Malým pacientom v Martine iskria očká: Ich oddelenie hýri farbami!

Značke prírodnej švédskej kozmetiky Oriflame sa aj v roku 2017 podarilo zrekonštruovať na Slovensku ďalšie detské oddelenie. Farbami a novým zariadením žiari tento raz detské oddelenie Univerzitnej nemocnice Martin, do ktorého spoločnosť investovala približne 17 375 eur. Peniaze sa použili na nové okná, sociálne zariadenia či miestnosť na prebaľovanie a v neposlednom rade na vymaľovanie čakárne postavičkami projektu v rôznych situáciách, ktorým vdýchol život maliar Marek Maest.

Daniela Hantuchová: Pomáhať si treba

Tvárou charitatívneho projektu „Farebné nemocnice“ je bývalá tenistka Daniela Hantuchová. „Veľmi ma teší, že môžem byť viac ako 6 rokov súčasťou tohto krásneho projektu pre deti. Pomáhať druhým pre mňa znamená veľmi veľa. Preto sa teším, že tieto zrekonštruované priestory prinesú aspoň trocha jasu do ich ťažkých dní, keď musia tráviť chvíle bez svojich rodičov, a vyčaria úsmev na ich tváričkách. Malým pacientom skoré uzdravenie!“, povedala Daniela na margo projektu.

Vďaka patrí kozmetickým poradkyniam

Nič z toho by nebolo možné bez kozmetických poradkýň Oriflame, ktorých je na Slovensku viac ako 40-tisíc. „Tento rok sa nám podarilo zrekonštruovať dvanáste detské oddelenie, a to znamená, že sme do rekonštrukcií dali viac ako 255 000 eur! Určite v tomto projekte plánujeme pokračovať aj naďalej,“ povedala marketingová manažérka Oriflame Slovensko Lenka Štefániková a dodala, že malých pacientov prajú nemocnici samozrejme čo najmenej.

Pomôcť môžete aj vy

Ak sa vám projekt zapáčil, pomôcť môžete kúpou charitatívnych produktov, ako sú pekné náramky, šatky, perá a iné predmety s označením Charity, ktoré nájdete v katalógoch Oriflame, alebo na www.oriflame.sk.