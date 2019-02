FOTO: Školy na svahu. Ak chcete, aby sa z vášho dieťaťa stal lyžiar, zverte ho inštruktorovi

Štatistika hovorí, že len v Európe je vyše tri a pol tisíca lyžiarskych stredísk, v ktorých je skoro štyridsaťtisíc kilometrov tratí. Takmer pri každej sú dnes už aj certifikované lyžiarske školy. Kým v alpských krajinách v nich inštruktori učia aj dámy po päťdesiatke, u nás zjazdársku abecedu najčastejšie nasávajú deti od troch do desiatich rokov. Spodná hranica, keď začať s výučbou tohto zimného športu, sú podľa odporúčania ortopédov tri roky pre dievčatá, štyri roky pre chlapcov. Mladšie deti ešte nemajú natoľko vyvinuté kosti, aby bez problémov odolali tlakom na kĺby, kolená a členky, ktoré zjazdové lyžovanie spôsobuje.

Stačia štyri lekcie

Čo robiť, aby sme deťom lyžovanie neznechutili? „Nezabúdajme, že lyžovanie je zábava. Ak dieťa povie, že ho spúšťanie sa dolu kopcom už nebaví, oddýchnime si. Vypime si čaj, porozprávajme sa, alebo si chvíľu stavajme snehuliaka,“ radí najstarší učiteľ lyžovania vo Vysokých Tatrách Ján Štrba (78). Pripúšťa, že lyžiarska škola nie je lacný špás, ale ide o dobre investované peniaze. A ako vyzerá lekcia? „Pred každou lekciou sa rozcvičíme bez lyží. S deťmi sa najskôr spúšťame na kopci, ktorý sa končí rovinkou.“

Technický pokrok sa vraj nezastavil ani v lyžiarskych školách, výhovorky detí však ostali rovnaké. Chýba im mama, bolia ich nohy, potom hlava, bruško alebo sú hladné. Ak však dieťa dáte do rúk inštruktora, nesnažte sa ho nahradiť. Je jasné, že každý otecko chce nafilmovať lyžiarske začiatky svojho potomka, no ak naňho netrpezlivo vykrikuje spoza plota, výučba neprinesie ovocie. Lyžiarski inštruktori majú občas dojem, že rodičia zveria dieťa do lyžiarskej školy len kvôli tomu, aby ho v nej odfotili a fotkou sa pochválili na sociálnej sieti.

Je z čoho vyberať

Vo všeobecnosti platí, že čím viac lekcií a dní si v lyžiarskej škole objednáte, tým viac ušetríte. Tie najšikovnejšie deti však základy lyžovania zvládnu počas štyroch dvojhodinových lekcií. Pre veľký záujem si lekciu radšej dopredu objednajte. Môžete to urobiť prostredníctvom formulára, ktorý majú ski školy na svojej webovej stránke, telefonicky alebo osobne. Ak sa vaše dieťa chystá na lyže prvý raz, nenechávajte ho predtým ponocovať. Malo by byť oddýchnuté. Na svah príďte aspoň dvadsať minút dopredu.

Je v nej pás?

Dieťa sa zoznámi s prostredím, v lyžiarskej škole uvidí iné deti, bude mať šancu spoznať prácu inštruktora. Ak ste v stredisku, kde pôsobí viac lyžiarskych škôl, všímajte si, či je lyžiarska škôlka oplotená, či je na nej pohyblivý pás, ale trebárs aj vrecia na oddych. Najviac zaberá osobné odporúčanie: nájdite si na svahu rodiča, ktorý už svoje dieťa lyžiarskej škole zveril a dajte na jeho skúsenosti s inštruktorom lyžovania.

Ak si ho vaše dieťa obľúbi, stanú sa kamarátmi nielen na pár dní. „Práve teraz sa lyžujem s mladíkom, ktorý má dvadsaťdva rokov. Jeho rodičia mi ho po prvý raz zverili, keď mal osem. Od tých čias sme spolu každú zimu,“ vraví lyžiarsky inštruktor Ján Štrba.

Na vlastnú zodpovednosť

Ak by sa dieťa počas lekcie v lyžiarskej škole zranilo, čo sa na Slovensku zrejme ešte nestalo, každá škola má svoje tlačivo, ktoré rodič neplnoletého dieťaťa podpisuje. Vo všeobecnosti je tam napísané, že idete na svah na vlastnú zodpovednosť. Každé lyžiarske stredisko v prípade úrazu poskytne zdarma lekárske ošetrenie, vo väčšine je Horská služba, ktorá raneným tiež pomáha.

O tom, koľko za inštruktora lyžovania zaplatíte na Slovensku a koľko v cudzine sa čoskoro dozviete na našom webe!

