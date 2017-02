Gény s tým nemajú nič spoločné: Neuveríte, čo vplýva na to, či budete pravák alebo ľavák

Ak ste si celý život mysleli, že za to môžu gény, sklameme vás. Vôbec tomu nie je tak. Podľa najnovších štúdií to, či ste pravák alebo ľavák nemá nič spoločné ani s mozgom či neurónmi. To, ktorou rukou budete napríklad písať je zakorenené v človeku skôr, ako sa narodí.

Mozog či nie?

Informácia o tom, do ktorej ruky po prvý krát chytíte hračku či v škole pero je zakorenená vo vašej chrbtici. „Údaje naznačujú, že všetko je spôsobené na začiatku hemisférovej asymetrie,“ povedal jeden z vedcov.

Ešte v maternici

Vedci z Juhoafrickej republiky, Nemecka a Holandska monitorovali génovú aktivitu, ku ktorej dochádza v rámci rozdvojovania miechy plodu už v maternici. To či narodené dieťa bude pravák alebo ľavák určuje génová aktivita mozgu. Na základe aktivity v mieche prišli na to, že v mieche s deje určitá asymetria a práve tá by mohla byť kľúčom k tmu, či sa človek narodí ako pravák alebo bude všetko robiť ľavou rukou.

