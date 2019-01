Držiteľka Oscara sa chce zbaviť manžela! Zavraždi mi ho a daj ho zožrať žralokom, prosí svojho ex

Presne takto premýšľa v trileri Serenity: Ticho pred búrkou Anne Hathaway. Keď jej nie je dobrý ten nový, zrazu je jej dobrý ten starý. Zistila totiž, že v manželstve šliapla poriadne vedľa.

Ticho pred katastrofou

Film Stevena Knighta vás zavedie na idylický ostrov Maurícius. Tu, uprostred karibskej rajskej prírody omývanej azúrovým morom, si rany utŕžené od života hojí Baker v podaní Matthewa McConaugheyho. Živí sa ako rybársky sprievodca na svojej lodi Serenity, v dedine má domček, milenku a obľúbený bar, kde sa snaží zabudnúť na minulosť. Myslí si, že konečne je v pokoji, v skutočnosti je to však to povestné ticho pred búrkou. Jedného dňa do jeho pokoja vtrhne jeho bývalá žena. A s veľmi neštandardnou požiadavkou: Zbav ma toho násilníckeho psychopata, ktorého mám doma!

Hoď ho žralokom!

Karen v podaní Anne Hathawayovej má okrem prosby aj dva tromfy. Ich spoločného syna, ktorý v tom násilí musí žiť, a hlavne milión dolárov. Bakerovi ich vyplatí v prípade, že jej muža vezme na rybársku výpravu a uprostred oceánu ho hodí hladným žralokom. Je jedno, ktorý triumf je väčší, isté je, že Baker začne o diabolskom návrhu premýšľať. A spolu s divákom nasadne na dramatickú vlnu plnú vášní, tajomstiev a nečakaných zvratov umocnených hereckými výkonmi oscarových hviezd.