Máte problém s večerným zaspávaním? Naučte sa účinnú metódu 4-7-8!

Problémy so spánkom trápia nie jedného z nás. Na niekoho zaberie večerná prechádzka alebo iná športová aktivita. Počítanie ovečiek nie je len pre deti ale ak nezaberá ani to, siahnete po tabletke? Z dlhodobého hľadiska to nie je šťastná voľba. Ako si teda navodiť spánok do niekoľkých minút?

Metóda 4-7-8

Vyskúšajte hneď dnes tento meditačný trik! Jeho prevedenie je veľmi jednoduché a hoci tiež vychádza z počítania, zapojiť musíte aj dýchanie. Ako na to?

Nadýchnite sa nosom, po dobu 4 sekúnd. Následne zadržte dych na 7 sekúnd. Pomaly vydychujte ústami po dobu 8 sekúnd.

Cvičenie opakujte dovtedy, pokým nezaspíte. Možno budete „tuhí“ do minúty. Dobrú noc!

