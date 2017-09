Naveky spolu! Našli sme dedinu, v ktorej nepoznajú slovo rozvod!

Začal sa nový školský rok. Učitelia nebudú riešiť iba známky, ale často aj osobné problémy svojich žiakov. Často smutné… Ako nám povedala učiteľka, ktorá si nežalá byť menovaná, deti sa im zveria s hocičím. „Že ešte ráno niekedy netušia, kto ich popoludní odvedie na krúžok, alebo u koho budú v noci spať. Prezradili aj to, že ich otec strieda frajerky a mama sa každú chvíľu sťahuje do iného podnájmu.“ Často sa ich rozvedení rodičia nevedeli zhodnúť ani na tom, kto zaplatí obedy, učebné pomôcky či iné nevyhnuté výdavky, ktoré na začiatku roka poriadne načrú do rozpočtu Slovákov. Takéto problémy v Beňadove nemajú…“ Problémy, aké majú iné školy s deťmi z rozvedených manželstiev, u nás nepoznáme,“ povedala nám riaditeľka Základnej školy v Beňadove Mária Kureková.

Druhovia a družky

Slovenská rodina dnes vyzerá inak. Podľa najnovšieho výskumu štatistického úradu sa menia roly jej členov – otcovia už nie sú takí dominantní, matky sa väčšmi venujú kariére, výchovnú funkciu preberajú školy. Vytrácajú sa viacgeneračné domácnosti, rodiny majú menej detí. Čoraz viac mužov a žien nezažije svadobnú hostinu. Vyhovuje im, že žijú ako druh a družka. A s tým zrejme súvisí aj fakt, že vlani sa u nás rozviedlo najmenej párov za ostatných desať rokov! Nie všade však slovo rozvod poznajú.

Prvé, čo nás v Beňadove prekvapí, je množstvo detí a nových domov. Viaceré treba ešte dokončiť, no z balkónov už visia kvety a na terasách kraľuje záhradné sedenie. Pred dverami väčšiny domov stojí kočík alebo detský bicykel, pred niektorými sa stále pasie krava a kozy. Pokrok a tradície sa na Orave miešajú do obrazu, ktorý v prišelcovi navodzuje pocit vidieckej romantiky, ten však miestni nevnímajú. O to väčšmi sa obec s vekovým priemerom dvadsaťšesť rokov – čo je zrejme tiež slovenský rekord – hrdí nulovou kriminalitou, mizivou nezamestnanosťou a vernosťou až po hrob.

Jediné riešenie

Ešte pred piatimi rokmi bol pre Beňadovo rozvod cudzím slovom. Paradoxne, hoci na Slovensku počet rozvodov klesol, tu sa stali skutočnosťou. „Dve-tri dievčatá išli na brigádu do sveta. Našli si tam mládencov, zaľúbili sa. Krátko po svadbe sa však ukázalo, že ich vyvolení sú frajerkári a gambleri. Tvrdili, že idú do práce, no skončili v herni, kde minuli všetky peniaze a ešte narobili dlhy. Ženy v takomto vzťahu trpeli, rozvod bol jediným riešením,“ nezakrýva starosta Jaroslav Pepucha (34), ktorý si pred pár dňami vzal svoju lásku z blízkej Krušetnice. Stretávali sa dva roky, žiť budú v dome, ktorý si sami stavajú.

„Žijeme tak, ako nás to naučili naši rodičia. Nech si každý hovorí, že sobášny list je len kus papiera! Pre nás je cťou požiadať dievča o ruku! Pokope nás potom drží výchova, viera, súdržnosť,“ hovorí Jaroslav Pepucha. Otec mu zomrel, keď mal šesť rokov, a najmladší brat sa na svet iba chystal. Mama sa už nikdy nevydala, ostala sama s piatimi deťmi. „Rodina sa zomkla a rástli sme tak, že nám nikdy nič nechýbalo. Samozrejme, prišli aj ťažké chvíle, no vždy sme vedeli, že ich prekonáme,“ pokračuje starosta. Život na Orave podľa neho nie je ľahký, na rozdiel od iných častí Slovenska tu však nikto nenatŕča dlane.

Tradície nemenia

Partie miestnych chlapov na tri týždne z mesiaca odchádzajú za prácou do Švajčiarska, Nemecka a Rakúska. „Do cudziny nechodia kvôli pletkám s inými ženami, ale slušnému zárobku. Na nezmyselné hádky nemajú čas, keď sa vrátia na Oravu, musia sa obracať okolo chalupy. Len za posledné dva roky u nás vyrástlo šestnásť nových domov, tento rok pribudne sedem. Je to znak, že beňadovské páry si oddanosť nesľubujú na pár rokov. Chcú spolu ostať po celý život,“ pokračuje Jaroslav Pepucha.

A či sa občas miestni pohádajú? Že či! „Veď aj pápež František povedal, nech sa manželia cez deň hádajú! Ale tiež podotkol, že večer sa majú uzmieriť,“ dodáva. Chlapi v Beňadove sú tvrdí, ale priateľskí, ženy príjemné, no nedôverčivé. „Ja keď sa poškriepim s manželom, máme tichú domácnosť najviac pol dňa. Mlčanie vzťah zabíja, radšej si jeden z nás uzná chybu a ustúpi,“ povedala nám pani Mária (55). Vzťah spečatený pred oltárom je tu pre všetkých prirodzený a tradície posvätné. Nielen ona sa čuduje, prečo je slovenské manželstvo v kríze a muži svoje frajerky nežiadajú o ruku. Jaroslav Pepucha tvrdí, že za tým nie je nič iné iba zbabelosť! Mnohým je konzervatívne Beňadovo na smiech, tunajším ľuďom je zasa smiešna zdevastovaná morálka. Veď ľudia sa dnes rozvádzajú hádam aj preto, že nemá kto vyniesť smeti!

