaľ, naozaj akosi nie sú schopní pochopiť, že existujú ľudia, ktorí za žiadnu cenu alkohol piť nebudú. Poznáme časté prípady, kedy sa snažili opíjať miestnych čašníkov, animátorov či obchodníkov alebo sa aspoň pokúšali ich prehovoriť na pohárik. Raz ako výraz vďaky dostal egyptský manažér hotela od klientov fľašu značkovej whisky a exkluzívnu bonboniéru, v ktorej aspoň polovica cukríkov obsahovala rum. Domáci si o tom možno pomyslia svoje, ale najavo nedávajú nič. Okrem toho, samotní moslimovia na túto problematiku nemajú jednotný názor. Korán píše „nepite víno“, takže podľa niektorých klerikov je napríklad pivo a tvrdý alkohol akceptovateľné, len víno nie. Iní liberálni kazatelia zase vravia, že popíjať do nálady nie je vôbec hriech, ale opíjať sa už je pre moslima neprijateľné. V Tunisku a Maroku sa človek stretne aj s domácimi, ktorí si občas vypijú. Ale napríklad v Emirátoch si na to treba dávať pozor, za popíjanie na verejnosti mimo hotelových komplexov hrozí trest.

Čo môže turistu zaskočiť v moslimskej krajine zaskočiť na pláži, v hoteli či v reštaurácii? Je opaľovanie hore bez striktne zakázané všade? A čo ramadán?

Opaľovanie hore bez sa líši od destinácie k destinácii. Niekde je akceptované pri bazéne a na nie pláži, inde je to presne naopak. Pôstny mesiac Ramadán sa vo všetkých destináciách dodržiava, najviac citeľné to bolo asi v Maroku. V Egypte či Tunisku si dopad Ramadánu na chod hotelov či celkovo spoločnosti ani nevšimnete. Treba mať však pochopenie pre fakt, že po západe slnka sa z čulých centier stávajú mestá duchov, kde nič nefunguje dovtedy, kým sa ľudia nenapijú a nenajedia. Nie je nič neobvyklé, ak napríklad po návrate z celodenného výletu šofér zastavil na odpočívadle a skupina musela čakať, kým sa po celodennom pôste neobčerství, až potom sa pokračovalo ďalej. Obdivuhodné sú tiež výkony čašníkov, ktorí roznášajú ľuďom drinky, hoci sami už od úsvitu nič nepili. Niekde to bohužiaľ ovplyvňuje ich výkonnosť.

Aké zdravotné problémy riešite s našimi turistami?

Našinci sa v severoafrických destináciách najviac obávajú žalúdočných a črevných problémov. V skutočnosti hotely robia pre hygienu maximum. Dôvodov vzniku žalúdočných problémov je viac. Inými slovami je to aj „choroba all inclusive“, hotely s polpenziou s tým pravdupovediac málokedy mali problém. Ak vzniká pri švédskych stoloch možnosť skombinovať možné s nemožným a nabrať si na tanier obrovské množstvo jedla, tak sa to bohužiaľ aj deje. Odporúčame preto pristupovať k jedlu umiernene a neprekombinovať rôzne jedlá a chute. Takisto nie je dobré piť v rozhorúčenom stave veľmi studené nápoje. Človek si tým podchladí žalúdok a môže prísť hnačka. Ďalej môže šarapatiť aj tzv. „ventilátorová choroba“. Nepríjemne prechladnúť sa dá aj vtedy, ak je vonku takmer 40 stupňov. Ak to človek preháňa s klimatizáciou a rýchlo strieda studené a teplé priestory, môže si to vybrať svoju daň. Odporúča sa pri prechode z tepla do chladu v momente napiť vody. Tento problém je častý v Emirátoch, kde zvyknú veľmi klimatizovať taxíky, nákupné centrá či reštaurácie. Vonku je horúčava, sadnete do taxíka, v ňom sedí Pakistanec a náramne si užíva, ako skvele mu ide klíma.

Čo sa týka úrovne nemocníc, tak turistické nemocnice sú slonovinová veža odtrhnutá od reality a sú pravdupovediac omnoho lepšie ako napríklad tie u nás. Takisto úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti je veľmi vysoká. Ak by sa musela využiť z nejakého dôvodu normálna miestna nemocnica, už by to samozrejme vyzeralo inak.

Čo by mali Slováci vedieť predtým, ako sa vyberú do moslimského sveta?

- Najviac by som odporučil vyložene sa uviesť do „dovolenkového režimu“ a nečakať, že sa veci budú diať ihneď, urgentne a bleskovo. Ako sa vraví: „Vy Európania máte síce hodinky, my Afričania máme čas“. Akonáhle toto človek pochopí, tak sa bude cítiť v týchto destináciách veľmi príjemne. Stresovať sa nie je nutné, stres je cudzie slovo anglického pôvodu a jeho význam v mnohých krajinách ostáva neznámy.

Takisto by som špeciálne pre dámy uviedol, že arabskí muži sú pri získavaní si pozornosti žien omnoho aktívnejší než tí európski, čo mnohým našim ženám imponuje. Európski muži už toľko aktivity asi ani nie sú schopní vyvinúť. K týmto veciam by som pristupoval radšej racionálnejšie, nie emotívne.