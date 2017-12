Guru sadizmu. Úchylky tohto poslanca naozaj šokujú! Tento človek pritom sedel v parlamente

Keď česká spisovateľka Sylva Leuerová vydala v roku 2007 sadomasochistický román Hračka, stretol sa so šokujúcim ohlasom. Navyše záujem za desaťročie nepoľavil, takže pred pár dňami vyšlo už tretie vydanie. Je to dôkaz, že trinásta komnata ľudskej sexuality stále vzrušuje. A zaujíma aj chlapík, ktorú ju otvoril. Markíz de Sade, ktorý umrel 2. decembra pred vyše dvesto rokmi. Nezahynul však v putách ako mnohé obete sadomasochizmu, ale v blázinci, kde prežil vyše desať rokov. Na rozdiel od iných chovancov sa naňho nezabudlo. Naopak, zaoberá sa ním sexuológia, je v učebniciach, točia sa o ňom filmy a hrajú jeho divadelné hry.

Využívala suseda! Prečo Soňa Müllerová hľadala pomoc u cudzieho muža?!

Milovník bičíkov

Donatien Alphonse François de Sade nebol celkom v poriadku už v detstve. Služobníctvo naňho spomínalo ako na tvrdohlavé rozmaznané dieťa. Násilie ho začalo fascinovať v škole. Jezuitské školstvo sa totiž s deťmi nemaznalo a bičovanie bolo samozrejmosťou. To, že sa nájdu jedinci, ktorých to bude vzrušovať, mníchom zrejme nenapadlo. Markíz však nielen rád znášal fyzickú bolesť, no prinajmenšom rovnako rád ju spôsoboval. Najprv si trúfol na zvieratá, no potom aj na ženy. Háčik bol v tom, že sa priženil do slušnej rodiny a najmä svokra nemala pre jeho výčiny pochopenie.

Viktor Vincze vyvolal odvážnym statusom na facebooku vlnu reakcií. Čo si myslí jeho svokor Jozef Banáš?

Sex má bolieť

Prvý sexuálny škandál sa odohral krátko po svadbe, v nevestinci. Za ženu si totiž nevzal slečnu, ktorá sa mu páčila, ale jej staršiu sestru. Svokor rozhodol, že najprv sa musí vydať ona a hotovo, no a čo, že bola protipólom dievčaťa, čo zaujalo de Sadeho. Nuž zvykol si, dokonca podľa análov mal časom za milenky obe sestry. Niekedy aj súčasne. Napriek tomu hojne praktikoval aj sex s prostitútkami. Obyčajné praktiky mu však nestačili, na to mal manželku a švagrinú. V nevestinci žiadal bolestivý sex, bičovanie. Keď mu nevyhoveli, podupal kríž. Skončil vo väzení, no keďže bol z dobrej rodiny, napokon mu stačilo prejaviť ľútosť a na nejaký čas opustiť Paríž.

Nebezpečný štamgast

Dobrotu vydržal sekať päť rokov alebo možno jeho milenky iba nerozprávali. No potom ho jedna prostitútka udala, že ju zbil, porezal a do rán jej nalial horúci vosk. Bol z toho súd a niekoľkomesačné väzenie. Predsa len, šľachtici si vtedy mohli k ženám dovoliť veľa, len nie na verejnosti. Keď ho znovu pustili na slobodu, polícia radšej vopred upozorňovala nevestince, že markíz je v meste, aby sa mali na pozore.

Veď mu pre to aj zakázali vstup do mnohých vykričaných domov. Našťastie pre ženy, markíz však mal aj iný ventil, ako vypustiť sexuálny pretlak – divadlo. Na svojom zámku pripravoval vlastné divadelné hry, čo boli v podstate zinscenované jeho erotické fantázie, teda bičovanie, zväzovanie, skupinový sex, sodomia… Herci, držaní viac-menej ako rukojemníci, museli počas skúšobného obdobia všetko precízne naskúšať…

FOTO: Manžel Sisy Sklovskej vyslovil PIKANTNÉ želanie. Ako to zasiahne ich milostný život?

Nebezpečná svokra

Markíz experimentoval aj s afrodiziakami, čo ho napokon zase dostalo za mreže. Išlo totiž v podstate o jedy, a tak ich podanie štyrom herečkám klasifikoval súd ako travičstvo a odsúdil ho na trest smrti! Síce sa mu podarilo ujsť, ale v pätách mal neúnavného nepriateľa. Vlastnú svokru, ktorej sa vôbec nepáčilo, že zať je neverný jej dcére, tú druhú zneužíva a celej rodine robí hanbu. Navyše, mala konexie u kráľa, a tak hoci sa de Sade ukrýval v Taliansku, chytili ho a zavreli. Síce ho neobesili, ale za mrežami strávil sedem rokov. Mal však celkom luxus. Cela pripomínala pracovňu a manželka, ktorá ho z nepochopiteľných dôvodov stále milovala, mu nosila lahôdky a módne oblečenie.

Sadista aj pedofil

Lenže po siedmich rokoch ho preložili do Bastily. Práve tu sa zrodila jeho slávna prvotina 120 dní Sodomy. Napísal ju vlastne z nudy, lebo za mrežami nemal veľmi čo robiť. Vypukla však Veľká francúzska revolúcia a markíz sa dostal nielen na slobodu, ale aj do politiky. Stal sa dokonca poslancom Národného zhromaždenia. Nakoniec ho však pre umiernenosť zbavili poslaneckého mandátu a znovu ho zatkli za poburujúcu literatúru.

Vtedy ho rodina už vyhlásila za nepríčetného a skončil v blázinci. Vrátil sa tu k starému zvyku organizovať zvrhlé divadelné predstavenia, na ktoré chodila aj parížska smotánka. Hry však boli také nemravné, že mu ich nakoniec vedenie zakázalo písať. Štrnásťročnú milenku mu však povolilo, a tak sa markíz v blázinci až tak nenudil. Zomrel ako sedemdesiatštyriročný a jeho lebka sa stala predmetom výskumov. Kde sa v jednom človeku vzalo toľko sadizmu a úchyliek, to sa však nezistilo…