Malý trik s olivovým olejom vám pomôže, aby vás po drinku nebolela hlava

Čo by ste mali dodržať počas sviatočných dní, aby ste ich prežili v zdraví a pokoji?

1. Rozumné množstvo dobrého jedla

Povieme to prosto – nebuďte pahltní. Poriadna kopa mastného jedla dokáže vyvolať žlčníkový záchvat aj u tých, ktorí doteraz netušili, že taký orgán vôbec majú. Rovnako môže žlčník zareagovať na čerstvé kysnuté pečivo a koláče, obľúbený majonézový šalát či čokoládu, orechy a, samozrejme, alkohol. Dráždi aj káva s poriadnou dávkou smotany, hlavne nalačno. Ako prvá pomoc by mohli zabrať lieky proti kŕčom a bolesti, najhorší variant vás dostane do nemocnice. Žlčníkový záchvat sa ozýva bolesťou pod pravým rebrovým oblúkom, môže vystreľovať až pod pravú lopatku.

2. Nech netečie potokom

Alkohol umocňuje a jednoznačne urýchľuje demenciu, kradne pamäť, mení aj povahové črty, má karcinogénny účinok takmer na všetky orgány a, samozrejme, dokáže aj spoločensky znemožniť. Kto však na toto myslí, keď ide zapiť Nový rok? Ak sa predsa len rozhodnete, že alkohol potečie potokom, počítajte s tým, že sa ráno zobudíte bez státisícov mozgových buniek, ktoré sa už nikdy neobnovia. Navyše, opica, ktorú spôsobuje etylalkohol, môže trvať aj dva dni. Stále platí, že značkový kvalitný alkohol narobí menšie škody.

Keďže tuky spomaľujú vstrebávanie alkoholu, dajte si predtým, ako si štrngnete, lyžičku olivového oleja alebo striedmu večeru. Drink nalačno spôsobí, že alkohol sa okamžite vstrebe cez steny žalúdka do krvi a dostane sa veľmi rýchlo do mozgu – a problém je na svete skôr, ako by ste si želali.

Pozor na miešané sladké drinky, sú veľmi zradné. Máte pocit, že môžete vypiť viac.

Vstrebávanie alkoholu urýchľuje aj oxid uhličitý, preto pozor na bublinkové alkoholické nápoje, napríklad aj vínne streky alebo na zapíjanie alkoholu bublinkovými minerálkami.

Nezabúdajte, že účinok alkoholu nabieha postupne – najhoršie je nárazové vypitie väčšieho množstva alkoholu. Pečeň nestíha produkovať enzým na jeho odbúranie.

Neprekladajte alkohol kávou a nebodaj energetickými drinkmi – na chvíľu vás povzbudia, ale po tom, ako prestane účinkovať kofeín, príde obrovský útlm. l Alkohol dehydratuje, preto si doprajte počas večera vodu.

Pozor, ak užívate pravidelne nejaké lieky – aj na druhý deň môžu reagovať so zvyškovým alkoholom vo vašom tele.

3. Nerobte životné rozhodnutia

Sviatočná atmosféra či už Vianoc alebo Nového roka nabáda k bilancovaniu a hodnoteniu nášho života. Ak nie ste celkom v pohode a chytí vás svetabôľ, že vaša susedka či priateľka sa má lepšie zo všetkých stránok ako vy, uvedomte si, že každý má svoje malé alebo väčšie trápenie. Málokto ide na bubon so svojimi problémami a už vôbec ich nevešia na sociálne siete. Tam je len kontinuálne šťastie. Hlavne sa neunáhlite a nerobte žiadne vážne životné rozhodnutia – po Novom roku, keď sa všetko upokojí a dostane do obyčajných koľají, sa okolo seba porozhliadnete inými očami. Takže – na nohách v tom prenesenom zmysle vás udrží odstup a nadhľad. Nekazte si sviatky, vyjdite si v ústrety a doprajte si pokoj.

Pozor na kombinácie

Ak sa stane, že sa váš tráviaci trakt vzbúril a potrebujete tráviť viac času na toalete, ako vám je milé, použite takzvané čierne uhlie. Pozor však, ak užívate pravidelne nejaké lieky – dbajte na to, aby ste ich užili aspoň s dvojhodinovým odstupom od čierneho uhlia. Môže totiž znížiť vstrebávanie liekov.

Treba vedieť: Hnačku môže spôsobiť nielen jedlo, ale aj antibiotiká, lieky znižujúce hladinu cholesterolu – statíny, lieky na pálenie záhy s obsahom horčíka, ale aj iné.