Máte radi český kultový film Pelíšky? Potom sa určite vyberte do kina na komédiu Nápadník

Trilógia Záhradníctvo scenáristu Petra Jarchovského a režiséra Jana Hřebejka patrí k najvydarenejším počinom tejto už aj tak silnej umeleckej dvojice. Prostredníctvom príbehov vlastnej rodiny Jarchovský veľmi pútavým a emotívnym spôsobom zaznamenal aj kus histórie Československa. V prvom diele Rodinný priateľ to bolo obdobie druhej svetovej vojny, v Dezertérovi časy komunistickej hrôzovlády v päťdesiatych rokoch a v Nápadníkovi uvoľnené šesťdesiate roky.

Problémy minulosti

Záhradníctvo vlastne predchádza slávnym Pelíškom (1999). Jeho hlavnými aktérmi sú totiž manželia, ktorých v slávnej tragikomédii stvárnili Emília Vášáryová a Jiří Kodet. Teraz však ide dej hlbšie do minulosti, teda do ich mladosti, preto ich stvárňujú oveľa mladší herci – Aňa Geislerová a Martin Finger. Dozvieme sa, aký bol ich vzťah tesne po svadbe a ako ho poznačilo uväznenie manžela. V druhom diele Dezertér sa ich príbeh síce odsunul trochu do úzadia, no teraz v Nápadníkovi sa opäť vracajú na scénu. Dospela totiž ich dcéra a s cholerickým otcom má dosť napäté vzťahy.

Stojí to za to

Hoci Záhradníctvo je trilógia a ideálne je vidieť všetky tri časti, neprekáža, ak začnete Nápadníkom. Sú to totiž zároveň tri svojbytné filmy s vlastným silným príbehom. Výborne natočené, výborne zahraté, takže aj keď začnete od trojky, ktorá práve prišla do kín, nič sa nestane. Navyše, po zhliadnutí vám isto nedá zvedavosť a pozriete si aj predchádzajúce časti. Stoja za to.

