Heribanova rapidečka je žrút peňazí! Tvorcovia až teraz prezradili, aký veľký balík do nej investovali

Bez červenej škodovky si diváci seriál už nevedia ani predstaviť. Rovnako je na tom herec Dano Heriban (37), ktorý sa na nej ako miestny frajer Ďuro Brmbalík premáva po dedine. Ako sám priznal, spočiatku mal s „retro“ autom veľký problém. Napriek tomu, že je skvelý šofér, škodovka si robila, čo len chcela. Najviac si spomína na prvé scény, ktoré natáčali v kopcoch, a rapidečka dymila, búchala, čo herec označil za silný adrenalín.

Vozila ju odťahovka

Slávnu rapidečku objavil v bratislavskom autobazári výkonný producent seriálu Miroslav Ličko, ktorý za ňu dal pár stoviek. Hneď po kúpe však tvorcovia museli siahnuť hlbšie do vrecka a investovať, aby bol model z roku 1990 aspoň ako-tak funkčný. Do Novej Lehoty, kde sa seriál natáča, ju musela spočiatku voziť odťahovka. Aj keď je to len stodesať kilometrov, rapidka by to nezvládla.

„Vrak“ za tritisíc eur

Paradoxne, dnes je už vraj na tom lepšie, ako keď sa pred troma rokmi začalo nakrúcať. Investovali do nej už dosť na to, aby mohla zvládnuť aj dlhšie trasy. „Postupne sa vychytávajú jej muchy a len sa opravuje a opravuje,“ skonštatoval producent seriálu. Nakoniec nám prezradil, že opravy sa šplhajú k sume tritisíc eur!

Brmbalík ju nešetrí

Na začiatku jazdila obľúbená škodovka na plyn, čo sa muselo odborne odstrániť a prerobiť na benzín. To tiež stálo nemalé peniaze. „Nehovoriac o tom, že pred každou sériou sa dáva do servisu, aby bola aspoň ako-tak pojazdná. Pamätám si, že hneď pri prvých klapkách sa pokazili dvere, okná a ešte aj brzdy. A zjavne nielen preto, že je stará, ale aj ako s ňou zaobchádzajú. Veď to, čo s ňou stvára Dano Heriban, by nevydržalo ani nové auto. Naposledy na jar sme robili asi najväčšiu opravu. Museli sme spraviť celý spodok, lebo bol taký hnilý, že hrozilo, že celý odpadne.“

Plechová celebrita

Dá sa povedať, že rapidečka je svojím spôsobom celebrita, všetci sa s ňou chcú fotiť – turisti a fanúšikovia, ale aj na technickej kontrole. Počas dlhších prestávok v nakrúcaní oddychuje v Bratislave, ale keď sa natáča, má svoj „domov“ u obyvateľa Novej Lehoty. Paľo sa o ňu stará a občas ju využije ako atrakciu na rôzne podujatia. Úplne na začiatku bola odparkovaná pri obecnom úrade, ale fanúšikovia jej nedali pokoj a v podstate obmedzovali prácu starostu Bohuslava Plačka.

Prišli o pokoj

Ľudia, ktorí sú zvedaví na rapidečku aj dedinu, kde sa ich obľúbený seriál nakrúca, prichádzajú z celého Slovenska. Starosta hovorí o stovkách a Nová Lehota sa zo záujmu teší. Má to však aj negatíva. „Zaujímavé je, že záujem neutícha ani po troch rokoch natáčania. Z tichej dedinky sa stala, obrazne povedané, frekventovaná križovatka. S tým však súvisia aj negatíva – veľa motorizovaných návštevníkov, zvýšené nebezpečenstvo úrazov a dopravných nehôd. Naša infraštruktúra nie je prispôsobená takejto záťaži,“ priznáva starosta Novej Lehoty. Či by ešte kývol na podobné natáčanie, by si vraj musel poriadne premyslieť. „Je to na dlhšiu úvahu, lebo je to naozaj náročná záležitosť a ovplyvňuje to chod dediny, ale nehovorím nie.“

