FOTO: Pozrite, v akom luxuse relaxuje módna návrhárka Rebecca Justh!

Pozemok a malú chatu v Malých Karpatoch vlastnila Rebeccina rodina, ešte keď bola dieťaťom, no okolnosti zariadili, že sa jej chtiac-nechtiac museli vzdať. „Kúpila ju vtedy jedna naša známa. Lenže ľudia medzi sebou komunikujú a raz sa mi dostalo do uší, že ju predáva. Nezaváhala som ani na sekundu a skrátka som ten náš pozemok a chatu od nej odkúpila,“ spomína s nostalgiou Rebecca, ktorá tam ako desaťročná stavala základy. Chata a pozemok však vtedy nevyzerali tak ako dnes...

Dala tomu štýl

Pod jej rukami vyrástla chalupa, ktorá by sa s prehľadom dala nazvať honosným sídlom. „Som človek, ktorý musí mať všetko tip-top a už od detstva som túžila byť architektkou, preto som si sama navrhla aj rozmiestnenie celej záhrady, stromov a zelene naokolo. Keďže som tu vyrastala, vedela som, ako naším pozemkom prechádza slnko a ako sa tu bude dariť rastlinám,“ prezrádza Rebecca, no priznáva, že nevie pomenovať všetky kvety a stromy, ktoré jej rastú na pozemku. Pestuje ich podľa farebnosti.

„Starú chalupu som zrovnala so zemou. Už skutočne chátrala, preto som si sama navrhla novú tak, aby som v nej vždy dokonale zrelaxovala a cítila sa tam dobre. Napríklad, od východu až do západu mi na terasu svieti slnko. Interiér a aj exteriér sú odzrkadlením mojej osobnosti.“

Nahá v zime aj v lete

Módna návrhárka sa na záhrade opaľuje výhradne nahá. Veď prečo nie? Postavu aj odvahu na to má a hlavne nikto ju tam nevidí, za čo vďačí výsadbe vysokých tují. V lete si naplno využíva jacuzzy na terase a v zime zase saunu. Po nej sa vždy nahá vyváľa v snehu kvôli zdraviu a imunite. A to je možno aj jej trik na to, že tejto žene by vek po šesťdesiatke naozaj nikto nehádal.