FOTO: Viete, ktorý kostol na Slovensku postavili švédski námorníci a kde vznikol Kull Dobyvateľ?

Najviac hostí na východné Slovensko prišlo vlani z okolitých krajín, no čoraz častejšie do okolia Košíc chodia hostia z Veľkej Británie a Severného Írska, Nemecka, či dokonca Spojených štátov. „Tých mávame posledné roky stále viac, čo svedčí o tom, že Košice sa dostávajú do povedomia aj ďalej, než len v strednej Európe," hovorí Marika Duffeková z Visit Košice.

Turisti kvitujú, že v okolí metropoly východného Slovenska sú nielen historické a kultúrne pamiatky, ale aj neporušená príroda, či vinárska oblasť Tokaj. „Takisto sú nadšení z jazykových znalostí Košičanov, či kaviarenskej kultúry, ktorá v meste vládne. Z neokukaných atrakcií majú radi trh s ovocím a zeleninou na Dominikánskom námestí a tiež synagógy. V centre Košíc sa nachádzajú rovno dve. Hoci nie sú voľne prístupné, vstup do nich si je možné vybaviť a naozaj to stojí za to,“ uzatvára Marika Duffeková. Čo odporúča?

FOTO: Prejdite Ysperklamm. Rakúsky Waldviertel láka na hrady, skalné rokliny, aj sivé zlato

Spišský hrad

Patrí medzi najväčšie hrady v Európe a preslávil sa aj na filmových plátnach. Vznikli tu filmy Kull Dobyvateľ, či Posledná légia. Za mohutnými hradbami nakuknete do mučiarne, stredovekej kuchyne aj spálne. Zaujímavé je okolie hradu: cirkevné mestečko Spišská Kapitula, travertínová kopa Sivá Brada, či fresky v kostole v Žehre.

Najviac našich pamiatok zo Svetového zoznamu UNESCO objavíte v okolí Košíc!

Národný park Poloniny

Bukové pralesy v pásme pohoria Karpaty sa stali svetovým dedičstvom pred desiatimi rokmi. Najcennejší je hrebeň Vihorlatských vrchov, Havešová, oblasť medzi obcami Kalná Ráztoka a Stakčinská Ráztoka v okrese Snina. A tiež prales Stužica. Kraj na hranici s Poľskom a Ukrajinou má neuveriteľnú duchovnú silu...

Šliapnite do pedálov! Najobľúbenejšou cyklistickou trasou na Liptove je násyp do Korytnice

Drevené kostoly

Dokopy ich je osem, väčšinu postavili na severovýchode Slovenska. Najstaršie kostoly pochádzajú zo šestnásteho storočia, no v niektorých sa stále konajú bohoslužby. Gréckokatolícke chrámy sú tiež v Ruskej Bystrej, Ladomirovej, Bodružale. Evanjelický drevený kostol je v Kežmarku. Traduje sa, že pri jeho stavaní pomáhali švédski námorníci. Preto vrch interiéru pripomína obrátenú provu lode a okná sú okrúhle: ako na lodiach. Kežmarok je živé mestečko s množstvom fotogenických zákutí.

Rimavské Toskánsko. Po talianskych umelcoch ostali na Slovensku fresky ako v Sixtínskej kaplnke