Dôvod, prečo prijal Michael Douglas rolu v novom filme, je naozaj zábavný

Ak si pozriete Douglasovu (73) filmografiu, kraľujú v nej snímky so silným erotickým nábojom. Napríklad Základný inštinkt vstúpil do dejín sveta filmu vďaka sexuálnym scénam so Sharon Stonovou. Nečudo, že takéto snímky svojim mladším ratolestiam, ktoré má s Catherine-Zetou Jonesovou, neukazuje. Wall Street či Voľný pád sú zase plné násilia a Frajeri v Las Vegas o dôchodcoch odtrhnutých z reťaze zas jeho potomkov nebavia. Summa summarum, herec priznal v jednom z rozhovorov, že u nich v rodine vlastne deti ani netušia, čo robí ich otec. Novú rolu vraj prijal len preto, aby svojim deťom mohol konečne ukázať nejaký svoj film.

Takmer sa stretol s milenkou

Práve preto, aby to zmenil, prijal rolu v snímke inšpirovanej populárnym komiksom. Najmä keď posledné roky sa filmy o superhrdinoch hemžia najväčšími filmovými hviezdami a hrať v nich sa dnes v Hollywoode považuje za prestíž. Ďalší dôvod, nakrúcanie je vraj veľmi zábavné a nesmierne zaujímavé vďaka množstvu efektov. Keď sa to všetko sčítalo, držiteľ Oscara pristal v roku 2015 na svoju prvú „komiksovú“ rolu. A spravil dobre. Nadšené boli nielen jeho deti, ale aj diváci, preto toto leto prichádza do kín aj pokračovanie – Ant-Man a Waps. Mimochodom, veľa nechýbalo a Michael by sa v ňou opäť stretol so svojou filmovou milenkou. Napokon však Sharon rolu vyfúkla Michelle Pfeiffer.